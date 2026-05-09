  Рим (ATP). Рублев, Медведев, Хачанов, Синнер вышли в 3-й круг, Джокович, Меньшик, Чилич, Оже-Альяссим, Шелтон выбыли, Фис снялся
Рим (ATP). Рублев, Медведев, Хачанов, Синнер вышли в 3-й круг, Джокович, Меньшик, Чилич, Оже-Альяссим, Шелтон выбыли, Фис снялся

В Риме проходит второй круг «Мастерса».

Карен Хачанов обыграл Александра Шевченко во втором круге «Мастерса» в Риме.

Новак Джокович уступил Дино Прижмичу, Андрей Рублев победил Миомира Кецмановича.

Даниил Медведев прошел в 1/16 финала на отказе Томаша Махача.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

6 – 17 мая 2026

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 8 235 540 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Тут вроде были комменты после финала Мадрида в духе что Джокович единственный кто может остановить Синнера на РГ)
Так и есть
Новак при правильном подходе, здоровье и вдохновении - единственный, кто может противостоять Синнеру
То есть до поражения от Прижмича вы не исключали такого сценария, а после поражения Прижмичу вы подумали что это невозможно?
Меджедович отправил бразильцев спать…. Это было эстетическое удовольствие )) абсолютно заслуженная победа намного более сильного игрока
особенно радует разгром на тае, даже красивее получилось, чем обыденные 6-4
Фонсека еле руку пожал, позорник
Молодец, Медведович! Клоуны идут карнавалить на улицы Рима.
А чего Фонсеке не понравилось? И так каждый матч в карьере играет как в Рио, где бы он не проводился. Из-за того, что Меджедович чего-то там сказал кому-то между его подачами? Так почти у любого кровь вскипела бы, непонятно, как сам Жоао с такой публикой, которая против него болеет, повел бы себя. Жаль, что мы этого скорее всего никогда и не узнаем.
Было бы несправедливо, если б Хамад слил концовку только лишь из-за животных, кричащих под руку) красавец
Грандиознее некуда получилось...
Это вегетарианцу ответ)
Видимо истинные любители все же пропустили данное событие. На ветке было до 5 человек😁 и все его ярые фанаты😉
ахахахах Серб красиво уложил спать зоопарк)
Красиво Хамад уничтожил Фонсеку на тае и отправил бразильский зоопарк на трибунах обратно в Рио-Де-Жанейро.
Икономидис, Циципас и Джокович - сильнейшие греки в теннисной истории.
Но вообще теннисная кровь Греции была велика и без этой тройки: Сампрас, Кирьос, Филиппуссис
