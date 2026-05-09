Самсонова о том, на каком языке общается с Кенин: «На русском. Она лучше меня по-русски разговаривает»
Людмила Самсонова рассказала о выступлениях в паре с Софией Кенин и их общении на русском языке.
Кенин родилась в Москве в русской семье, но с начала карьеры выступает за США.
– Ты же будешь играть тут в паре? С кем?
– Да, буду. С Софией Кенин.
– Вы уже не раз с ней выступали. Как тебе с ней играется вообще?
– Мне очень нравится с Соней играть, правда. Не знаю, вот получается у нас просто.
– На каком языке вы разговариваете между собой?
– На русском. Да, я думаю, она лучше меня по-русски разговаривает, – сказала Самсонова в интервью «Чемпионату».
В Риме Самсонова и Кенин стартуют матчем с Ириной Хромачевой и Гильяной Олмос.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
Ну у Люды родной язык итальянский оно и понятно, что лучше
Что-то Кенин совсем исчезла из поля зрения, где результаты-то.
Не особо хочет выходить из зоны комфорта видимо, все еще с папой работает
Софья Кенин имеет российские корни, практически наша девушка, успехов ей. Сам был зрителем на ее матче, подтверждаю слова Самсоновой, Соня достаточно хорошо говорит по-русски.
Соня москвичка
Прекрасно же.
Люблю очень Софью Кенин, так всегда приятно слышать, как она на русском языке с тренерским боксом общается во время матчей.
