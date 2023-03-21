Люксембург зацепил очко у словаков.

Начался отбор на Евро-2024: первый день будет ассоциироваться с рекордами суперфорвардов.

Криштиану – рекордсмен по матчам сборных. Отметил дублем Лихтенштейну

Роберто Мартинес вызвал Криштиану Роналду в сборную Португалии, хотя сомнения насчет этого шага возникали. Все не зря.

Криш вышел против сборной Лихтенштейна и сразу побил рекорд. Ни один футболист не сыграл за свою сборную больше. Матч против карликового государства стал для нападающего «Аль-Насра» 197-м за Португалию.

Роналду отметил парочкой голов: во втором тайме реализовал пенальти и забил со штрафного! Да, снова.

Криштиану забивает за сборную хотя бы по голу в год 20 лет подряд! И в 2023-м у него уже 11 мячей в 11 матчах. Заткнул хейтеров?

Ну а Португалия с тремя центральными защитниками (привет, Роберто Мартинес) и спокойно набрала три очка: до Роналду забивали Жлау Канселу и Бернарду Силва.

Кейн – лучший бомбардир в истории Англии. Гол с пенальти принес победу в ремейке финала Евро

Сборная Италии принимала Англию в Неаполе, не задалось сразу: первый тайм провалили. Пропустили быстрый гол от Деклана Райса, сами ничего не создали, а перед перерывом получили пенальти.

Харри Кейн спокойно реализовал 11-метровый и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Нападающий «Тоттенхэма» забил 54-й мяч и обошел Уэйна Руни.

Opta собрала все рекорды Харри. У него больше всего голов в качестве капитана сборной Англии (46), голов с пенальти (18), голов за сборную Англии за календарный год (16 в 2021-м) и голов на больших турнирах (12).

Во втором тайме Италия оживилась. Тот самый аргентинский нападающий сборной Италии Матео Ретеги отыграл один мяч. Но сравнять у команды Роберто Манчини не получилось: не помогло даже удаление Люка Шоу в концовке, одну из желтых он получил за затяжку времени.

Сборная Англии одержала первую победу гостевую победу над Италией за 61 год. Тогда в Риме сборную Италии обыграли 3:2. Для осознания, как давно это было: Джимми Гривз забил победный мяч вратарю Лоренцо Буффону – двоюродному дедушке Джиджи.

В Дании новый бомбардир – Хейлунд из «Аталанты». Положил хет-трик финнам

Сборная Дании провалила чемпионат мира: забили всего один мяч за три матча. Теперь понятно, кого не хватило в Катаре – нападающего «Аталанты» Расмуса Хейлунда.

20-летний форвард трижды забил Финляндии: в первом тайме замкнул прострел, а во втором занес в ворота после скидки партнера и в добавленное время отправил мяч в дальний. Дания победила 3:1.

У Хейлунда всего лишь третий матч за сборную и первый в стартовом составе. До этой игры голов не было. В «Аталанте» Расмус сделал 8+2 в 25 матчах – прошлым летом клуб из Бергамо купил его у австрийского «Штурма» за 17 млн евро. Похоже, выращивают собственного Холанда. Нужно сразу запомнить, чтобы потом никогда не путаться.

Что еще случилось? Одной строкой:

• Словакия не забила Люксембургу дома – 0:0. Как там говорится? «В футбол научились играть все».

• Раде Крунич из «Милана» набрал неплохую форму. В клубе он основной, в сборной тоже забивает – его дубль принес Боснии и Герцеговине победу над Исландией.

• Северная Македония, не пустившая Италию на ЧМ-2022, с трудом обыграла Мальту 2:1. Доигрывали в меньшинстве, но удержали победный счет.

• Кроме Криштиану и Крунича дубль сделал и Дион Чарльз из «Болтона», он играет за Северную Ирландию. Отгрузил Сан-Марино – тому самому Элиа Бенедеттини.

Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix, Pedro Nunes, Ciro De Luca