Тудор после 1:3 от «Пэлас»: «Верю в спасение «Тоттенхэма» от вылета больше, чем раньше. Лодка движется в нужном направлении»
Игор Тудор верит, что «Тоттенхэм» не вылетит из АПЛ.
Тренер «шпор» высказался после поражения от «Кристал Пэлас» (1:3). После 29 матчей «Тоттенхэм» занимает в таблице 16-е место, находясь в одном очке от зоны вылета.
«Понимаю болельщиков, они хотели большего. Мы тоже хотели большего. Красная карточка [ван де Вена] все изменила.
Это может прозвучать странно, но после этой игры я верю [в спасение от вылета] больше, чем раньше. Я кое-что увидел. Мне нужно выбрать правильных игроков, потому что лодка движется в нужном мне направлении, и те, кто в лодке, могут остаться, иначе они могут покинуть ее.
Когда вернутся остальные игроки, уверен, у нас будет хорошая команда, и мы вернемся. Нелегко смириться с той ситуацией, в которой сейчас находимся», – сказал Тудор.
