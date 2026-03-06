  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Совладелец «Интер Майами» Мас: «Мы навсегда изменили культуру футбола в США. МЛС может стать одной из лучших лиг в мире»
4

Совладелец «Интер Майами» Мас: «Мы навсегда изменили культуру футбола в США. МЛС может стать одной из лучших лиг в мире»

Совладелец «Интер Майами»: МЛС может стать одной из лучших лиг в мире.

Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас заявил, что МЛС может стать одной из лучших лиг в мире.

Мас высказался во время встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом по случаю победы клуба в Кубке МЛС.

«Наша команда навсегда изменила культуру футбола в США. Мы можем играть с грандами, мы можем играть с тяжеловесами. Наша лига может стать одной из лучших в мире. 

Умение мечтать, упорствовать, преодолевать препятствия на своем пути позволит нам и дальше добиваться успеха. И, надеюсь, господин президент, это не единственный наш визит сюда, посвященный победе в Кубке МЛС.

Это чемпионство было абсолютно заслуженным, мы показали великолепную игру, и перед вами одна из лучших команд на земле. И все это стало возможным, потому что мы осмелились мечтать», – сказал Мас.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
logoИнтер Майами
Политика
logoДональд Трамп
logoМЛС
Хорхе Мас
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Что он несет?
Да, и в Майами пройдет межгалактический чемпионат по футболу, ага, Остап Бендер уже рассказывал похожее))
Осталось сделать свой "чемпионат мира" как в нфл и делов то
Если только МЛС будет присоединена к УЕФА, то возможно. А так она полна одной рекламой.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
5 марта, 22:08
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
5 марта, 21:49Видео
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
5 марта, 21:03
Рекомендуем
Главные новости
«Оренбург» – «Зенит». 1:1 – Педро забил в свои ворота, Соболев – в чужие, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
Пономарев о судействе: «Как Ельцин в Германии дирижировал оркестром, так и арбитры не понимают футбол, потому что не играли. Надо брать экс-игроков, но они не рвутся»
9 минут назад
РФС, «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локо» и сборная России поздравили болельщиц с Международным женским днем
14 минут назадФото
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
31 минуту назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
33 минуты назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
55 минут назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
сегодня, 09:33Фото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
сегодня, 09:28Фото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
сегодня, 09:17
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Ко всем новостям
Последние новости
Соболев забил 7 голов в 26 матчах сезона. Больше в «Зените» только у Глушенкова – 10
2 минуты назад
«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
4 минуты назад
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
20 минут назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
37 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
37 минут назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
49 минут назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
сегодня, 09:28
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Рекомендуем