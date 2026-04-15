Флик про вылет от «Атлетико»: «Мы разочарованы. «Барселона» провела фантастический матч, могла сделать счет 3:0, а в итоге пропустила. Нам просто не повезло»
Ханс-Дитер Флик прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов от «Атлетико» (0:2, 2:1).
«Мы разочарованы. У нас было много моментов. Мы имели возможность сделать 3:0, а в итоге пропустили. Мы разочарованы.
Мы провели фантастический матч. Доигрывали вдесятером, а команда была просто великолепна. Я действительно ценю то, что увидел сегодня. Нам просто не повезло. Так бывает. Нужно это принять.
Это футбол. Все решают мелкие детали. Нужно кое-что улучшить, но менталитет, отношение… команда отдала все силы. Именно это мы и хотим видеть. Ребята проделали фантастическую работу, но нам не удалось добиться результата», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
И как раз благодаря этой паузе Атлетико смог выдохнуть и вернуться в игру.
Очень хочется (в очередной раз), чтобы Барселона все таки поработала нормально летом и было хорошее усиление.
А Флику просто огромное спасибо за то, что он является тренером Барселоны )
Мусо играл очень опасно, это как минимум жёлтая, а по-хорошему прямая красная
Если бы Фермину глаза залепили изолентой, он бы отыграл всё равно лучше Рэша эти 30 минут
Команде не хватает опыта, хорошего ЦФ, ну и ЦЗ разумеется. Глубины состава и хорошей скамейки тоже не хватает. Ещё очень не хватает Иньиго Мартинеса, который не только защитой руководил, но и по словам игроков был капитаном без повязки и тем самым стержнем и дядькой. Роберт не такого характера человек и такую роль не потянет
По игре были лучше.
Надеюсь Флик только таким разговорами ограничится, а не будет винить судью во всех грехах
«Реал» ждал своей победы в ЛЧ долгих 12, позорных лет, когда вылетали в 1/8. Возможно и «Барсе» нужно преодолеть этот рубеж, а дальше попрет.