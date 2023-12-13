У «Бакс» Янниса-Лилларда адский перекос в атаку. Хватит ли этого, чтобы преодолеть защитную импотенцию?

В межсезонье «Бакс» решились на радикальный трансферный ход: в команду приехал Дэмиан Лиллард, что должно было поменять вообще все. Атака наконец получала топового боллхэндлера с броском, оборона теряла одного из лучших защитников на мяче в лице Холидэя. Все выглядело так, что команда станет гораздо лучше в нападении, заметно просядет на своей половине, а по результатам в регулярке останется примерно там же, где и была (а может, чуть откатится, просто потому что придется учиться играть по-другому, и на это уйдет время).

И если коротко, то так все и вышло. 12-я атака стала 3-й, 4-я защита – 22-й, и команда выигрывает 68% своих матчей (в прошлом сезоне было 70%).

Хотя, естественно, есть нюансы.

Что не так с защитой и чинится ли это?

Оборона «Бакс» – 22-я по сезону, 22-я по последним 10 играм, 18-я по последним 5 матчам и 21-я по последним 3 играм .

Тут нет положительной динамики.

За последние 10 игр они пропустили меньше 119 один раз – от «Портленда» (у «Блейзерс» худшая атака в НБА). «Оленям» накидывают не только «Вашингтон», «Атланта» и «Индиана», отличающиеся высокой результативностью, но и «Майами», «Никс» и «Буллс», которые вообще не про это.

Правда, статистически кое-что меняется. Так, по последним матчам защита «оленей» стала реже фолить и лучше подбирать, то есть играть надежнее и консервативнее. Однако мяч против них теперь вообще не теряют (там и раньше все было скромно), а с игры попадают с более высоким процентом. Иными словами акценты в защите другие, но результат тот же.

Выглядит это жалко. Для начала защита против быстрых прорывов плюс-минус не существует.

Класс? Чего-то такого можно ждать от защиты «Вашингтона», например, но от контендера? Посмотрите, как Портис идет пешком, пока Джексон стремительно от него удаляется. В то же время грек предпочитает защищаться против Топпина на дуге вместо того, чтобы остановить игрока с мячом. «Бакс» против раннего нападения действуют и неорганизованно, и не старательно. Они не бегут, не разбирают матч-апы и не разговаривают друг с другом.

«Милуоки» в нижней десятке по очкам, пропускаемым в прорывах и раннем нападении. Визуально это наиболее яркий фактор, но статистически вся эта беготня не так важна. Во-первых, несмотря на режущие глаз провалы, эффективность защиты в таких владениях более чем сносная (1,1 очка за владение), а, во-вторых, не стоит переоценивать и частоту таких атак.

Главная проблема «Бакс» – в том, что их позиционная оборона недееспособна . Раньше у них был Холидэй (а со скамейки его подменял Картер), который защищался на мяче и лез через заслоны на пик-н-ролле, позволяя Лопесу страховать «краску» и особо не высовываться. Рецепт защиты «оленей» – мощный защитник на мяче, который загоняет соперника внутрь, и рим-протектор, встречающий этого соперника под кольцом.

Сейчас на мяче защищается Бизли, который правда старается, но вообще вряд ли является плюсовым защитником. Он и без заслона своего игрока внутрь запустит. В результате Лопес все чаще в обороне оказывается один против двоих: нужно и оторвавшегося от Малика боллхэндлера встретить, и роллмэна перекрыть. По идее дополнительную помощь должен оказывать Яннис со слабой стороны, но это пока происходит нечасто.

Рядом с Маликом на периметре две дыры. Миддлтон и в лучшие годы был переоцененным защитником, но после травм окончательно превратился в проблему, которую нужно прятать на своей половине. Лиллард не просто плох, он один из худших оборонительных игроков в НБА среди тех, кто регулярно получает нормальные минуты. Разница в обороне между Дэймом и каким-нибудь Трэем Янгом на данном этапе вообще не существенна. Когда доходит до обороны, у Лилларда ни габаритов, ни умений, ни желания.

И вот кому-то из этих господ придется защищаться против второй опции соперника на периметре. Стоит ли говорить, что шансы там минимальны?

Когда садится кто-то из стартовых «больших», выходит Портис. Бобби – еще один товарищ, которого в обороне обычно прячут заступами, потому что защиты кольца он не дает в силу габаритов, а размениваться он не может в силу неумения. Правда, там уже выходят и другие запасные, некоторые из которых – Джексон и Боучэмп – укрепляют защиту на периметре.

Глобальный итог такой: у «Бакс» всегда многовато слабых мест в защите. И, естественно, критическую разницу с прошлым сезоном здесь делает то, что одного из лучших оборонительных игроков на мяче заменили одним из худших защитников НБА . И это больно, как ни крути.

