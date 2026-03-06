  • Спортс
  • «Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета

«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ.

«Тоттенхэм» впервые в истории не побеждает в 11 матчах АПЛ подряд.

В рамках 29-го тура Премьер-лиги команда тренера Игора Тудора, игравшая в меньшинстве с 38-й минуты после удаления Микки ван де Вена, дома уступила «Кристал Пэлас» (1:3).

«Шпоры» не побеждают с 28 декабря, когда был обыгран «Кристал Пэлас» (1:0). С тех пор у команды в лиге 7 поражений, в том числе сейчас 5 подряд, и 4 ничьих. Это первый такой случай в истории клуба.

Тудор, сменивший Томаса Франка, проиграл три первых матча АПЛ.

15 марта «шпоры» занимающие 16-е место и на 1 очко опережающие зону вылета, в гостях сыграют с «Ливерпулем».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Squawka
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
logoИгор Тудор
logoТомас Франк
рекорды
logoМикки ван де Вен
logoКристал Пэлас
123 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Чемпионство Арсенала и вылет Тоттенхэма в один сезон было бы эпично))
Ответ CoId_Little_Heart
Чемпионство Арсенала и вылет Тоттенхэма в один сезон было бы эпично))
День Святого Тоттерингема 1 марта - уже эпично
Ответ Declanator
День Святого Тоттерингема 1 марта - уже эпично
Ну в отличие от соседей, у Тоттенхэма уже есть трофей.
Круто, что все команды шипа смогут поиграть на одном из лучших стадионов.
Еще и комнату с трофеями смогут посетить и услышать крутое эхо.
Ответ LifeStream
Круто, что все команды шипа смогут поиграть на одном из лучших стадионов. Еще и комнату с трофеями смогут посетить и услышать крутое эхо.
Ну там кубок Ле есть, все-таки)
Ответ Андрей. С
Ну там кубок Ле есть, все-таки)
Комментарий скрыт
И до вершины добрался и говном стал.
Ответ Егор_1116798610
И до вершины добрался и говном стал.
Комментарий скрыт
Ответ Егор_1116798610
И до вершины добрался и говном стал.
Комментарий скрыт
Самое крутое пике вниз некогда большого клуба на моей памяти.
Хави Симонс наверное каждый день проклинает себя за этот переход...
Ответ Ares
Самое крутое пике вниз некогда большого клуба на моей памяти. Хави Симонс наверное каждый день проклинает себя за этот переход...
а что это супер игрок?
Ответ Ares
Самое крутое пике вниз некогда большого клуба на моей памяти. Хави Симонс наверное каждый день проклинает себя за этот переход...
А когда шпоры успели стать большим клубом?
Тудор.
О чем вообще думают люди когда приглашают Игора...
Человек пятый раз подряд садится в лужу.
Кто следующий неадекват, желающий пригласить его?
Ответ Тьягомотина
Тудор. О чем вообще думают люди когда приглашают Игора... Человек пятый раз подряд садится в лужу. Кто следующий неадекват, желающий пригласить его?
О том, что он может быть наследник бывшей английской королевской династии и имеет связи, чтоб не вылететь
И где же теперь местные эксперты, защищавшие Тудора, нарекая его кризис-менеджером?
Ответ Declanator
И где же теперь местные эксперты, защищавшие Тудора, нарекая его кризис-менеджером?
Я посмотрел на эту КК от ВДВ и в большом а....))) Там хоть 5 кризис-менеджеров ставь сразу, не поможет.
Ответ mj23.net
Я посмотрел на эту КК от ВДВ и в большом а....))) Там хоть 5 кризис-менеджеров ставь сразу, не поможет.
а с Фулхэмом что помешало? а 1-4 от Арсенала? дело не только в сегодняшнем матче. обычно новый тренер придаёт заряд энергии хотя бы на короткое время, тут же тухлое болото.
при Постекоглу такого не было!
Ответ vulturecrow
при Постекоглу такого не было!
почему не было? было, окончили даже ниже, на 17-ом месте
Ответ dinamo39
почему не было? было, окончили даже ниже, на 17-ом месте
но Тоттенхэм не был даже близок к Чемпионшипу, такой мысли не возникало ни разу по ходу сезона. закончили +13 очков от зоны вылета - и это набрав 1 очко в 7 последних матчах.
сейчас же всего 1 очко отделяет от полного северного зверька, игры нет и опасения абсолютно реальные. очень многое решат очные встречи с Ноттингемом и Лидсом.
Только пожарник Биг Сэм может помочь ТТХ от вылета
Вообще очищение пердивом шпорам, кажется, не помешало бы. Может, зашевелятся, наконец, и вернутся командой, а не куском непонятно (понятно) чего. История такие примеры знает
Ответ mbauer
Вообще очищение пердивом шпорам, кажется, не помешало бы. Может, зашевелятся, наконец, и вернутся командой, а не куском непонятно (понятно) чего. История такие примеры знает
Лестеру это очищение не помогло, сейчас вообще в лигу 1 свалятся
Этот поезд в огне.
