  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Самсонова о том, на каком языке общается с Кенин: «На русском. Она лучше меня по-русски разговаривает»
7

Самсонова о том, на каком языке общается с Кенин: «На русском. Она лучше меня по-русски разговаривает»

Самсонова о Кенин: она лучше меня по-русски разговаривает.

Людмила Самсонова рассказала о выступлениях в паре с Софией Кенин и их общении на русском языке.

Кенин родилась в Москве в русской семье, но с начала карьеры выступает за США.

– Ты же будешь играть тут в паре? С кем?

– Да, буду. С Софией Кенин.

– Вы уже не раз с ней выступали. Как тебе с ней играется вообще?

– Мне очень нравится с Соней играть, правда. Не знаю, вот получается у нас просто.

– На каком языке вы разговариваете между собой?

– На русском. Да, я думаю, она лучше меня по-русски разговаривает, – сказала Самсонова в интервью «Чемпионату».

В Риме Самсонова и Кенин стартуют матчем с Ириной Хромачевой и Гильяной Олмос.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
logoЛюдмила Самсонова
logoОткрытый чемпионат Италии
logoWTA
logoСофия Кенин
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну у Люды родной язык итальянский оно и понятно, что лучше
Что-то Кенин совсем исчезла из поля зрения, где результаты-то.
Ответ Sincere
Что-то Кенин совсем исчезла из поля зрения, где результаты-то.
Не особо хочет выходить из зоны комфорта видимо, все еще с папой работает
Софья Кенин имеет российские корни, практически наша девушка, успехов ей. Сам был зрителем на ее матче, подтверждаю слова Самсоновой, Соня достаточно хорошо говорит по-русски.
Соня москвичка
Прекрасно же.
Люблю очень Софью Кенин, так всегда приятно слышать, как она на русском языке с тренерским боксом общается во время матчей.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Медведев о трехсетовике с Ямас-Руисом: «В начале было тяжело – он уже привык к условиям»
14 минут назад
Медведев на вопрос, может ли кто-то обыграть Синнера в Риме и на «Ролан Гаррос»: «Любой игрок. В спорте всегда случаются сенсации»
44 минуты назад
Осака о разгроме от Швентек: «Есть ощущение, что я могла сделать больше. Просто не до конца понимаю, что именно»
сегодня, 07:43
Остапенко об игре с Калинской: «Я была готова ко всевозможным симуляциям с вызовами физиотерапевта и всем остальным»
сегодня, 07:15
Синнер обошел Джоковича по проценту побед на грунтовых «Мастерсах»
сегодня, 06:40
Рим (ATP). 4-й круг. Хачанов сыграет с Прижмичем, Рублев – с Басилашвили, Медведев встретится с Тиранте, Синнер – с Пеллегрино
сегодня, 06:17
Рим (WTA). 1/4 финала. Андреева сыграет с Гауфф, Кырстя поборется с Остапенко
сегодня, 06:07
Рублев о возможном бойкоте ТБШ: «Они не вкладывают ни в бонусы, ни в пенсии, ни в компенсации, ни в развитие других турниров»
вчера, 20:56
Светлана Кузнецова: «Мирре нечего терять в матче с Гауфф – это точно плюс»
вчера, 20:20
Рыбакина впервые с 2023-го вышла в четвертьфинал в Риме
вчера, 19:57
Ко всем новостям
Последние новости
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Рекомендуем