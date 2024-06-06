Грилиш мимо Евро-2024 – и это было предсказуемо

Расслабился после требла.

Джек Грилиш не едет Евро-2024 – Гарет Саутгейт не включил его в финальную заявку сборной Англии. Логично, учитывая то, как Джек провел этот сезон.

«Не думаю, что хорошо выступил». Грилиш сам все понимает и благодарит Пепа за помощь

Сезон-2023/24 – провал для Грилиша. Как по результативности (худший за три года в «Сити»), так и в целом по игре. Лишь треть матчей АПЛ в старте, в некоторых вообще проводил по три минуты. На фоне этого полузащитник провел личный разговор с Пепом: тот настаивал, что пора лучшую форму в преддверии нового сезона.

Джек согласен, что сезон-2023/24 фактически был списан в утиль из-за травм и проблем с мотивацией после выдающегося требла. Констатировал в интервью Sky Sports после победы в АПЛ: «Не думаю, что хорошо выступил в этом сезоне».

А еще поблагодарил Пепа за желание помочь: «Он невероятный. Скажу открыто, у меня были времена, когда мне было трудно выходить на поле, и он так много поддерживал меня, что я могу только поблагодарить его. Он блестяще руководит на поле, но когда я приходил в его кабинет, он помогал мне».

Это Джек отмечал еще в апреле: «Я в долгу перед ним и хочу отплатить игрой и командной работой».

Потеря мотивации не единственная проблема за последний год.

В декабре 2023-го дом Джека ограбили . Во время игры с «Эвертоном» туда проникла банда и вынесла часы и ювелирные изделия на миллион фунтов. В этот момент дома было около десяти членов семьи Грилиша. О происшествии игроку сообщили сразу после матча.

Все это отвлекало от футбола и не позволяло набрать оптимальную форму. В итоге это вылилось в блеклую игру и низкую результативность, особенно заметные на фоне прошлого сезона с треблом. В мае Джек провел лишь 10 минут против «Вулверхэмптона». Дальше мимо четырех игр: одну пропустил из-за травмы, остальные просидел в запасе.

При этом Грилиш вряд ли покинет клуб. Окружение игрока подтверждает: уход летом практически исключен, и отчасти это связано с ценником (60 млн евро на Transfermarkt).

Следующий сезон может стать определяющим для полузащитника: в 2025-м, за два года до конца контракта, расклады будут уже совсем другими.

Решение Саутгейта ожидаемо. Объяснение Вячеслава Палагина

Слово тактическому автору Спортса Вячеславу Палагину.

Пожалуй, самая обескураживающая деталь: непопадание Грилиша на Евро – вообще не сенсация. Предельно справедливое решение, учитывая кампанию Джека за «Сити» и возможности, которые есть у Саутгейта. Гарету точно не нужно оправдываться за выбор.

Этот сезон – с отрывом худший для Грилиша за все время в АПЛ. Антирекорд по игровому времени, результативным действиям и влиянию на игру. В первую очередь вмешались нефутбольные причины:

● травмы и форсированное возвращение. Несколько раз просил замену в первом тайме, чувствуя, что вышел недолеченным. Набор формы в таком режиме – крайне непростой челлендж;

● не самая впечатляющая работа на тренировках, когда все же был здоров. По слухам, Джек – один из тех, кто растерял мотивацию после требла. В конце сезона вылилось в тотальный игнор со стороны Пепа – в мае Грилиш провел на поле всего 10 минут;

● ограбление дома по ходу сезона. Никому из родных не досталось, но все равно неприятно. Еще один отвлекающий фактор, который явно сказался на форме.

При этом много и чисто футбольных причин. Главная – Грилиш проиграл конкуренцию на левом фланге. Жереми Доку затмевал яркостью. Йошко Гвардиол – эффектом неожиданности. Ни того, ни другого Джек не предложил.

Причина, которая касается только сборной: у Саутгейта слишком много вариантов впереди. Пожалуй, даже самый богатый выбор в атаке среди всех команд Евро. В том числе – на позиции Грилиша. В первую очередь речь про Фила Фодена – лучшего игрока сезона в АПЛ. Во вторую – про Антони Гордона, который прилично возмужал и стал одним из лидеров «Ньюкасла».

На прошлом Евро Саутгейт использовал Грилиша в роли суперзапасного – несколько раз здорово влиял на матчи, выходя со скамейки. Видимо, сейчас не видят даже в такой ограниченном режиме.

Фото: Gettyimages /Justin Setterfield / Staff Eddie Keogh – The FA / Contributor, Shaun Botterill / Staff; East News /Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media via AP Images