29 комментариев

Финал Запада стартует сегодня ночью.

Уже-не-такие-и-действующие чемпионы были биты командой плей-ин, а «Финикс», выменявший в дедлайн Дюрэнта, внезапно увидел, что отдал в этом обмене больше, чем мог себе позволить. И теперь финишировавший первым на Западе в регулярке «Денвер» сыграет с «Лейкерс» за право выйти в большой финал.

Ключевая дуэль серии: как будут защищаться «Лейкерс»

«Денвер» провел две серии в плей-офф, и в обеих Йокич выглядел лучшим игроком на паркете, который способен придумать для своей команды хороший бросок в каждой атаке.

«Лейкерс» провели две серии в плей-офф, и в обеих Дэвис был доминирующим оборонительным игроком, перекрывающим «краску». По сути, план на игру для «Уорриорс» сводился к тому, чтобы вытащить ЭйДи из-под кольца, и не потому, что Дэвис плох в поле, просто он слишком сильно душит атаку соперника, когда играет в «краске».

Теперь эти «большие» пересекутся в схватке за выход в финал.

И выглядит все так, что для Йокича этот матч-ап удобнее. Никола – шикарная самостоятельная опция с поставленным броском. И не то чтобы Дэвис не был хорош один в один, ЭйДи – одна из лучших опций под Йокича (он – один из немногих, у кого хотя бы должны быть шансы). Но когда твой системообразующий страхующий игрок привязан к первой опции соперника, оказывать доминирующий эффект в командной обороне сложнее. Особенно, если этот игрок атакует не только из-под кольца, но и со средней, а местами и из-за дуги. Задание «вытащить Дэвиса из-под кольца» здесь решается по умолчанию: Йокич получает мяч на средней, и Дэвис пойдет за ним .

Дальше Никола может пасовать на открывающихся. И там надежда только на то, что Леброн или Вандербилт смогут подстраховать за счет Гордона, ведь главный страхующий команды занят защитой на мяче. У Джеймса в этом плей-офф были классные моменты в командной защите, но это и близко не эффект уровня Дэвиса.

Но самое интересное – то, как Дэвис будет отрабатывать на пик-н-роллах Йокича с Мюрреем. Нужно будет как-то встретить Джамала, подождать, пока его опекун (Вандербилт? Шредер?) пролезет через заслон, и отскочить обратно к Йокичу не потеряв позицию. Если кто и в состоянии так отрабатывать, то это Дэвис. Но я не уверен, что миссия в принципе выполнима.

Можно попробовать кинуть Вандербилта на Мюррея и разменивать оригинальный пик-н-ролл, но Йокич прикончит Вандо в посте, там нужно будет сразу после размена сдваиваться. А сдваивание на Йокиче – безнадежная тема, потому что кто-то открыт в то время, как мяч у одного из лучших (лучшего?) пасующих в НБА. Открытым постараются оставлять Гордона в углу, но у того в этом плей-офф 38% из-за дуги. А главное – Йокич будет собирать двоих не в метре от кольца, а на средней. И тогда Гордон сможет влететь под щит, где оставлять его конечно уже нельзя.

Смена – сложный вариант. Это не «Уорриорс», у которых за неравноценный размен могут наказывать только мелкие, а кто там окажется в посте против Дрэймонда или Луни – не важно. Правда, есть опция под клатч – поставить Леброна на Мюррея и уже тогда разменивать пик-н-ролл Йокича с Джамалом. У Джеймса чуть больше шансов устоять против Николы. Но это, конечно, только на совсем ограниченные минуты, Леброн просто не сможет бегать за Мюрреем и переключаться на Йокича весь матч.