Наиболее логичный ход – посадить Миддлтона на банку, добавив в основу игрока, который не будет такой проблемой в обороне. Вопрос в том, есть ли такой игрок – Джексон, Боучэмп, Краудер, Коннатон, по идее это кто-нибудь из них. Но в кого из них можно поверить настолько, чтобы усадить ради этого одного из лидеров? Доверия не вызывает никто, но, если кого и выбирать, то, видимо, Коннатона, остальные то травмированы на приличный срок, то слишком молоды, а Пэт уже давно в команде, это будет выглядеть не так грубо по отношению к Миддлтону. Если Коннатон потянет сносный оборонительный уровень и 36% из-за дуги, то с его переводом в старт «Бакс» смогут урезать количество слабых мест одновременно находящихся на площадке. Но даже тогда, когда его игровое время было ограничено 10 минутами за матч, Крис неизменно выходил в старте. И пока о таких переменах не говорят.

Если же ротацию не трогать, варианты в основном остаются тактические.

Можно держать Лопеса под кольцом, как раньше, и полностью забить на среднюю дистанцию. «Милуоки» всегда отдавали много средних, но раньше прижимали реализацию, потому что где-то рядом с боллхэндлером бежал Холидэй/Картер/Бледсоу и мешал броску. Сейчас Бизли застревает в заборе, и там появляется слишком свободная зона. 45% со средней превратились в 48%, а 39% с дальней средней – в 45%, соперники «Бакс» в этом году бросают точнее.

Можно попробовать выдвигать Лопеса выше, чтобы он помогал на мяче, но это оставит открытой «краску». В этом году «Бакс», которые славились своей защитой под кольцом, скатились на средний по НБА уровень (очки из «краски» за 100 владений, реализация из-под кольца, «оборонительный» процент с дистанции до 2 метров, по всем этим показателям они в районе 15-го места). Надо бы прикрывать эти высокие выходы Лопеса за счет Янниса, но это уже подразумевает слаженную ротацию всей защиты. И хотя в этом плане можно верить в определенный прогресс (у «Бакс» есть новые игроки, со временем они будут понимать друг друга лучше), потолок тут очень ограниченный.

Можно попробовать встать в «зону», но для этого требуется длиннорукость и опять же слаженность, а не вот это вот.

В том-то и дело, «Бакс» уже попробовали много вариантов. Кое-что из этого может работать против определенных соперников. Кое-где статистика еще может качнуться в их пользу: они не фолят, против них часто бросают со средней (пусть эти средние и открытые), тут есть повод верить в лучшее. Можно надеяться, что игроки будут бежать в защиту и «разбирать игрочков», было бы мило. Кое-где должно появиться взаимопонимание. Еще можно посмотреть пару матчей «Кливленда» и подумать: «Почему они могут, а мы нет».

Можно подождать возвращения Краудера и Коннатона, но никто из них не решит проблему с защитой на мяче. Это скорее просто чуть более проверенные кандидаты на места Боучэмпа с Джексоном.

В идеальном мире можно было бы еще надеяться на трансферы, но не похоже, что у «Бакс» есть что отдать за Карузо.

Какой-то прогресс возможен, «Бакс» не должны быть 22-ми в защите, потому что сейчас они на уровне «Далласа», «Кингс» и «Буллс», и это перебор . Хорошей или «выше среднего» защиты тут не будет, но надо бы добраться до 15-17 обороны. Что-то вроде прошлогоднего «Денвера», который к середине декабря тоже шел в третьем десятке по защите, а закончил 15-м.

Достаточно ли хороша их атака?

Очевидно, что на данном этапе «Бакс» – бригада атакующая. Раньше они были командой с нестабильным нападением атакой, которая всегда могла положиться на свою оборону. Сейчас их фундамент, обеспечивающий высокую нижнюю планку по дистанции сезона – игра на чужой стороне. Больше того, чтобы побеждать на высочайшем уровне с такой защитой, нападение «Милуоки» должно быть почти безупречным.

И вводные для этого отличные.

Есть Яннис, терроризирующий защиту внутри мощью и габаритами.

Есть Лиллард, поливающий из-за дуги, но способный резко пройти внутрь, если опекун или страхующий оказался слишком близко.

Есть Миддлтон, который поплыл в защите, но в атаке все еще хорош и может быть лидером на ограниченных минутах (то есть на минутах без Дэйма).

Есть Портис, который что-нибудь придумает в посте (визуально намного эффективнее, чем статистически – меньше очка за пост-ап). Он может поддавливать внутри, когда Яннис отдыхает.

Есть Бизли, который сначала бросает, а потом думает, но выдает 45,5% из-за дуги.

И еще есть Лопес, которого почти не используют как самостоятельную опцию, но вообще-то он еще немного может.

