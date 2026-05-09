Самсонова о том, на каком языке общается с Кенин: «На русском. Она лучше меня по-русски разговаривает»

Самсонова о Кенин: она лучше меня по-русски разговаривает.

Людмила Самсонова рассказала о выступлениях в паре с Софией Кенин и их общении на русском языке.

Кенин родилась в Москве в русской семье, но с начала карьеры выступает за США.

– Ты же будешь играть тут в паре? С кем?

– Да, буду. С Софией Кенин.

– Вы уже не раз с ней выступали. Как тебе с ней играется вообще?

– Мне очень нравится с Соней играть, правда. Не знаю, вот получается у нас просто.

– На каком языке вы разговариваете между собой?

– На русском. Да, я думаю, она лучше меня по-русски разговаривает, – сказала Самсонова в интервью «Чемпионату».

В Риме Самсонова и Кенин стартуют матчем с Ириной Хромачевой и Гильяной Олмос.