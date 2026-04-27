«Торонто» сравнял счет в серии с «Кливлендом» благодаря рывку 17-5 в четвертой четверти

«Торонто» вырвал победу у «Кливленда» и сравнял счет в серии – 2-2.

«Торонто » одержал победу над «Кливлендом » (93:89) благодаря рывку 17–5 в четвертой четверти и сравнял счет в серии (2-2).

В составе «Рэпторс» самыми результативными стали Скотти Барнс (23 очка, 9 подборов и 6 передач) и Брэндон Ингрэм (23 очка и 6 подборов).

В составе «Кавальерс» – Донован Митчелл (20 очков, 6 подборов и 3 передачи) и Джеймс Харден (19 очков, 2 подбора и 8 передач).