А еще есть бесконечные двоечки с этими исполнителями. Перед сезоном все ждали пик-н-ролл Лилларда с Яннисом, и он, конечно, на бумаге абсолютно не берущийся. Но Дэйм часто играет пик-н-ролл с Лопесом, тогда соперник сдваивается на мяче, и Брук дальше находит открытого. Есть двоечка с Миддлтоном, чтобы выбить более удобный размен. Есть старый-добрый пик-н-ролл Криса с Яннисом, который помогает продержаться без Лилларда. Есть пик-н-ролл Янниса с Лопесом, который отлично смотрится.

Лопес ставит заслон сзади, грек проходит это дело на скорости, и дальше его уже не остановишь. Это не совсем похоже на нормальный пик-н-ролл, но и Яннис – не нормальный боллхэндлер. Такой заслон позволяет Адетокумбо использовать свои сильные стороны и не полагаться на слабые (мы к этому еще вернемся). У меня нет статистики, но, по ощущениям, раньше Адетокумбо больше играл пик-н-роллы с обычным заслоном сбоку, соперник просто шел под заслоном, и атаковать было трудно. А сейчас накрутилась доля вот таких заслонов сзади, и Яннис стал намного эффективнее. 1,26 очка за пик-н-ролл на 4 попытках за матч в этом году, в прошлом сезоне было 1,05 (3 попытки), в позапрошлом – 0,92 (2 попытки) .

Важно сказать, что у «Бакс» есть одна фишка, которая делает атаку интереснее и продуктивнее. Большинство команд играют пик-н-ролл наверху, ставя двух не вовлеченных игроков на одну сторону и одного – на другую. Это просто, но это и предсказуемо. Защиты к этому привыкли. Поэтому важно рвать шаблон и путать оборону. Кто-то может открываться параллельно с пик-н-роллом, а не просто стоять. Часть команд все чаще ставят два заслона на мяче, а не один. Это меняет геометрию эпизода. Так вот «Бакс» ставят одного из игроков под кольцо.

Это одновременно и не ново (Буденхольцер занимался таким еще пару лет назад), и контринтуитивно (зачем притаскивать лишнего соперника внутрь), но работает.

Да, тащить лишнего игрока в «краску» не хочется, но в случае с «Бакс» это частенько не так важно. Если роллмен – Лопес, он может бросить, на него придется выйти, поэтому игрок под кольцом будет открыт. Если роллмен – Яннис, на него тоже придется выйти, потому что, если дать греку разогнаться, никакой рим-протект уже не поможет.

Защите соперника нельзя окапываться под кольцом, из-за этого то, что на границе «краски» стоит Портис, не мешает атаке. Напротив, это создает больше проблем для защиты: по одному игроку в углах, один – под кольцом, бегать между ними невозможно.

Естественно, использовать это постоянно нельзя, а против команд с приличными габаритами такое вообще будет работать редко (и в таких играх кажется, что «Бакс» злоупотребляют этим приемом), но это интересный способ разнообразить игру и оставаться непредсказуемым от владения к владению.

Сейчас атака «Бакс» идет на третьем месте в НБА по очкам за 100 владений. Они редко теряют мяч, бросают много штрафных и блестяще попадают с игры .

Можно ли как-то улучшить это дело? О, да, есть пара предложений.

1. Если команда часто плетется в защиту, то почему бы не зацепиться за чужой щит? «Бакс» на дне по подборам в атаке. Это можно понять, если во время броска все бегут в защиту, но раз в защиту они все равно частенько не успевают, может попробовать побороться за отскок?

Тут главный вопрос в том, может ли их защита в транзишне стать хуже. Визуально – вряд ли, там некуда падать, но статистически – вполне. В общем, можно понять, почему этот аспект не трогают, но можно и попробовать.

2. Можно больше бежать.

«Милуоки» в топе НБА по темпу, если смотреть на количество владений за матч. Но это связано с тем, что у них минимум слишком долгих владений (реже всех доводят атаку до сирены), а реально ранних атак у них мало.

Они не то чтобы выходят на бросок против неподготовленной защиты. Очки в прорывах, очки в раннем нападении – вот это вот все тут почти не используется. Вероятно, часть проблемы в том, что они не форсируют потери, но команды сегодня не то что после промахов, даже после попаданий соперника бегут. Возможно, «Бакс» староваты и крупноваты для такой игры, а возможно, стоит попробовать. Хотя Яннис свои владения в ранних атаках получает, да и Бизли постоянно открыт на дуге в транзишне, то есть точечно это дело используется.

3. Нужно убрать минуты без Янниса и Лилларда. Их и так не много, но можно совсем убрать. Сейчас Дэйм играет всю первую и потом возвращается минут за 6 до конца второй. Адетокумбо играет 3 коротких отрезка за половину, и во второй четверти бывает этот момент, когда Яннис уже сел во второй раз, а Дэйм еще не вернулся.

