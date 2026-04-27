Стив Керр: «Стеф – про эмпатию и радость, Дрэймонд – про бойцовский характер. Они идеально дополняли друг друга»

Стив Керр объяснил, в чем секрет дуэта Стефена Карри и Дрэймонда Грина.

Стив Керр в интервью The New Yorker провел параллели между Стефеном Карри и Майклом Джорданом , а также объяснил, почему чемпионские «Уорриорз» были одними из сильнейших команд в истории НБА .

«Стеф – невероятный лидер. Майкл тоже был невероятным лидером – но с совершенно другим подходом. Стеф – это про эмпатию к партнерам, про радость жизни, про умение искренне радоваться успехам других. И это очень мощная вещь.

Но без соревновательного духа и бойцовского характера Дрэймонда Грина я не думаю, что мы взяли бы все эти чемпионства. Они идеально дополняли друг друга. А еще у нас были Андре Игудала, Клэй Томпсон .

Когда к нам присоединился Кевин Дюрэнт, уровень нашего таланта вышел на новый уровень – можно сказать, на другую планету. И я считаю, что команда, выигравшая в сезоне-2017/18, была такой же сильной или даже сильнее, чем любая другая команда в истории баскетбола», – заявил Керр.