Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти

В Кубке Франции прошли матчи 1/4 финала.
В 1/4 финала Кубка Франции во вторник «Страсбур» победил «Реймс» (2:1).
В среду «Ницца» в гостях прошла «Лорьян» (0:0, пенальти – 6:5), «Марсель» дома вылетел от «Тулузы» (2:2, пенальти – 3:4).
В четверг «Лион» дома проиграл «Лансу» (2:2, пенальти – 4:5). Спортс’’ показывал матч в прямом эфире совместно с ТВ Старт, комментировали Артем Денисов и Антон Никитин.
Кубок Франции
1/4 финала
Лион
Дескам, Тальяфико, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз, Абнер, Мортон, Нарти, Толиссо, Яремчук, Эндрик
Запасные: Грейф, Геззаль, Имбер, Камара, Хатебур, Тессманн, Карабец, Мера, Мангаля
Ланс:
Риссер, Сарр, Ганиу, Челик, Сима, Товен, Юдоль, Томассон, Сангаре, Абдельхамид, Эдуар
Запасные: Фофана, Масуаку, Силла, Горжлен, Айдара, Саид, Сотока, Булатович, Бермон
Страсбур
Пендерс, Чилуэлл, Дукуре, Хойсберг, Г. Дуэ, Барко, Уаттара, Нанаси, Годо, Яссин, Паничелли
Запасные: Юнссон, Амугу, Мванга, Энсисо, Фофана, Омобамиделе, Эль-Мурабет, Ойеделе, Амо-Амейо
Реймс:
Ольеро, Накамура, Секине, Котто, Паллуа, Ахуонон, Заби, Леони, Гбане, Патрик, Боянг
Запасные: Lenny Sylla, Бюси, Фофана, Дарами, Жауэн, Tidiane Khalil Diarrassouba, Тиа, Jean-Tryfose Mambuku, Диарра
Лорьян
Камара, Йонгва, Тальби, Меите, Пажи, Макенго, Куасси, Абержель, Авом, Ле Бри, Дьенг
Запасные: Дермэйн, Мвого, Аджей, Кацерис, Сумано, Файе, Кадью, Бамба, Тосин
Ницца:
Диуф, Оппонг, Данте, Менди, Диалло, Будаш, Бар, Ванхаутте, Сансон, Клосс, Ндомбеле
Запасные: Дюпе, Гоувейя, Ба, Бернардо, Луше, Абдул-Самед, Чо, Кулибали, Оморуйи
Марсель
Рульи, Медина, Агерд, Балерди, Веа, Вермерен, Кондогбиа, Пайшао, Абделли, Гринвуд, Обамеянг
Запасные: Эмерсон, Нади, Иган-Райли, Надир, Нванери, Павар, Траоре, Лаго, де Ланге
Тулуза:
Хауг, Металь, Сидибе, Николайсен, Крессуэлл, Маккензи, Гбоо, Диоп, Кассерес, Деннум, Коррейя да Силва
Запасные: Каманси, Бакуш, Идальго, Расселл-Роу, Сауэр, Кумбасса, Восса, Виньоло, Рест
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Да и состав серьёзный, это не наши сенегальские мальчики из Лотарингии ))