Еще можно попробовать поставить Вандербилта против Йокича с самого начала владения, а Дэвиса использовать как свободного страхующего. Да, помогать придется постоянно и всем, но Дэвис же этим и занимался в предыдущих сериях. Просто, опять же, из-за специфики Николы с его 62% со «средней средней» дистанции помогать придется относительно высоко. И это тоже примерно невозможно исполнить. Проще будет, если поставить Леброна против Йокича, Джеймсу, вероятно, потребуется не так много помощи, как Вандербилту. Но опять же, это не вариант под большие минуты, Джеймса там просто измотают, а ему еще атаку тащить. И получается, что при любом раскладе на большей части матча все сводится к тому, что Дэвису придется делать в защите немыслимые вещи.

Но Дэвис – гениальный оборонительный игрок. Такие люди зарабатывают свой статус, именно что делая невозможное. Больше того, в данном случае это для ЭйДи и есть план на игру. И хотя ставить на Дэвиса в этой дуэли я бы не стал, у него точно есть шансы, как минимум, сильно усложнить жизнь тому, что выглядит как самая неудержимая атака в НБА.

Пока все представляется так, что обе команды постараются выпускать Йокича и Дэвиса одновременно. Потому что «Денвер» не сможет атаковать через ЭйДи, когда Никола на скамейке. А у «Лейкерс» не будет шансов в защите против Йокича, если Дэвис сидит.

Особенность дуэли в том, что, если Дэвис будет хорошо справляться один в один, это вряд ли что-то изменит. Никола может пасовать, может быть роллменом, может просто утащить ЭйДи подальше и все еще оказывать потрясающее влияние на атаку. Но, если вдруг Йокич будет как-то слишком легко обыгрывать Дэвиса, то все станет плохо очень быстро.

Как будут защищаться «Наггетс»

В предыдущей серии «самородки» играли с командой, у которой два очень опасных игрока, окруженных посредственными партнерами. На Букере и Дюрэнте предпочитали сдваиваться после заслона, логично подозревая, что их одноклубники не смогут за это наказать. Против остальных же боллхэндлеров «Санс» Никола не выходил на заслон, потому что те не столь опасны с ведения.

У «Лейкерс» ситуация принципиально иная. Тут целая россыпь боллхэндлеров, которые могут вести пик-н-роллы и попадать открытые броски. Все эти Расселлы, Ривсы, Шредеры, Уокеры и прочие 38-летние. Но никто из них не воспринимается как угроза уровня Букера. Так что именно тут нужно делать?

Сдваиваться на всех? Если «Наггетс» будут играть так, на месте «Лейкерс» я бы заставил Дэвиса ставить по 2-3 заслона подряд под разных людей, у Николы движок закипит минут через 5 такой игры. Он просто не успеет выйти на второй заслон. Это не говоря о том, что к кольцу будет рваться Дэвис, а встречать его будет, вероятно, Портер.

Не выходить ни на кого? Это предпочтительнее. У «Денвера» приличные защитники на периметре, можно верить, что они пролезут через заслон и прям открытых бросков никому не дадут. «Озерники» попробуют сначала выбить боллхэндлеру размен на Портера и только потом атаковать. А если размен не дают, просто убери Вандербилта с паркета и выпусти 4 боллхэндлеров с Дэвисом: Портеру придется либо встать рядом с кем-то из них, либо сесть рядом с Деандре.

В общем, лучший сценарий для атаки «Лейкерс» – это найти тех боллхэндлеров, которые будут попадать с ведения (в каждом матче это может быть кто-то новый) или агрессивно переть в тело Йокича, остающегося под кольцом (в каждом матче это должны делать все, но максимальные шансы на успех тут у максимально габаритного Леброна) . Опять же, чтобы упростить этим боллхэндлерам жизнь, я бы все же старался сделать так, чтобы они чаще атаковали против Портера. Майкл хорош как страхующий, но слаб в защите на мяче, пусть он делает то, что ему не по душе.

