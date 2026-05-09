Фис о том, что может встретиться с Синнером в 1/8 финала «Мастерса» в Риме: «Если суждено, мы сыграем»

Фис о настрое на турнир в Риме: каждая неделя – это новая история.

17-я ракетка мира Артур Фис высказался о том, что может встретиться с Янником Синнером уже в четвертом круге «Мастерса» в Риме.

Ранее француз проиграл итальянцу в полуфинале в Мадриде – 2/6, 4/6.

– Мне еще надо выиграть два матча, первый из которых будет непростым, против итальянца [Андреа Пеллегрино ]. Меня ждет жаркий матч, будет здорово. Я сконцентрирован на первом матче, а потом, если суждено, так и будет. Но у меня еще много времени.

– Если посмотреть на ваши результаты последних недель – минимум четвертьфиналы, максимум титул. Насколько это дает уверенности перед следующей неделей?

– Каждая неделя – это новая история. Меняется покрытие, меняются соперники. В Мадриде я мог вылететь в первом круге от Игнасио Бусе, в Барселоне тоже был близок к этому. Я не проигрываю, но каждый раз все висит на волоске.

Никогда не бывает легко начинать все заново на новом турнире. Но как только я нахожу свой ритм, меня становится очень сложно обыграть. Проблема в том, что этот ритм еще нужно найти. А это совсем непросто, – цитирует Фиса L’Equipe.