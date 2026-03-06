4

Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти

В Кубке Франции прошли матчи 1/4 финала.

В 1/4 финала Кубка Франции во вторник «Страсбур» победил «Реймс» (2:1).

В среду «Ницца» в гостях прошла «Лорьян» (0:0, пенальти – 6:5), «Марсель» дома вылетел от «Тулузы» (2:2, пенальти – 3:4).

В четверг «Лион» дома проиграл «Лансу» (2:2, пенальти – 4:5). Спортс’’ показывал матч в прямом эфире совместно с ТВ Старт, комментировали Артем Денисов и Антон Никитин.

Кубок Франции

1/4 финала

Кубок Франции. 1/4 финала
5 марта 20:10, Групама Стэдиум
Логотип домашней команды
Лион
Завершен
2 - 2
Счет в серии пенальти 4 - 5
Логотип гостевой команды
Ланс
Матч окончен
Счет в серии пенальти4 : 5
Перерыв
Товен
Эндрик
Сангаре
Ниакате
Юдоль
Мортон
Абдельхамид
Толиссо
Фофана
Карабец
Пен
90’
+6’
Сима   Фофана
  Имбер
90’
+4’
Нарти   Карабец
87’
78’
Эдуар   Айдара
78’
Челик
Мэйтленд-Найлз   Хатебур
69’
  Яремчук
67’
64’
Масуаку
Тальяфико   Имбер
59’
54’
Юдоль
2тайм
Перерыв
Тальяфико
45’
+3’
45’
+3’
Эдуар
45’
+1’
  Сима
23’
  Товен
Лион
Дескам, Тальяфико, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз, Абнер, Мортон, Нарти, Толиссо, Яремчук, Эндрик
Запасные: Грейф, Геззаль, Имбер, Камара, Хатебур, Тессманн, Карабец, Мера, Мангаля
1тайм
Ланс:
Риссер, Сарр, Ганиу, Челик, Сима, Товен, Юдоль, Томассон, Сангаре, Абдельхамид, Эдуар
Запасные: Фофана, Масуаку, Силла, Горжлен, Айдара, Саид, Сотока, Булатович, Бермон
Подробнее
Кубок Франции. 1/4 финала
3 марта 20:00, Ля Мено
Логотип домашней команды
Страсбур
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Реймс
Матч окончен
90’
+4’
  Заби
  Энсисо
87’
86’
Ольеро
Барко   Эль-Мурабет
85’
Паничелли   Мванга
85’
84’
Патрик   Тиа
  Паничелли
83’
79’
Паллуа
Чилуэлл   Фофана
70’
Нанаси   Амо-Амейо
70’
66’
Боянг   Дарами
Годо   Энсисо
61’
2тайм
Перерыв
Яссин
37’
Страсбур
Пендерс, Чилуэлл, Дукуре, Хойсберг, Г. Дуэ, Барко, Уаттара, Нанаси, Годо, Яссин, Паничелли
Запасные: Юнссон, Амугу, Мванга, Энсисо, Фофана, Омобамиделе, Эль-Мурабет, Ойеделе, Амо-Амейо
1тайм
Реймс:
Ольеро, Накамура, Секине, Котто, Паллуа, Ахуонон, Заби, Леони, Гбане, Патрик, Боянг
Запасные: Lenny Sylla, Бюси, Фофана, Дарами, Жауэн, Tidiane Khalil Diarrassouba, Тиа, Jean-Tryfose Mambuku, Диарра
Подробнее
Кубок Франции. 1/4 финала
4 марта 19:30, Стад дю Мустуа
Логотип домашней команды
Лорьян
Завершен
0 - 0
Счет в серии пенальти 5 - 6
Логотип гостевой команды
Ницца
Матч окончен
Счет в серии пенальти5 : 6
Перерыв
Абержель
Меите
Чо
Файе
Диуф
Ванхаутте
Кацерис
Менди
Авом
Оморуйи
Сумано
Сансон
Куасси
Луше
Тальби
Клосс
Кадью
Бернардо
Пен
Камара
90’
+2’
Меите
85’
82’
Будаш   Бернардо
82’
Данте   Ба
Ле Бри   Кацерис
80’
Дьенг   Сумано
80’
Йонгва   Файе
72’
Макенго   Дермэйн
71’
70’
Оморуйи
Куасси
70’
Абержель   Кадью
57’
56’
Ндомбеле   Оморуйи
46’
Диалло   Чо
46’
Оппонг   Луше
2тайм
Перерыв
Панталони
45’
Пажи
44’
Лорьян
Камара, Йонгва, Тальби, Меите, Пажи, Макенго, Куасси, Абержель, Авом, Ле Бри, Дьенг
Запасные: Дермэйн, Мвого, Аджей, Кацерис, Сумано, Файе, Кадью, Бамба, Тосин
1тайм
Ницца:
Диуф, Оппонг, Данте, Менди, Диалло, Будаш, Бар, Ванхаутте, Сансон, Клосс, Ндомбеле
Запасные: Дюпе, Гоувейя, Ба, Бернардо, Луше, Абдул-Самед, Чо, Кулибали, Оморуйи
Подробнее
Кубок Франции. 1/4 финала
4 марта 20:00, Стадион Велодром
Логотип домашней команды
Марсель
Завершен
2 - 2
Счет в серии пенальти 3 - 4
Логотип гостевой команды
Тулуза
Матч окончен
Счет в серии пенальти3 : 4
Перерыв
Нванери
Диоп
Агерд
Кассерес
Балерди
Сидибе
Обамеянг
Гбоо
Гринвуд
Деннум
Пен
90’
Кассерес
Пайшао   Траоре
90’
83’
Коррейя да Силва   Расселл-Роу
65’
Крессуэлл   Каманси
60’
  Крессуэлл
Вермерен   Надир
58’
  Пайшао
56’
Абделли   Нванери
46’
2тайм
Перерыв
37’
Коррейя да Силва
Гринвуд
35’
13’
  Гбоо
Абделли
11’
  Гринвуд
2’
Марсель
Рульи, Медина, Агерд, Балерди, Веа, Вермерен, Кондогбиа, Пайшао, Абделли, Гринвуд, Обамеянг
Запасные: Эмерсон, Нади, Иган-Райли, Надир, Нванери, Павар, Траоре, Лаго, де Ланге
1тайм
Тулуза:
Хауг, Металь, Сидибе, Николайсен, Крессуэлл, Маккензи, Гбоо, Диоп, Кассерес, Деннум, Коррейя да Силва
Запасные: Каманси, Бакуш, Идальго, Расселл-Роу, Сауэр, Кумбасса, Восса, Виньоло, Рест
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Франции

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
4 комментария
Страсбург , конечно в этом сезоне посто великолепен и неудержим !
Да и состав серьёзный, это не наши сенегальские мальчики из Лотарингии ))
Лорьян - Ницца недавно в чемпионате зарубились, посмотрим как в кубке будет.
За Лорьян обидно, играли в меньшинстве. В серии пенальти шанс у них хороший был, чтоб пройти дальше
Лион походу вылетает из кубка
