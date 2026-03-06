Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
«Лион» проиграл «Лансу» в 1/4 финала Кубка Франции.
«Лион» проиграл «Лансу» в 1/4 финала Кубка Франции (2:2, пенальти – 4:5).
ВидеоСпортс’’ показал матч в прямом эфире совместно с ТВ Старт, комментировали Артем Денисов и Антон Никитин.
На 23-й минуте Флориан Товен вывел «Ланс» вперед, на 45+1 Абдалла Сима забил второй гол гостей. На 67-й минуте Роман Яремчук сократил отставание, на 90+4 Реми Имбер сравнял счет. В серии пенальти сильнее оказался «Ланс».
В следующем матче «Лион» 8 марта примет «Париж», «Ланс» в тот же день сыграет дома с «Мецем».
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Помню их чемпионство в конце 90-ых. Это было что-то.
Никто не смотрит , что ли ?