Так вот, когда игроки «Лейкерс» начнут попадать джамперы из пик-н-ролла и завершать через Николу из-под кольца, попутно выписывая ему фолы, Йокичу придется выходить выше, а остальным игрокам «Денвера» – встречать рвущегося к кольцу Дэвиса. И если Портер не в углу, а наверху защищается на мяче, исполнить эту подстраховку сложнее. Еще сложнее, если Вандербилта нет на паркете и страховать не просто некому кадрово, но и неоткуда (по крайней мере, нет очевидно беспроигрышных вариантов). А еще Дэвис может не пойти к кольцу, а, как уже говорилось, поставить второй заслон под кого-то еще. В идеальном мире он бы мог и под джампер открыться после постановки заслона, но средним от Дэвиса в наши дни никого не напугаешь. И все же рабочие варианты есть.

У «Денвера» есть и еще одна опция в обороне: можно просто поставить Йокича к Вандербилту (Гордона кинуть на Дэвиса, а Брауна или еще кого – на Леброна). Тогда «озерники» окажутся перед выбором. Первый – вообще не трогать Йокича, продолжать играть пик-н-роллы через Дэвиса, опекаемого уже более подвижным соперником. Второй вариант – продолжить долбить в Йокича, но использовать гораздо менее опасного Вандербилта в роли игрока, ставящего заслон, и по сути вообще отказаться от ЭйДи как от атакующего фактора. Но этот вариант доступен только при наличии Вандербилта на паркете. Да, я не слишком верю в полезность Вандо в этой серии. Если атака «Денвера» заставит Хэма выпускать Вандербилта для защитных целей, это будет большая победа «Наггетс».

К слову о Дэвисе как об атакующем факторе. У него в этом плей-офф 0,71 очка за владение в пост-апах и 0,42 очка за владение в изоляциях. Можно ли надеяться, что играя против Йокича, а не против Дрэймонда или Джексона, Дэвис чуть прокачает эти показатели? Дэвис в этом плей-офф слишком часто выглядит как защитный специалист, который в атаке играет как придется и не дает никакой надежности. Здесь у него может быть интересный индивидуальный матч-ап, с которым можно работать. Плюс «Денвер» частенько оставляет роллмена открытым. И если кто-то из боллхэндлеров «Лейкерс» все же заставит Йокича выходить повыше, то дальше ЭйДи открывается к кольцу и старается воткнуть сверху. При должном уровне атлетизма и агрессии завершать это дело можно. Портер будет стараться мешать под кольцом, и Майкл хорош в этом, но он не должен быть достаточно хорош, чтобы останавливать Дэвиса. Однако пока у ЭйДи в этом плей-офф эффективность в качестве роллмена в лучшем случае сносная. 1,00 очка за владение, это в районе нижней границы того, что можно считать приемлемым для такого типа владений . И во многом это как раз потому, что Дэвис-роллмен не идет к кольцу, а останавливается под средний, где в плане реализации у него день на день не приходится. Здесь нужно будет идти до конца.

Икс-фактор

Есть ощущение, что в каждой из оставшихся в его карьере серий, главным икс-фактором будет Леброн Джеймс. Просто потому, что в силу возраста не очень понятно, чего и когда от него можно ждать.

Джеймс – 21-й игрок в этом плей-офф по проценту задействования. При этом он все еще лидер «Лейкерс» по этой нагрузке (26,6%). В итоге «Лейкерс» – единственная команда, у которой нет ни одного игрока с нагрузкой в 28% или выше (у «Денвера» таких двое). У всех команд, доживших до этого момента, есть кто-то с нагрузкой выше 30, и только «Лейкерс» выглядят как команда... без звезд?

Они играют глубиной, рубятся в защите, и в каждом матче у них новый герой.

Наверное, если бы мы руководствовались только логикой, правильнее было бы ожидать, что ситуацию должен изменить Дэвис, который превратится в звезду и начнет тащить. Он моложе, у него по идее удобный матч-ап. И верить в это можно.

Но при этом представить, что звездой «Лейкерс» станет Джеймс, а не Дэвис, мне проще. И я, почему-то думаю, что я такой не один.

Во-первых, Леброн – это Леброн.

