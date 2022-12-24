Ого, в Казахстане тоже есть Медиалига! Стартуют уже завтра, в первом туре – 2Drots против лучшей медиакоманды Казахстана

Основные факты

– Турнир стартует 21 января и продлится до 12 февраля 2023 года;

– Клубы поделены на две группы путем жеребьевки. Две лучшие команды из каждой группы выходят в 1/2 финала. Матча за третье место не будет;

– Регламент турнира: на футбольном поле одновременно находятся 6 медийных и 4 профика (медийных игроков может быть больше);

– Все матчи пройдут на «Астана Арене». Стадион вмещает 30 000 зрителей;

– Жеребьевка 1XBET Media Football League должна была пройти в Дубае на башне Бурдж-Халифа. Из-за проблем с трансляцией жеребьевку провели на фоне этого небоскреба;

– На турнир в Казахстан приедут президент Winline Медиалиги Николай Осипов и технический директор лиги Дмитрий Кортава. Он планируют посмотреть потенциальных участников МФЛ-3;

– Российские арбитры Дмитрий Жилинский и Александр Филимонов будут судить матчи турнира;

– На всех играх будет работать система видеоповторов – ВАР;

– Состоялась первая конференция 1XBET Media Football League. В ней есть одно нововведение по сравнению с Медиалигой – возможность замены игроков, пришедших на пресс-конференции;

– Карен Адамян прокомментирует полуфиналы и финал турнира.

Главный основатель 1XBET Media Football League – казахстанский футболист Дидар Сыдыкбек. Он играл за польский клуб и основал главную медиакоманду Казахстана

Организатор турнира – президент SD Family Дидар Сыдыкбек.

Дидар – казахстанский футболист, играл в «Кызылжаре», «Актобе» и «Ордабасы» в Казахстанской Премьер-лиге, был основным игроком «Астаны-64» в Первом дивизионе Казахстана, где он забил 13 голов в 53 играх за 2 сезона, даже поиграл за рубежом в польской «Висле» из Кракова. Также вызывался в молодежные сборные Казахстана U-21 и U-19.

В 2015 году Дидар приостановил свою профессиональную карьеру и в 2017 году решил создать свою любительскую команду – «ФЦ Дидара Сыдыкбека».

«Это не тщеславие! Кто-то любит гулять и тратит на это большие деньги, а мы, имея минимум финансов, стараемся быть на плаву и помогать людям делать судьбу.

Так у кого больше шансов сотворить историю? Быть первой любительской командой, которая пройдет в следующий раунд? Дальше биться об стенку и быть первыми людьми, которые своими финансами будут развивать профессиональную команду?

Которая будет иметь собственный стадион, пусть он будет самый обычный, но «свой». Кто меня знает лично, докажут, что больной на голову футболом, я бы давно мог просто лежать и как говориться «сосать деньги» со своих школ и детишек, но я делаю все иначе!

Доказательство? Это мои детки центра и их родители, которым я в глаза могу смотреть смело! Детская лига, куда я постоянно вливаю собственные средства, пусть в ущерб своей семье! Но я счастлив жить именно так.

Знайте мое имя! Посмотрим что будет через год. Да, возможно я обожгусь, но я хотя бы попробую!» – писал Дидар о создании команды в своем инстаграме.

В 2020 году команда была переименована в SD Family – инициалы взяты с фамилии и имени Дидара Сыдыкбека. Команда приобрела профессиональный статус и выступала в чемпионате Казахстана среди команд второй лиги.

Затем Дидар создал первую медийную команду Казахстана и участвовал в первом сезоне Медиалиги, потом получили приглашение и во второй сезон.

Как зарождалась идея турнира? Создатель мечтает о развитии футбола в Казахстане

Впервые о проведении медиафутбольного турнира среди команд стран СНГ Дидар заявил еще в сентябре 2022-го.

«Друзья, очень рад объявить о большом масштабном медиатурнире по футболу среди стран СНГ. Вы все знаете, что я очень тщательно подхожу к каждому своему проекту и обещаю, что будет качественный турнир с большой организаторской командой, а также с большим количеством болельщиков!

Сделаем так, чтобы в столице во время паузы от внутреннего чемпионата каждый человек знал о нашем турнире. Говорить много не буду, лучше как всегда покажу делом. Всех люблю и ценю.

Надеюсь, что будет колоссальная поддержка. Зима в Казахстане обещает быть жаркой», – написал Дидар.

Затем огласил детали.

«Это будет просто бомбовый турнир, даже готов не скромничать и сказать, что это то, чего не было и вовсе , – писал Дидар. – Представьте себе, что приедут команды из Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и России.

Почему именно зимой? Потому что у всех стран СНГ большая пауза во внутренних чемпионатах, и в том числе в Казахстане, одним словом – международный турнир.

Идеальная температура крытого стадиона «Астана Арена» даст возможность показать красивый футбол командам-участницам, а также кайфануть от увиденного болельщикам. Я уверен, что этот турнир станет традиционным и даст новый импульс развития футбола в Казахстане.

Наша организаторская команда начнет плотную подготовку совсем скоро. Уже есть предварительный список участников. Осталось дать возможность проявить себя командам из Казахстана».

