  • Флик про вылет от «Атлетико»: «Мы разочарованы. «Барселона» провела фантастический матч, могла сделать счет 3:0, а в итоге пропустила. Нам просто не повезло»
Флик про вылет от «Атлетико»: «Мы разочарованы. «Барселона» провела фантастический матч, могла сделать счет 3:0, а в итоге пропустила. Нам просто не повезло»

Ханс-Дитер Флик прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов от «Атлетико» (0:2, 2:1).

«Мы разочарованы. У нас было много моментов. Мы имели возможность сделать 3:0, а в итоге пропустили. Мы разочарованы.

Мы провели фантастический матч. Доигрывали вдесятером, а команда была просто великолепна. Я действительно ценю то, что увидел сегодня. Нам просто не повезло. Так бывает. Нужно это принять.

Это футбол. Все решают мелкие детали. Нужно кое-что улучшить, но менталитет, отношение… команда отдала все силы. Именно это мы и хотим видеть. Ребята проделали фантастическую работу, но нам не удалось добиться результата», – сказал главный тренер «Барселоны».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Упрекнуть команду действительно не в чем. Но усиление нужно, без напа и нормального цз в следующем году будет все то же самое
Ответ Just Tonight
Ответ Just Tonight
Да, Фермину очень сильно не повезло: и не забил из убойного момента, и рассечение получил, которое сильно выбило его из игры.
И как раз благодаря этой паузе Атлетико смог выдохнуть и вернуться в игру.

Очень хочется (в очередной раз), чтобы Барселона все таки поработала нормально летом и было хорошее усиление.
А Флику просто огромное спасибо за то, что он является тренером Барселоны )
Ответ Кирилл
Фермину очень сильно не повезло с дочерью двух отцов на свистке и женой двух мужей на вар.
Мусо играл очень опасно, это как минимум жёлтая, а по-хорошему прямая красная
Лапорта,делай что хочешь, но купи Флику тех игроков,в которых он нуждается! Этот тренер заслуживает выиграть ушастого еще раз.
Перейдет в нормальную команду и выиграет)
Вы реально верите, что популист кого-то купит? Кроме Рэшфорда
Ну когда на поле в составе Барселоны спасать команду выходят Рэшфорд и такой Левандовски, то я даже не знаю, что и говорить
Если бы Фермину глаза залепили изолентой, он бы отыграл всё равно лучше Рэша эти 30 минут
При чем здесь глаза? Фермин скорее всего дышать не мог нормально. Так особо не побегаешь
Ключевой эпизод - это повреждение Фермина. После него он уже так резво не бегал по флангу.
Матч отличный был. Ключевой эпизод на мой взгляд: нереализованный момент Фермина и повреждение полученное там же. После этой паузы ритм игры нарушился, Барса пропустила, а Фермин не мог уже так шустро бегать на левом фланге, всё-таки с сильно разбитым носом особо не побегаешь хорошо.
Команде не хватает опыта, хорошего ЦФ, ну и ЦЗ разумеется. Глубины состава и хорошей скамейки тоже не хватает. Ещё очень не хватает Иньиго Мартинеса, который не только защитой руководил, но и по словам игроков был капитаном без повязки и тем самым стержнем и дядькой. Роберт не такого характера человек и такую роль не потянет
Все по делу. Именно что не хватило везения.
По игре были лучше.
Надеюсь Флик только таким разговорами ограничится, а не будет винить судью во всех грехах
В Каталонии либо винят судью, либо газон, либо Реал, четвертого не дано
Ага, а в мадриде негрейру, рептилоидов и ретроградный меркурий😄
Команда боролась, пыталась победить, но после второго забитого гола Барсой, нужно была сыграть спокойнее и строго в обороне, а не шашками наголо, вот атлеты и поймали в итоге! Ну и по карточкам я вообще ничего не понял, почему за одни и те же нарушения карточки получает только игроки Барсы? И я не про красную - она была, но ни одной желтой атлетам, которые весь матч играли очень жестко - выглядит сюрреализмом на мой взгляд эти поддавки судьи…
Давайте будем откровенны. Весь сезон «Барса» все, что делала, превозмогала. Постоянные травмы ведущих игроков. Сколько матчей команда отыграла в идеальном составе с учетом всего состава? Адекватной замены лидеров нет. Специфика клуба не позволяет, как Симеоне, сливать чемпионат, ради других турниров. Поэтому ту либо надо проходить весь сезон без травм, что нереально, либо закупаться и делать глубину состава, но в условиях финансовых ограничений, это нереально. Поэтому нужно взглянуть правде в глаза, пока «Барса» не вылезет из финансовой трясины, претендовать на требл - нереально.
а могли бы разок и попробовать чемпионат слить ради лч. вон реал десятилетиями так делает
Не может так «Барса» делать. Она обязана всегда и везде побеждать, ее иначе не воспринимают. При этом еще и играть красиво. Вспомните «Барсу» Вальверде. Наверное самая прагматичная версия команды в 21 веке, но вспомните, как все плевались от футбола, который ставил Вальверде. И кстати, что смешно, именно при нем случились два самых позорных вылета в ЛЧ, после того, как 90% других команд после результата первого матча проходили бы дальше. Как будто реально, с уходом Хави и Иньесты ушло какое-то эстетическое хладнокровие. Вроде и игроки были топовые и тренеры не физруки, за исключением Кумана(имхо), а тем ни менее - ничего.
«Реал» ждал своей победы в ЛЧ долгих 12, позорных лет, когда вылетали в 1/8. Возможно и «Барсе» нужно преодолеть этот рубеж, а дальше попрет.
Очевидно, что команда недоукомплектована. Нужен топ форвард, нужны топ защитники. То что делает с этим составом Флик - просто чудо. Могли забивать больше мячей в первом тайме и в первом матче. Надеемся на усиления летом, но это работа Лапорты
Сами виноваты, в том числе Флик, ведете 2-0, отойдите назад, сыграйте прагматичнее, может поймаете на контратаке, нет опять эта высокая линия и пропущенный гол, не напоминает ответную игру с Интером, когда полезли добивать и пропустили. А Рафинья со своей сборной шел бы лесом, очень подвел команду...
Нынешняя Барса так не умеет, справедливости ради надо сказать
