«Арсенал» обыграл «МЮ» и напрягает «Сити». Развязка АПЛ почти здесь

Похоже, «Манчестер Юнайтед» был последним шансом «Сити» на более легкий финиш АПЛ. Но нет: «Арсенал» победил на «Олд Траффорд» – 1:0.

Команда Микеля Артеты вернулась на первое место: лондонцы набрали 86 очков и на балл опередили «Сити». У Пепа остается матч в запасе.

Все решила ошибка Каземиро

Проблемы «МЮ» с травмами перед матчем достигли пика. К традиционному списку добавились Бруну Фернандеш, Мэйсон Маунт, не успел вернуться Маркус Рэшфорд,

Каземиро вновь вынужденно вышел на позиции ЦЗ (снова провалился), Софьян Амрабат появился в центре поля. Гари Невилл, комментировавший на Sky Sports, назвал состав хозяев «самым слабым на бумаге в этом сезоне».

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Все решил гол Леандро Троссарда на 20-й минуте.

Андре Онана пасует в центр поля. Каземиро в этот момент находится ниже голкипера.

Дальше бразилец трусцой поднимается к центру поля – остальные одноклубники уже на 5+ метров выше. Каземиро увидел свободного Хавертца на противоположном фланге, но это его не смутило. Нападающий «Арсенала» сообразил быстрее: заметил задержавшегося Казе, поднял руку и тут же получил передачу.

Дальше все легко для «Арсенала»: проход к лицевой и пас вдоль ворот набегающему Троссарду.

Рой Кин возмущен: «Каземиро должен был ускориться и выбежать из штрафной. Не понимаю, чем он занимался. Ему даже не нужно было ускоряться изо всех сил – просто поднимись выше! Это тяжелый матч, и ты должен соблюдать базовые правила футбола, чтобы не проиграть».

У «Арсенала» были шансы сделать счет 2:0, но лондонцы их не реализовали. Ошибки Каземиро и гола Троссарда хватило – 1:0.

Что поменялось для «Сити»?

«Сити» – по-прежнему фаворит гонки, по-прежнему все в руках Гвардиолы. Если бы «Арсенал» потерял очки, «горожане» получили бы право на ничью в одном из оставшихся матчей. Но лондонцы не ошиблись – теперь нельзя ошибаться и Пепу.

Впереди у «Сити» сложнейший выезд: только в этом сезоне прервали проклятье нового стадиона «Тоттенхэма». Вот так все это выглядело.

❌ 9 апреля 2019-го, «Тоттенхэм» – «Сити» – 1:0

❌ 2 февраля 2020-го, «Тоттенхэм» – «Сити» – 2:0

❌ 21 ноября 2020-го, «Тоттенхэм» – «Сити» – 2:0

❌ 15 августа 2021-го, «Тоттенхэм» – «Сити» – 1:0

❌ 5 февраля 2023-го, «Тоттенхэм» – «Сити» – 1:0

✅ 26 января 2024-го, «Тоттенхэм» – «Сити» – 0:1

Если 14 мая «Сити» сыграет вничью с «Тоттенхэмом», то у Пепа и Артеты будет по 86 очков. В таком случае лидером перед последним туром будет «Арсенал»: у лондонцев разница мячей +61, у «Сити» – +58.

Возможно, фанатов «Сити» чуть успокаивает форма «шпор». В последних пяти матчах у «Тоттенхэма» четыре поражения и одна победа – над «Бернли», который официально вылетел в Чемпионшип.

У «Арсенала» остался один матч: дома сыграют с «Эвертоном», который уже решил все задачи. «Сити» в последнем туре встретится дома с «Вест Хэмом».

Кто будет лидером перед решающим туром – все еще большой вопрос.

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