Когда на паркете нет Лилларда, там должен быть Яннис. И Миддлтон.

Логичнее всего было бы усаживать Дэйма за пару минут до конца первой и потом возвращать его на пару минут раньше во второй четверти, как раз когда Яннис садится. На старте сезона Дэйму не понравилось садиться после 10 минут игры, но теперь он уже разбросался, думаю, переживет.

4. Адетокумбо обладает потрясающим атлетизмом, инопланетной антропометрией и выдающимся мотором. На этом он живет, это его сильные качества, и вокруг них нужно строить игру команды. Даже если он сам думает, что ему нужно возиться с мячом в позиционке.

0,96 очка за «изоляцию». Для команды, которая целится в атакующий рейтинг в районе 120, это просто 3,5 владения на помойку (вероятно, здесь он и бросает свою одну за матч трешку с ведения, которую попадает примерно раз в 4-5 матчей – 23% точности).

0,84 очка за пост-ап. Это еще 3,5 владения на помойку (примерно в одном из них он просто потеряет мяч, так заканчивается 24% его пост-апов).

Яннис спускает по 7 атак за матч на то, чтобы выглядеть как винг и чувствовать себя офигеть каким креативщиком . От этого дерьма нужно избавиться. Его изоляции и пост-апы никогда не были эффективными, это пустая трата владений. В айзо уже третий год результативность до очка за владение не добирается. В пост-апах за последние 4 сезона лучшая результативность 1,01 очка за владение.

Про звезд не принято говорить, что они в чем-то плохи. Но вот несколько фактов: Карри не атлетичен, Йокич не хорош в защите, Зайон – толстый, Земля – плоская, а Яннис – не про скиллы.

Прикольно, что человек с ростом центра может исполнить евростеп в раннем нападении или крутануть пивот в проходе. Но, как бы люди ни пытались обесценить аналитику от Хардена, грек действительно не самый умелый игрок. У него нет броска, его движения в посте может пересчитать по пальцам черепашки-ниндзя, и он с трудом ведет мяч (его фишка в том, что он в два шага добирается до кольца, и вести мяч не приходится) . Все, что он делает один в один, работает ровно до тех пор, пока Яннис может тупо задавить оппонента, то есть достаточно часто. А если соперник способен выдержать контакт (а такие есть), то его проходы из статики заканчиваются то фолами в атаке, то пробежками, то вот такими клипами.

Просто делай то, в чем ты хорош, и не стесняйся того, какой ты игрок.

Короче, отвечая на вопрос из подзаголовка: их атака МОЖЕТ быть достаточно хороша.

Если Яннис привыкнет ставить заслоны под Лилларда.

Если тренер прислушается к Портису и будет чаще координировать действия команды в атаке, а не полагаться на то, что парни сами разберутся.

Если отрезать лишнее и докрутить пару моментов.

Если не будет травм, а взаимопонимание будет прокачиваться.

Тогда их атака будет достаточно хороша, чтобы даже с относительно слабой защитой бросать вызов кому угодно.

Получится ли?

Проблема в том, что в этих «Бакс» не очень-то верится. От них смердит проблемами.

Это не команда с высокой самоотдачей и безупречным коллективным духом, которой просто нужно время, и остальное придет. Сейчас середина декабря, и на данный момент «Бакс» – это просто команда с огромным атакующим талантом. Больше тут нет ничего: ни обороны, ни слаженности действий, ни заряда .

Их пешеходная вялая защита выглядит неприемлемо. Не должно все быть настолько легко для соперника. Это проходной двор.

Симмонс рассказывает, что во время тайм-аутов Яннис сидит на судейском столике и не подходит к команде.

Хейнс рассказывает, что Портис просит Гриффина тренировать получше.

Если забыли, это тот самый Гриффин, что прямо перед стартом сезона уволил из ассистентов Терри Стоттса – человека, который раньше долго тренировал Лилларда. Тренировал Стоттс бездарно, но с Дэймом скорешился, и от этого увольнение выглядело еще более внезапным и важным.

Несмотря на приличные результаты, выглядит все это так, что тут происходит что-то нездоровое. И можно надеяться, что команда с чемпионским опытом сама разберется. Ну, знаете, как «Уорриорс» в прошлом году разобрались (да, их проблемы были серьезнее, но и чемпионского опыта в 4 раза больше). Или можно пойти на какую-то встряску, прибегнув к более леброновским методам – смена тренера, пара обменов. В любом случае что-то должно поменяться, с помощью внутренних ресурсов или внешних, сейчас или через месяц.

Пока же здесь что-то не так. Но время еще есть.

Фото: Gettyimages.ru/Patrick McDermott, Stacy Revere