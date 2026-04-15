«ПСЖ» 5 раз выбил английские клубы из плей-офф ЛЧ за последние 2 сезона: «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси», «Астон Виллу»

«ПСЖ» 5 раз выбил английские команды из ЛЧ за последние 2 сезона.

Сегодня команда Луиса Энрике вышла в полуфинал турнира, одержав победу над «Ливерпулем » по итогам двух матчей в 1/4 финала (2:0, 2:0). В 1/8 финала парижане были сильнее «Челси» (5:2, 3:0).

В предыдущем розыгрыше этого соревнования французский клуб победил «Ливерпуль» в 1/8 финала (0:1, 1:0, 4:1 по пенальти), «Астон Виллу» в 1/4 финала (3:1, 2:3) и «Арсенал» в полуфинале (1:0, 2:1). В итоге «ПСЖ » стал обладателем трофея.