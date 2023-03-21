Вы это видели?
Блог

Главное о старте отбора на Евро-2024: рекорды Роналду с Кейном и хет-трик Хейлунда (не Холанда!)

Евро-2024 Евро-2024
Харри Кейн Харри Кейн
сборная Италии по футболу сборная Италии по футболу
Сборная Португалии по футболу Сборная Португалии по футболу
Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
Расмус Хейлунд
квалификация Евро-2024 квалификация Евро-2024
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Сборная Дании по футболу Сборная Дании по футболу
Футбол Футбол

Люксембург зацепил очко у словаков.

Начался отбор на Евро-2024: первый день будет ассоциироваться с рекордами суперфорвардов.

Криштиану – рекордсмен по матчам сборных. Отметил дублем Лихтенштейну

Роберто Мартинес вызвал Криштиану Роналду в сборную Португалии, хотя сомнения насчет этого шага возникали. Все не зря.

Криш вышел против сборной Лихтенштейна и сразу побил рекорд. Ни один футболист не сыграл за свою сборную больше. Матч против карликового государства стал для нападающего «Аль-Насра» 197-м за Португалию.

Роналду отметил парочкой голов: во втором тайме реализовал пенальти и забил со штрафного! Да, снова.

Криштиану забивает за сборную хотя бы по голу в год 20 лет подряд! И в 2023-м у него уже 11 мячей в 11 матчах. Заткнул хейтеров?

У Роналду два мировых рекорда за матч: по играм и голам. А ведь он мог уйти из сборной после ЧМ

Ну а Португалия с тремя центральными защитниками (привет, Роберто Мартинес) и спокойно набрала три очка: до Роналду забивали Жлау Канселу и Бернарду Силва.

Кейн – лучший бомбардир в истории Англии. Гол с пенальти принес победу в ремейке финала Евро

Сборная Италии принимала Англию в Неаполе, не задалось сразу: первый тайм провалили. Пропустили быстрый гол от Деклана Райса, сами ничего не создали, а перед перерывом получили пенальти.

Харри Кейн спокойно реализовал 11-метровый и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Нападающий «Тоттенхэма» забил 54-й мяч и обошел Уэйна Руни.

Opta собрала все рекорды Харри. У него больше всего голов в качестве капитана сборной Англии (46), голов с пенальти (18), голов за сборную Англии за календарный год (16 в 2021-м) и голов на больших турнирах (12).

Кейн – лучший по голам за Англию. Только что обошел Руни

Во втором тайме Италия оживилась. Тот самый аргентинский нападающий сборной Италии Матео Ретеги отыграл один мяч. Но сравнять у команды Роберто Манчини не получилось: не помогло даже удаление Люка Шоу в концовке, одну из желтых он получил за затяжку времени.

Сборная Англии одержала первую победу гостевую победу над Италией за 61 год. Тогда в Риме сборную Италии обыграли 3:2. Для осознания, как давно это было: Джимми Гривз забил победный мяч вратарю Лоренцо Буффону – двоюродному дедушке Джиджи.

В Дании новый бомбардир – Хейлунд из «Аталанты». Положил хет-трик финнам

Сборная Дании провалила чемпионат мира: забили всего один мяч за три матча. Теперь понятно, кого не хватило в Катаре – нападающего «Аталанты» Расмуса Хейлунда.

20-летний форвард трижды забил Финляндии: в первом тайме замкнул прострел, а во втором занес в ворота после скидки партнера и в добавленное время отправил мяч в дальний. Дания победила 3:1.

У Хейлунда всего лишь третий матч за сборную и первый в стартовом составе. До этой игры голов не было. В «Аталанте» Расмус сделал 8+2 в 25 матчах – прошлым летом клуб из Бергамо купил его у австрийского «Штурма» за 17 млн евро. Похоже, выращивают собственного Холанда. Нужно сразу запомнить, чтобы потом никогда не путаться.

Что еще случилось? Одной строкой:

• Словакия не забила Люксембургу дома – 0:0. Как там говорится? «В футбол научились играть все».

• Раде Крунич из «Милана» набрал неплохую форму. В клубе он основной, в сборной тоже забивает – его дубль принес Боснии и Герцеговине победу над Исландией.

• Северная Македония, не пустившая Италию на ЧМ-2022, с трудом обыграла Мальту 2:1. Доигрывали в меньшинстве, но удержали победный счет. 

• Кроме Криштиану и Крунича дубль сделал и Дион Чарльз из «Болтона», он играет за Северную Ирландию. Отгрузил Сан-Марино – тому самому Элиа Бенедеттини.

Как топ-сборные изменились после ЧМ? Удобный дайджест перед отбором на Евро-2024

Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix, Pedro Nunes, Ciro De Luca

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий