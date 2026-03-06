«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета

«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ.

«Тоттенхэм » впервые в истории не побеждает в 11 матчах АПЛ подряд.

В рамках 29-го тура Премьер-лиги команда тренера Игора Тудора , игравшая в меньшинстве с 38-й минуты после удаления Микки ван де Вена , дома уступила «Кристал Пэлас » (1:3).

«Шпоры» не побеждают с 28 декабря, когда был обыгран «Кристал Пэлас» (1:0). С тех пор у команды в лиге 7 поражений, в том числе сейчас 5 подряд, и 4 ничьих. Это первый такой случай в истории клуба.

Тудор, сменивший Томаса Франка, проиграл три первых матча АПЛ .

15 марта «шпоры» занимающие 16-е место и на 1 очко опережающие зону вылета, в гостях сыграют с «Ливерпулем».