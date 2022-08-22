В чем причина травмы Щербаковой и когда Анна восстановится? Объясняет спортивный врач

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова вернулась из Германии, где перенесла операцию на колене. Ее диагноз – разрыв заднего рога мениска.

Насколько все серьезно и чего теперь ждать? Ниже – доступные пояснения.

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Травмы мениска в спорте не редкость, хоть мы и о них слышим не так часто, а операция в таких случаях – крайняя мера. Давайте разбираться почему. И зачем вообще нужны мениски? И в каких случаях может потребоваться операция, а когда лучше обойтись и без нее.

Мениск – это амортизатор коленного сустава

Чтобы понимать тактику лечения и решения, которые принимаются врачами, нужно немного базового понимания анатомии.

Мениски – это хрящевая прокладка в коленном (и не только) суставе. Они нужны для смягчения нагрузки на сустав , а также могут частично ограничивать избыточную подвижность в нем. Медиальный (внутренний) мениск имеет форму полукруга и более прочно вплетен в капсулу сустава из-за сращения с внутренней боковой связкой, из-за чего при травмах колена, например, при разрыве передней крестообразной связки, повреждаются и они.

Латеральный (наружный) мениск имеет форму незаконченного круга, более подвижен, из-за чего его травмы встречаются реже. Он принимает на себя до 70% всей осевой нагрузки на колено, поэтому при его травмах стараются сохранить как можно большую часть мениска.

Кровоснабжение у менисков делится на три зоны: красную (red-red), красно-белую (red-white) и белую (white-white). Это условное деление мениска по степени глубины, на которую прорастают сосуды, причем с возрастом размер красной зоны уменьшается.

Почему это так важно? Любой процесс заживления в организме сильно зависит от кровотока – чем он лучше, тем больше шансов на полное восстановление и тем быстрее оно происходит . И наоборот – в тех местах, где кровоснабжение плохое, процесс заживления проходит хуже и не всегда до конца.

Соответственно, понимание, в какой зоне произошла травма, дает возможность врачу понять – насколько возможно самостоятельное заживление повреждения без дополнительного вмешательства.

Травмы мениска могут быть как острыми, так и следствием повторяющейся нагрузки

Елена Вайцеховская, ссылаясь на профессора Архипова, писала, что травма мениска может быть следствием недокрутов или в целом неправильной техники, однако, это не совсем правильное предположение. Дело в том, что любая повторяющаяся нагрузка, особенно ударная (бег и прыжки), провоцирует микротравматизацию сустава вне зависимости от техники выполнения .

Постепенно такие микротравмы накапливаются и могут приводить к уже более серьезным повреждениям мениска и хряща. Это своеобразная плата за профессиональный спорт, и абсолютно у всех спортсменов можно найти повреждения менисков и хрящей.

Долгое время такие повреждения остаются бессимптомными находками на МРТ, но со временем могут вызывать боль и воспаление. Скорее всего, именно в такой ситуации оказалась Щербакова.

Профилактикой подобных травм служит контроль нагрузок, использование специальных БАДов, уколов PRP или гиалуроновой кислоты, но это все лишь замедляет вышеуказанные процессы – и от них, к сожалению, никуда не деться.

Не существует бывших фигуристок, гимнасток, футболистов и прочих профессиональных спортсменов с полностью здоровыми коленями.

Основные виды повреждения мениска представлены на рисунке, но совсем типичные травмы встречаются редко. Можно взять двух пациентов с одним и тем же типом разрыва, но все равно тактика лечения и сроки восстановления могут отличаться радикально. Как же врачи выбирают принимают решение? Все зависит от нескольких критериев. Рассмотрим основные:

• Наличие симптомов. Самое первое и самое логичное – вне зависимости от причин травмы, небольшие повреждения, которые никак себя не проявляют, как правило, не трогают. Особенно если они находятся в красной зоне. Такую тактику лечения называют «masterly neglect» – мастерское пренебрежение. «Не болит – не трогай».

• Стабильность повреждения. Если поврежденная часть мениска неподвижна и не блокирует сустав, то такое повреждение стараются не трогать; либо выполнять шов мениска, чтобы сохранить как можно большую его часть. И наоборот, если фрагмент подвижен, практически или полностью оторвался от основного тела мениска или блокирует сустав, то такой фрагмент, конечно же, нужно удалять.

• Расположение и протяженность разрыва. У взрослых пациентов лишь от 10 до 25% мениска приходятся на красную и красно-белую зоны, в то время как большая часть мениска уже практически лишена прямого кровоснабжения. Повреждение в красной зоне имеет более благоприятный прогноз.

• Возраст пациента. У более молодых пациентов красная и красно-белая зоны занимают большую часть мениска, поэтому у них операции по ушиванию, восстановлению мениска или консервативное лечение имеют большие шансы на успех.

Такое внимание к деталям важно, так как в любой ситуации врачи стараются сохранить как можно большую часть мениска. Это связано с тем, что удаление его части ускоряет процесс разрушения хряща из-за нагрузок и микротравм . То есть в краткосрочной перспективе удаление части мениска приносит облегчение – боль, отек и другие признаки воспаления уходят. Но со временем хрящи и мениски быстрее изнашиваются, и симптомы возвращаются с новой силой, но уже по другим причинам.

Это называется остеоартритом. Постепенно – на фоне нагрузок, травм и операций – сустав буквально стирается. Возникают дефекты хрящей и обнажается костная ткань, при трении о которую появляется постоянная боль, от этого сустав и защищают хрящи и мениски.

Но этот процесс происходит медленно, годами и даже десятилетиями. Поэтому врачи всегда стараются выбрать консервативное лечение, а если операция неизбежна, то стараются минимизировать объем вмешательства. Все это нужно, чтобы избежать отдаленных последствий .

У молодых спортсменов восстановление после операции происходит относительно быстро. Если, например, у футболиста 25-28 лет на реабилитацию ушло бы 4-6 месяцев, то у 18-летней Щербаковой уйдет, скорее всего, не более 12 недель .

Что будет делать Щербакова все это время?

Первые недели уходят на восстановление полного и безболезненного объема движений. Затем начинается работа по укреплению мышц бедра, так как сильные мышцы частично разгружают колено, тем самым уменьшая нагрузку на хрящи и мениски, что замедляет развитие остеоартрита.

Последние недели реабилитации, как правило, это уже постепенное возвращение к спортспецифическим тренировкам. В фигурном катании это, соответственно, первые тренировки на льду. Основным критерием усложнения упражнений и перехода на следующий этап является отсутствие боли на предыдущем.

Операция на мениске – это всегда непростое решение. С одной стороны, это позволяет избавиться от острой боли на какое-то время, но с другой – ускоряет развитие остеоартрита и создает слабое место, поэтому желание Анны отсрочить эту операцию понятно и логично.

Фото: instagram.com/anna__shcherbakova_; globallookpress.com/Koji Aoki/AFLO