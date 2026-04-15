«Атлетико» при Симеоне три раза из трех выбивал «Барсу» из Лиги чемпионов

«Барселона» не может пройти «Атлетико» Симеоне в ЛЧ.

«Атлетико» при Диего Симеоне три раза из трех выбивал «Барселону» из Лиги чемпионов.

Каталонцы уступили мадридцам по сумме двух встреч со счетом 2:3 (0:2, 2:1) в 1/4 финала текущего розыгрыша.

Также на стадии четвертьфиналов «Атлетико» проходил «Барсу» в сезоне-2013/14 и сезоне-2015/16.

Симеоне возглавляет «Атлетико » с 2011 года.