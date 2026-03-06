  • Спортс
  • Тудор после 1:3 от «Пэлас»: «Верю в спасение «Тоттенхэма» от вылета больше, чем раньше. Лодка движется в нужном направлении»
31

Тудор после 1:3 от «Пэлас»: «Верю в спасение «Тоттенхэма» от вылета больше, чем раньше. Лодка движется в нужном направлении»

Тудор: верю в спасение «Тоттенхэма» от вылета больше, чем раньше.

Игор Тудор верит, что «Тоттенхэм» не вылетит из АПЛ.

Тренер «шпор» высказался после поражения от «Кристал Пэлас» (1:3). После 29 матчей «Тоттенхэм» занимает в таблице 16-е место, находясь в одном очке от зоны вылета.

«Понимаю болельщиков, они хотели большего. Мы тоже хотели большего. Красная карточка [ван де Вена] все изменила. 

Это может прозвучать странно, но после этой игры я верю [в спасение от вылета] больше, чем раньше. Я кое-что увидел. Мне нужно выбрать правильных игроков, потому что лодка движется в нужном мне направлении, и те, кто в лодке, могут остаться, иначе они могут покинуть ее.

Когда вернутся остальные игроки, уверен, у нас будет хорошая команда, и мы вернемся. Нелегко смириться с той ситуацией, в которой сейчас находимся», – сказал Тудор.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
31 комментарий
Мне кажется в этой лодке Тудор-это Герасим, а шпоры-это му-му(
Главное, не надо раскачивать лодку...
Ответ Andros2610
Главное, не надо раскачивать лодку...
Никто никого не раскачивает. Просто его посадили в лодку, а вёсел не дали. 😂
Кажется Тотенхэм в последнее время решил разбить все стереотипы о себе:
1. Взяли трофей.
2. Таки стать овном в АПЛ, а потом добраться до вершин в Чемпионшипе.
Ответ SadlerRG
Кажется Тотенхэм в последнее время решил разбить все стереотипы о себе: 1. Взяли трофей. 2. Таки стать овном в АПЛ, а потом добраться до вершин в Чемпионшипе.
Так вот для чего они специально не брали трофеи столько лет, чтобы баланс сил не нарушить
Пора в Чемшип с такой игрой, все просрали, непонятно кого покупали, выбор тренеров еще хуже, после Почетинно ни один тренер не поставил игру, раньше выиграть дерби с Арсеналом было обычным делом, теперь выиграть хоть кого нибудь бы
Ответ Николай Маликов
Пора в Чемшип с такой игрой, все просрали, непонятно кого покупали, выбор тренеров еще хуже, после Почетинно ни один тренер не поставил игру, раньше выиграть дерби с Арсеналом было обычным делом, теперь выиграть хоть кого нибудь бы
Даже во время Почеттино были не обычным ))

С 14 по 19 год (как раза срок когда тренировал Почеттино) у Арсенала 5 побед , у Тоттенхема 4, и ещё 6 ничьих
Так что желаемое за действительное выдаете)
Ответ Pure
Даже во время Почеттино были не обычным )) С 14 по 19 год (как раза срок когда тренировал Почеттино) у Арсенала 5 побед , у Тоттенхема 4, и ещё 6 ничьих Так что желаемое за действительное выдаете)
Любят болельщики шпор выдавать такое, особенно в отношении Арсенала)
Ван де Вен полный дятел. Максимум что там мог сделать игро КП этот забить гол, и то с вероятностью процентов 5, т.к. вратарь был на мяче бы первым.
В итоге пеналь и меньшинство на целый тай, считай гарантированное поражение вместо 1:1 и игры в равных дальше.
Это уже не лодка. Больше на Титаник смахивает.
Ответ Геннадий Киселев
Это уже не лодка. Больше на Титаник смахивает.
Сравнить Тоттенхэм с Титаником сильно
Когда я говорил, что с Тудором вероятность вылета стала больше, меня несчадно минусили. Ну что, смотрите сами
Лодка движется в нужном направлении-в Чемпионшип
