Стив Керр: «Дрэймонд Грин – лучший защитник, которого я когда-либо видел»

Стив Керр высоко оценил защитные качества Дрэймонда Грина, отметив его универсальность и скорость принятия решений.

«Он лучший защитник, которого я когда‑либо видел. И это серьезное заявление, учитывая, что я играл со Скотти Пиппеном и Деннисом Родманом.

Современный баскетбол требует гораздо больше, чем в 90-е. Ты должен уметь защищаться на всех пяти позициях – из-за темпа, энергии и постоянных разменов. Ты бежишь назад в защиту и должен сразу играть против своего оппонента. Плюс соперники постоянно подключают самого уязвимого защитника в пик-н-ролле, чтобы получить преимущество.

Дрэймонд способен защищаться в любой ситуации, против любой комбинации, против любого игрока. И он еще может «ломать» комбинации соперника, даже когда напрямую не участвует в эпизоде – благодаря своему баскетбольному IQ, скорости и длине рук. Думаю, он ростом около 198 сантиметров, при этом размах рук – около 210, плюс выдающаяся физическая сила.

Он выигрывает почти все спорные мячи, потому что быстрее считывает ситуацию, раньше понимает, куда пойдет розыгрыш – и за счет этого оказывается в нужно месте. Он всегда на шаг впереди остальных девяти игроков на площадке», – объяснил Керр в интервью The New Yorker.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The New Yorker
Один из лучших это да.
посмотри на Кавая в прайме.... который Брона закрывал.... Грин и не близко к такому уровню и никогда не был)
А Грин Кавая закрыл наглухо)
Соглашусь. Дреймонд когда хочет и не тупит невероятный защитник. Без него было бы трудно выиграть и один титул)
Родман - это не только защита или подборы. Это и психология. Он вывел из себя Кэмпа в 1996-м, и тот провалил Финал. Он троллил Карла Мэлоуна... и тот. Провалил оба финала ))))
