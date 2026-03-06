  • Спортс
14

Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс'' показывал матч совместно с ТВ Старт

«Лион» проиграл «Лансу» в 1/4 финала Кубка Франции.

«Лион» проиграл «Лансу» в 1/4 финала Кубка Франции (2:2, пенальти – 4:5).

ВидеоСпортс’’ показал матч в прямом эфире совместно с ТВ Старт, комментировали Артем Денисов и Антон Никитин.

На 23-й минуте Флориан Товен вывел «Ланс» вперед, на 45+1 Абдалла Сима забил второй гол гостей. На 67-й минуте Роман Яремчук сократил отставание, на 90+4 Реми Имбер сравнял счет. В серии пенальти сильнее оказался «Ланс».

В следующем матче «Лион» 8 марта примет «Париж», «Ланс» в тот же день сыграет дома с «Мецем».

Опубликовал: Вадим Высоцкий
14 комментариев
А почему Лион Эндрика? У него российский паспорт? )Там ещё «вражина» Яремчук бегает.)
Нравится Лион, но очень хочется дубль Ланса в этом сезоне.
Помню их чемпионство в конце 90-ых. Это было что-то.
Уже Лион Эндрика?
Ответ oiiemo
Уже Лион Эндрика?
А как ?
На фига нужен был этот дескамп на ворота, он же дырка от бублика. После забитого второго мяча Лиона, очень надеялся что этого бездаря поменяет Фонсека, но он как коммунист, его менять не стал, и в итоге поплатилась вся команда
Как это прикажете понимать ?
Никто не смотрит , что ли ?
Ответ OldRedWhite
Как это прикажете понимать ? Никто не смотрит , что ли ?
чуть ли не самые интересные команды сезона во Франции, жаль только у нас к ним интереса ноль
Ответ Хиранука Мошковски
чуть ли не самые интересные команды сезона во Франции, жаль только у нас к ним интереса ноль
Вообще к Лиге 1 не шибко большой интерес, к сожалению!
Вратарь ланса (здесь куча интересных эпитетов)