Во-вторых, мы все видели шестой матч с «Уорриорс». Это, наверное, была первая игра в нынешнем плей-офф, где Леброн играл на том уровне, к которому мы привыкли. Не тот матч с «Мемфисом», где Джеймс решил несколько ключевых владений, но до этого 3 четверти стоял в углу, а по-настоящему доминирующее выступление. С силовыми проходами, с кучей пик-н-роллов в роли боллхэндлера с высокой эффективностью всех этих владений (пик-н-роллы в Карри он и раньше в этой серии гонял, только оно так не работало), с пост-апами, с готовностью гнать темп, потому что так нужно и с огромным игровым временем. Помните, как во второй половине Карри пошел на скамейку перевести дух, а Леброн продолжал играть?

Это была разовая акция, в которую Леброн вложил все силы? Или это просто следующий этап, и травма уже беспокоит меньше, а на конец мая-начало июня у Леброна запланирован выход на пик формы?

Ответ, скорее всего, где-то посередине. Леброн вряд ли будет играть на таком уровне всю серию с «Денвером». Но от того, сколько матчей Джеймс сможет отработать в таком формате, будет зависеть многое. Один? Три?

Вот в чем дело, это не «Уорриорс», которые на поверку в атаке оказались просто Стефом Карри и какими-то ребятами. Это не «Уорриорс», которых 15 очков Уокера за четверть ломают об колено, потому что набирать что-то в ответ оказывается не так-то просто. «Денвер» будет набирать, их атака будет работать. Можно притормозить темп, постараться усложнить им жизнь, но их нападение останется эффективным. Это лучшая атака в НБА. И, чтобы не отваливаться от них, «Лейкерс» нужно как-то прокачать свою огневую мощь. Повторюсь, можно верить в то, что раскроется Дэвис. На самом деле, если в атаке он не будет лучше, чем в предыдущих сериях, возникнут вопросы. Но доминирующего в атаке Леброна мы видели только что, а доминирующий в атаке Дэвис – это пока такой мистический зверь из древних сказаний, в которых ложь перемежается с выдумкой. О его эффективности уже говорили выше. Больше 70% его двухочковых попыток идут с передач партнеров. Это не имеет ничего общего со звездным эффектом в атаке.

Джеймс, пост-апящий Мюррея после разменов, Джеймс, выходящий из пик-н-ролла и прущий в Йокича, Джеймс, тащащий мяч в раннее нападение, пока Никола спорит с судьями на другой половине, Джеймс, создающий задел, пока Йокич с Дэвисом сидят – так выглядит хороший матч «Лейкерс» в этой серии. Так сколько хороших матчей будет у «Лейкерс»?

И еще один икс-фактор – это упомянутое выше противостояние Портера и боллхэндлеров «Наггетс». В принципе, «Лейкерс» в последнее время не дают Вандербилту больших минут, и их лучшие пятерки – это старт, но с Уокером или Шредером вместо Вандо. И тогда Майклу придется защищаться против кого-то из боллхэндлеров, потому что у «Лейкерс» везде будут только боллхэндлеры и Дэвис. Для «Наггетс» это неудобно (всегда можно выпустить кого-то из Браунов вместо Портера, но вообще хотелось бы сохранить Майкла как полезного игрока). И ключом здесь будет атака Портера. Потому что против него тоже будут защищаться эти мелкие ребята, через которых высоченный форвард сможет бросать (или его примет Леброн, но тогда против Гордона будет кто-то мелкий, и Аарон просто задавит его). И от Портера потребуется быть достаточно важной опцией, чтобы в атаке компенсировать приносимые проблемы в защите.

В идеале для «Наггетс» Майкл будет накидывать так, что «озерникам» придется увеличить минуты Вандербилта и пожертвовать атакующим потенциалом ради габаритов в защите. В идеале для «Лейкерс» Ривс будет справляться с Портером в защите и отгружать через него в атаке, что по итогу приведет к сокращению минут Майкла и урезанию ротации «Денвера».

Что будет на минутах резервистов

Вообще «Лейкерс» производят впечатление команды скорее оборонительной, а «Денвер» – скорее атакующей. Но на минутах скамейки все меняется. Хотя и те, и другие предпочитают маленькие пятерки.

