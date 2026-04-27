«Торонто» сравнял счет в серии с «Кливлендом» благодаря рывку 17-5 в четвертой четверти

«Торонто» одержал победу над «Кливлендом» (93:89) благодаря рывку 17–5 в четвертой четверти и сравнял счет в серии (2-2).

В составе «Рэпторс» самыми результативными стали Скотти Барнс (23 очка, 9 подборов и 6 передач) и Брэндон Ингрэм (23 очка и 6 подборов).

В составе «Кавальерс» – Донован Митчелл (20 очков, 6 подборов и 3 передачи) и Джеймс Харден (19 очков, 2 подбора и 8 передач).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети НБА
Победа тренера Райаковича, потому что по мне у Торонто самый слабый состав в плейофф на Востоке, ещё и Куикли нет. Браво.
Под новостями о возвращений Краба домой куча комментариев - зачем и нафига он нужен команде. Да вот зачем. Яичишек у Сливленда нет, мягкие как г***о.
Имея в составе двух чокеров Митчелла и Хардена даже не удивительно, что так отдали концовку.
Ждём следующий матч
Чок брозерс(((
и с каких пор Митчелл чокер, если он зачастую в плей-оффтольео лучше играет, за исключением пары серий в плей-офф? Кто эту утку вообще запустил в инфополе
Скорее имея Митчелла в составе соперника
Просто тупейшее владение от него на последней минуте
Эх, неужели Торонто вспомнит времена Кавая. Как же круто было..! Успехов северным, как будто бы, шансы есть!
А если Куикли вернётся хорошо? )
