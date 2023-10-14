Франция, Португалия и Бельгия – уже на Евро, Мбаппе обошел Платини, у Роналду победный дубль. Главное из отбора

Во второй день октябрьской паузы на сборные мы узнали троих участников чемпионата Европы. Это первые после Германии-хозяйки, кто точно сыграет на турнире.

Мбаппе вывел Францию на Евро дублем – прервал сухую серию. Догнал и обошел Платини

Центральный матч дня французы себе подчинили благодаря главной звезде.

● У Килиана Мбаппе получился ранний гол: после комбинации латераль Жонатан Клосс навесил на нападающего, он вбил высоко поднятой ногой. Во втором тайме Мбаппе сделал дубль красивейшим ударом с линии штрафной чуть за спину, в дальний угол Барта Вербрюггена. Амстердамский стадион замолк: не мог поверить в такую траекторию.

Активность Дензела Думфриса и Хави Симонса ни к чему не привела, расшевелил концовку на 83-й минуте Квилиндсхи Хартман, защитник «Фейеноорда». Он пробил Майку Меньяну в ближний – вратарь неуклюже завалился на бок и пропустил. Для Хартмана это дебют за сборную Нидерландов – и сразу с голом!

Через пару минут Мбаппе был близок к хет-трику, после серии финтов у штрафной пробил в перекладину. Но и 2:1 в гостях французам явно хватило, победа гарантировала выход на Евро. Франция выиграла все шесть матчей в группе – до голландского выезда даже не пропускали . Разница мячей 13:1, шесть голов у Мбаппе.

Сейчас Килиан забил 41-й и 42-й гол за Францию и обогнал Мишеля Платини. Впереди лишь трое : Антуан Гризманн (44), Тьерри Анри (51) и Оливье Жиру (54).

● Греция обыграла в гостях Ирландию – 2:0. Оба мяча забили до перерыва, во втором тайме хозяева надавили и опасно атаковали, но реализовать ничего не получилось – Греция вышла на второе место в группе благодаря поражению Нидерландов, хотя у голландцев еще матч в запасе.

А вот Ирландия потеряла шансы на выход даже со второго места: даже при трех победах по личным встречам будет ниже и Греции, и Нидерландов.

В октябрьскую паузу греки и Нидерланды еще разыграют очно вторую позицию – 16 октября в Афинах, а Ирландия поедет к Гибралтару. У Франции следующие официальные матчм уже в ноябре – дома с Грецией и выезд к Гибралтару. У Нидерландов помимо битвы с Грецией остаются Ирландия (дома) и Гибралтар (выезд).

Криштиану снес Словакию дублем. Вывел Португалию на Евро и помог Люксембургу

Португалия тоже гарантировала себе чемпионат Европы.

● Португальцев вывели 3:2 со Словакией. У команды Роберто Мартинеса уже семь побед в семи матчах, к тому же монструозная разница мячей – 27:2.

Главный герой – конечно, Криштиану Роналду. Перед игрой легенде вручили награду за 200 матчей в составе сборной. Фанаты вывесили огромный баннер в честь капитана. На 29-й минуте Криштиану забил с пенальти. Знаковый гол – 100-й уже в третьем десятилетии подряд:

2000-е: 206 ⚽️

2010-е: 550 ⚽️

2020-е: 101 ⚽️

Монстр!

101 – это уже с учетом дубля, на 72-й минуте Криштиану реализовал пас Бруну Фернандеша, под жутким ливнем завершил комбинацию из вратарской. Это его 700-й гол в карьере, не считая пенальти. Этот гол в итоге победный, словаки забили двумя ударами из-за штрафной и до последнего держали португальцев в страхе.

Теперь у Роналду 125 голов за сборную – обновил свой же рекорд, поставленный два года назад. Он опережает иранца Али Даеи на 17 мячей, а Лионеля Месси – на 21 .

Последний рекорд в сборной, пока не покорившийся Роналду – по ассистам. У него 44, до Луиша Фигу – всего две голевые. На Евро уже вышли, дальше можно поработать и над статистикой.

● Люксембург продолжает гнаться за вторым местом и сенсационным выходом на Евро. Теперь сыграли вничью с Исландией (1:1) и сократили отрыв от словаков – осталось два очка.

А могли и сравняться, если бы в самом-самом конце реализовали вот такой момент: это автор гола Жерсон Родригеш мог забивать в пустые и приносить победу, но не попал.

● Босния и Герцеговина спокойно обыграла Лихтенштейн (2:0), один из голов у полузащитника «Крыльев» Амара Рахмановича. Это третья победа боснийцев в квалификации: до этого выиграли у Исландии (3:0) и того же Лихтеншейна (2:1).

Впереди – матч с главной интригой этой группы, 16 октября Люксембург принимает Словакию. Еще у люксембуржцев останутся ноябрьские игры с Боснией дома и на выезде в Лихтенштейне, а Словакии встречаться с Исландией дома и Португалией в гостях.

Бельгия чуть не упустила 3:0. Но победный мяч Лукаку вывел команду Тедеско на Евро

Тут тоже один гарантированный участник чемпионата Европы.

● Бельгия обыграла Австрию в гостях – хотя 3:0 к 58-й минуте было трудно ждать от команд с равными показателями после пяти матчей. Команда Доменико Тедеско очень четко забронировала себе место на чемпионате Европы: тут сразу было ясно, что победитель точно едет в Германию.

Герой – форвард «Севильи» Доди Лукебакио . Он только приехал в Ла Лигу и забил там два мяча за первые пять матчей, а в сборной сделал сразу дубль: по голу в начале первого и второго таймов. До этого Доди за национальную команду не забивал вообще, прорвало в 11-й игре.

До красивого счета довел Ромелу Лукаку – тогда совсем не было похоже на напряженную концовку, но австрийцы Ральфа Рангника отыграли один мяч (это был Конрад Лаймер), бельгийский полузащитник «Эвертона» Амаду Онана получил красную, а Марсель Забитцер добавил с пенальти. И все-таки бельгийцы сохранили победу.

● Азербайджан в гостях выиграл у Эстонии и сохранил шансы на второе место – но совсем уж теоретические. Австрийцы на девять очков впереди за три тура до конца.

В эту паузу азербайджанцы в Баку еще примут австрийцев, а Бельгия сыграет дома со шведами. У Швеции останутся ноябрьские матчи с Азербайджаном (в гостях) и Эстонией (дома), австрийцы пропустят последний тур после эстонского выезда.

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Octavio Passos; Virginie Lefour/Keystone Press Agency/Global Look Press; кадры трансляции «Матч ТВ»