«Лейкерс» без Дэвиса играют с Леброном и Хатимурой как парой «больших» (иногда минуты получает Гэбриэл, но это совсем незначительные отрезки). Это, по сути, дает 5 бросающих игроков в атаке и примерно ноль рим-протекта в защите. То есть «Лейкерс» без Дэвиса – скорее атакующая команда.

«Денвер» же без Йокича выпускает Гордона с Грином как пару «больших». Это повышает универсализм и позволяет более плотно играть в обороне. Но без креатива Йокича позиционное нападение частенько проседает. То есть «Наггетс» без Йокича – скорее защитная команда.

Если наложить одну кальку на другую и прикинуть общую картину, то получится примерно так.

«Озерники» постараются растащить «Наггетс» по углам и выбивать размены, но у «Наггетс» тут универсальный состав, который готов размениваться. Если у «Лейкерс» все же получится пролезть внутрь за счет игры один в один, то «Наггетс» придется стягиваться и оставлять на дуге кого-то бросающего. Опять же, проходить и стягивать придется Леброну, просто потому что ему будет легче других найти выгодный размен, ибо с защитниками «Лейкерс» скамейка «Денвера» должна справляться лучше (разве что Шредер окажется слишком шустрым для Грина). И тут многое сведется к тому, насколько номинальный 5-аут «Лейкерс» реально готов попадать и наказывать. Там не все так надежно, как хотелось бы думать.

На другой стороне к кольцу постарается продраться Мюррей (хотя местами Мэлоун выпускает Портера с резервистами, а Мюррей при таком раскладе отдыхает тогда же, когда и Йокич). Шансы на успех выглядят сносно, но дальше Джамала там будут встречать игроки, которым абсолютно наплевать и на Джеффа Грина, и на Аарона Гордона, пасущихся на дуге. Что-то эти ребята попадут, но в основном вопрос сводится к тому, сможет ли Мюррей завершать через страхующих, никого из которых не зовут Энтони Дэвис.

И для обеих команд важно будет бежать. Легко представить себе, что в эти моменты обе команды будут намного увереннее атаковать в прорывах, чем в позиционке. Останавливаться нельзя – ты играешь медленно, не набираешь очки, соперник убегает и попадает. После этого тебе снова нужно атаковать в позиционке с низкими шансами на успех и высокими шансами огрести в быстрой атаке после твоего промаха. Вырваться из порочного круга можно двумя способами:

• просто выкинуть мяч в аут, и пусть теперь соперник начинает атаку в позиционке, удачи;

• бежать даже после попаданий соперника.

Думаю, очевидно, какой вариант предпочтительнее. Останавливаться нельзя.

Потенциальные последствия

В эпоху, когда наследие игроков переосмысляется после каждой сыгранной четверти, финал конференции оставит огромный след в репутации.

• Никола Йокич может выйти в свой первый финал. Слишком долго он считался человеком, который больше полезен в регулярке, чем в играх на выбывание. Сейчас он является доминирующей силой плей-офф, его команда на ходу, это отличный шанс прыгнуть на несколько ступеней выше. Особенно, когда путь в финал будет проходить через матч-ап с ЭйДи.

• Леброн Джеймс на пороге очередного финала. Больше того, именно Леброн должен будет стать причиной, по которой «озерники» в этот финал попадут. Без по-настоящему звездного уровня от Джеймса тут ничего не будет. И вот если 38-летний ветеран затащит команду из плей-ин в финал, об этом не забудут никогда. Это станет еще одним доводом на чаше весов, которые в последнее время и так выглядят пугающе ровно для человека, владеющего «Хорнетс».

• «Денвер» никогда в своей истории не выигрывал титул. Ни в НБА, ни в АБА. Возможно, сейчас их лучший шанс. В НБА они пока даже до финала не добирались.

