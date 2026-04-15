«ПСЖ» был намного сильнее «Ливерпуля» по итогам двух матчей. Сафонов совершил несколько важнейших сэйвов». Стивен Уорнок о победе парижан в 1/4 финала ЛЧ

Стивен Уорнок: Сафонов сделал несколько важнейших сэйвов в игре с «Ливерпулем».

Бывший защитник «Ливерпуля » Стивен Уорнок отреагировал на вылет английской команды из Лиги чемпионов.

Мерсисайдцы потерпели два поражения от «ПСЖ » в 1/4 финала турнира (0:2, 0:2).

«Нужно признать, что «ПСЖ» по итогам двух матчей был намного сильнее. Вы можете видеть, что это значит для «ПСЖ». Для них это была сложная игра, но они выстояли. Матвей Сафонов совершил несколько важнейших сэйвов.

Им где-то везло, но в целом по итогам двух игр это закономерный результат», – сказал Уорнок .