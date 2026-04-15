26

«ПСЖ» был намного сильнее «Ливерпуля» по итогам двух матчей. Сафонов совершил несколько важнейших сэйвов». Стивен Уорнок о победе парижан в 1/4 финала ЛЧ

Бывший защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок отреагировал на вылет английской команды из Лиги чемпионов.

Мерсисайдцы потерпели два поражения от «ПСЖ» в 1/4 финала турнира (0:2, 0:2).

«Нужно признать, что «ПСЖ» по итогам двух матчей был намного сильнее. Вы можете видеть, что это значит для «ПСЖ». Для них это была сложная игра, но они выстояли. Матвей Сафонов совершил несколько важнейших сэйвов.

Им где-то везло, но в целом по итогам двух игр это закономерный результат», – сказал Уорнок

Кто выиграет Лигу чемпионов?35687 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
26 комментариев
По мнению FootMercato - французский аналог Спортса, Сафонов - игрок матча с оценкой 8,5
На WhoScored 8.6, столько же сколько у Дембеле. Топарь!)
8.1 уже стало с 8.6))
Сафонова уже на уровне АПЛ обсуждают. Уйдёт лямов за 80 в топ АПЛ
Он на своём месте в ПСЖ. Французский выучил и даже выглядит как коренной француз.
Залечь на дно в Тотенхэме)
Тренерский штаб ПСЖ Браво!!

Видно чем занимаются на тренировках
Мотя очень порадовал сухарем. Насколько же уверенно он прописался в рамке ПСЖ. Сегодня Дембеле и он были лучшими в команде. Похоже, Шевалье присел надолго.
Да про Шевалье можно забыть уже, он уже ищет варианты с переходом. Там вон слухи ходят, что ПСЖ Вербрюггена хочет взять, очередной "некстван" и восходящая звезда. Тут уже как с Шевалье может не получиться. Так что Матвею нужно своей игрой в конце этого сезона отговаривать руководство ПСЖ от таких необязательных дорогостоящих покупок))
Про Шевалье никто не вспоминал бы, если бы не его паспорт, на фоне игры Сафонова. Это как Моуринью критиковали за Диего Лопеса вместо Касильяса. Но Лопес тащил так, что разговоры поутихли, а потом и вовсе стало понятно, что Икер закончился.
ПСЖ просто был свежее в обоих матчах. Французам перенесли матчи чемпионата, а Ливер играл в субботу.
Не болельщик ПСЖ, но команда прям очень впечатляет. Потрясающая огневая мощь, по мне так главный фаворит ЛЧ.
