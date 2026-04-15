  • «ПСЖ» 5 раз выбил английские клубы из плей-офф ЛЧ за последние 2 сезона: «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси», «Астон Виллу»
«ПСЖ» пять раз выбил английские команды из плей-офф Лиги чемпионов за последние два сезона.

Сегодня команда Луиса Энрике вышла в полуфинал турнира, одержав победу над «Ливерпулем» по итогам двух матчей в 1/4 финала (2:0, 2:0). В 1/8 финала парижане были сильнее «Челси» (5:2, 3:0).

В предыдущем розыгрыше этого соревнования французский клуб победил «Ливерпуль» в 1/8 финала (0:1, 1:0, 4:1 по пенальти), «Астон Виллу» в 1/4 финала (3:1, 2:3) и «Арсенал» в полуфинале (1:0, 2:1). В итоге «ПСЖ» стал обладателем трофея. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?35566 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
ну пока апловские бедолаги мучаются с Бернли и всяческими Эвертонами ПСЖ чиллит в недельном цикле на базе
Хорошо когда тебе идут на встречу в твоей стране , перед важными матчами ЛЧ
ПСЖ также легко бы размотал эти Бернли бестолковые
У ПСЖ теперь на 2 победы больше над клубами АПЛ в этом сезоне чем у ТТХ в чемпионате))
не надо сравнивать победителя ЛЧ и команду из Чемпионшипа.
Это как это вы так посчитали? Даже с учетом Суперкубка УЕФА, где победа была по пенальти их всего 6 в СЕЗОНЕ. А у ТТХ 7 на сегодня.
С Астон Виллой было сложнее всего для Парижа
С Виллой норм заруба была, отскочили знатно тогда)
Ну ПСЖ нашел таки идеальную формулу после стольких лет мучений в ЛЧ. Наконец-то подобрали идеальный состав, нашли подходящего тренера и сделали из чемпионата Франции поле для подготовки и тренировок для ЛЧ.
По сути для них весь сезон это подготовка к плей-офф ЛЧ. Ведь внутренние трофеи можно выиграть резервов, а когда надо им переносят матчи.
Думаю, ПСЖ может замахнуться на достижение Реала и взять несколько лч подряд.
Тоже самое можно сказать и о Баварии в этом сезоне. За исключением переносов
Я бы посмотрел на ПСЖ, если бы ее закинуть в английскую лигу, и плюс чтобы она участвовала во всех кубковых матчах Англии))
А на Реал, Барсу, Баварию не посмотрел бы?
Полоумный хейт ПСЖ должен был прекратиться после 1 июня 2025, все кто заняты этим далее - глупы или лицемеры
Фермеры же, куда им до великой АПЛ, ща старики, легенды скажут, чтов АПЛ ПСЖ боролся бы в топ 10
Не знаю за что бы боролся ПСЖ в АПЛ, но между матчами ЛЧ они бы там точно не отдыхали, а играли тур
Серьёзная заявка на победу в ЛЧ второй раз подряд. Такого после Реала никто не делал...
Комментарий скрыт
Здрасьте а Аякс? 71,72,73! Еще Интер 64 и 65, Бенфика 61.,62, Ноттингем Форест 79,80!
Английские середняки играют в ЛЧ, чтобы на них набивать статку
У английских клубов своя ЛЧ - великий Кубок Лиги. А в ЛЧ они просто отдыхают