• Кентавиус Колдуэлл-Поуп выглядит как наследник праймового Денни Грина. КейСиПи уже брал титул с «Лейкерс», и, если теперь он снова выйдет в финал, то Кентавиус вполне сможет занять эту нишу лучшего ролевика в НБА. Такой идеальный 3&D игрок, который точно не звезда, но он побеждает и о нем мечтает вся лига.

• Дэвис может прокачать свое защитное наследие. Серия с «Уорриорс» двинула его чуть выше в списке лучших оборонцев в истории. А вот выйти победителем в двух сериях с двумя лучшими атакующими игроками в НБА подряд – это уже историческая фигня. С другой стороны, если Дэвис не преобразится в атаке, к нему возникнет много вопросов.

• Джамал Мюррей имеет репутацию такого околозвездного игрока, который может быть звездой в отдельно взятом матче или в серии, но не на постоянной основе. Если сейчас защитник проведет мощную серию с «Лейкерс» и потащит вторую пятерку, то приставка «около» вероятно будет отброшена за ненадобностью. Пока Джамал на правильной траектории (хотя отдельные матчи и выглядели слабо), а финал конференции против «Лейкерс» – та сцена, на которой нужно закреплять успех.

И да, в икс-факторы Мюррея я включать не стал. Мне кажется, что на данном этапе его атакующий эффект достаточно стабилен. Но если Джамал провалит серию и будет мазать свои броски, это может сделать атаку «Наггетс» гораздо менее легкой.

Чем все закончится

«Денвер» в этой серии предпочтительнее. Они вообще на данный момент выглядят как лучшая команда плей-офф, где, с одной стороны, куча таланта (которая так несправедливо выглядит на фоне «Хит»), а с другой стороны – исполнительность и классная согласованность (с чем частенько возникают проблемы у «Бостона»). Их атака плюс-минус безупречна, у них хватает глубины, а Никола – лучший игрок в плей-офф. И по идее с Йокичем в составе должно быть трудно обороняться, но в защите «Наггетс» система подстраховок настолько слаженная, что превратить серба в фатальную уязвимость пока ни у кого не получается.

Конкретно эта серия выглядит так, что защиты обеих команд вряд ли смогут стабильно душить соперника, в лучшем случае – подкинут точечных проблем. Разница в том, что атакующие исполнители «Наггетс» находятся на более высоком уровне. «Лейкерс» будут закладываться на креатив Ривса с Расселлом и Уокером, стабильно мощный уровень 38-летнего Леброна и агрессивность не отличающегося агрессивностью Дэвиса . И в определенных сочетаниях «Наггетс» смогут ограничить атаку оппонента. Сам же «Денвер» будет закладываться на продуктивность вероятно лучшего атакующего игрока в НБА, на смертоносность одного из самых неудержимых пик-н-роллов в лиге и на открытые броски классных снайперов.

А еще у «Денвера» преимущество своей площадки, что в данной серии важно – эти команды еще ни разу не проигрывали дома в этом плей-офф. И преимущество в отдыхе тоже у «Наггетс».

Чтобы серия получилась упорной, икс-факторы должны по полной сработать в пользу «Лейкерс». И тогда план на игру сведется к тому, чтобы завести матч в концовку, где Йокич устанет, а Леброн получит шанс затащить (опять же можно вспомнить про оборонительную опцию «Лейкерс» под клатч).

Ну или Сильвер должен отдать пару указаний. Потому что финал «Лейкерс» – «Селтикс» с точки зрения рейтингов выглядит чуть интереснее, чем финал «Денвер» – «Бостон», не говоря уж о потенциальной серии «Денвер» – «Майами».

Пока же «Денвер» выглядит сильнее. Но «Лейкерс» взяли уже две серии против команд, считавшихся фаворитами. Так что тут будет, на что посмотреть.

Подкаст про НБА

Фото: East News/AP Photo/Michael Owen Baker; Gettyimages.ru/Christian Petersen, Jamie Schwaberow, Ronald Martinez, Ezra Shaw, Thearon W. Henderson, Matthew Stockman