Изучаем участников: 2Drots, три команды из Казахстана и даже представитель Кыргызстана

В турнире сыграет 8 команд: всем известные по участию во втором сезоне Winline Медиалиги 2Drots, SD Family, Fight Nights и «БроукБойз», а также команды-новички – Top Team, Konoha, Sparta и One Game.

2Drots не нуждается в представлении. Команда – гранд медиафутбола, двухкратный чемпионы Медиалиги и несомненный фаворит. Жека и Некит настроены забирать все турниры, в которые участвуют «дроты».

SD Family – команда-организатор, и они явно настроены затащить домашний турнир. Зимой SD мощно усилились: подписали экс-игроков «Амкала» Майка Крапивникова и Виктора Блатова, экс-хавбека сборной Казахстана Бауыржана Джолчиева и вратаря сборной Казахстана Игоря Шацково.

Fight Nights – команда бойцов во главе с Александром Мостовым известна по выступлению в Медиалиге. Камил Гаджиев явно настроен забрать первый титул для FN.

«Броуки» – команда Райзена и Егорова должна реабилитироваться после поражения «Деньгам» в 1/4 финала второго сезона МФЛ. «Броуки» полностью обновили состав, но лишились лидера и капитана Дьякова. Виталий будет получать лицензию на тренерскую работу. «ББ» настроены только на победы, иначе Райзен точно покинет команду. После поражения «Деньгам» (0:1) Райзен был очень зол.

«Это полное дерьмо! Это конченный плей-офф! И мы 2-й раз дома сидим! Просто нет игры! Сука, сколько сил! Если вы выходите, против вас дровосеки, рубите их! Просто как говно сыграли», – кричал Райзен в раздевалке по завершении игры.

А еще в турнире сыграют команды, которые мало известны российской публике.

Top Team – самый популярный медийный клуб Кыргызстана. В составе команды входят известные в их стране актеры, блогеры, певцы и другие медийные личности. Top Team образован летом 2022 года и уже провел несколько шоу-матчей против One Game, FK Champion и других медийных команд СНГ.

Konoha – команда тиктокеров из Казахстана с огромным количеством популярных личностей. Клуб уже сыграл против MFC «AF» и Alash. Капитан команды – Нуртаза «Justking31» Нурбек – блогер-миллионник из Казахстана.

Sparta – это целый промоушен из Астаны, под крылом которого одноименная команда КВН, академия вольной борьбы и футбольный клуб. В этой команде собраны все – боксеры, КВНщики, актеры и даже бывший игрок сборной Казахстана. Sparta – чемпионы МФЛ Казахстана.

One Game – еще одна команда из Казахстана. В ней играют музыканты, блогеры, бойцы, актеры и несколько матчей провел популярный тиктокер Даня Милохин. OG образован в мае 2022-го. Команда провела несколько шоу-матчей с медийными командами и играли товарищеские матчи с профессиональными командами.

Изучаем жеребьевку – уже в первом туре нас ждет суперматч

Эпичное место жеребьевки не подвело – нас ожидают равномерные и любопытные группы.

Группа А: 1) Top Team 2) Konoha 3) 2Drots 4) SD Family

Группа B: 1) Fight Nights 2) Sparta 3) «БроукБойз» 4) One Game

Расписание первого тура 1XBET Media Football League (время начала матчей – московское).

21 января, суббота

«Спарта» – «БроукБойз» – 14:00

Top Team – Kohona – 17:00

22 января, воскресенье

2Drots – SD Family – 14:00

Fight Nights – One Game – 17:00

Конечно, все ждут мегаматч 2Drots – SD Family. Их прошлая встреча выдалась очень яркой: в девятом туре Медиалиги «дроты» разгромили казахов (5:1), однако матч запомнился четырьмя красными карточками и грубой игрой футболистов SD Family.

А за кого болеть? Есть голкипер сборной Казахстана и Даня Милохин

Как обычно, в медийной лиге полно ярких персонажей.

За SD сыграет нынешний вратарь национальной сборной Казахстана Игорь Шацкий. В настоящее время он является игроком «Шахтера» из Караганды.

В Konoha играет Нуртаза Нурбек. У него в тиктоке 2,5 миллиона подписчиков, а в инстаграме 4,9 миллиона.

В Sparta самый известный игрок – Арман Яналиева. На него в инстаграме подписано 2,4 миллиона человек.

За One Game играли популярный тиктокер Даня Милохин с 3,3 миллиона подписчиков в инстаграме (увы, в Казахстане он не сыграет) и музыкант Territima (2,8 миллиона в инстаграме).

В Top Team играет известный юморист Актан Рыскелдиев с 1,2 миллиона подписчиков в инстаграме.

Останутся ли «дроты» непобедимыми и в Казахстане? Смогут ли Райзен и Егоров завоевать первый титул? Затащат ли казахские команды при своих болельщиках? Ждем начала турнира, старт уже в эти выходные!

Фото: Winline Media League//соцсети Дидара//телеграм-канал «Футбольная жизнь SD»//телеграм-канал 1XBET Media Football League//телеграм-канал «БроукБойз»//телеграм-канал 2Drots//телеграм-канал Fight Nights//соцсети FC Astana//соцсети Top Team//телеграм-канал Дмитрия Кортавы// соцсети Нуртаза//соцсети Армана Яналиева//соцсети Territima//соцсети Актана Рыскелдиева