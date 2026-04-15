  • Сафонов – первый российский вратарь, сыгравший на ноль на «Энфилде» в ЛЧ. Филимонов пропустил один гол, Черчесов – 5, Селихов – 7
Матвей Сафонов стал первым российским вратарем, сыгравшим на ноль на «Энфилде» в Лиге чемпионов. 

«ПСЖ», за который выступает Сафонов, прошел «Ливерпуль» в 1/4 финала турнира, выиграв оба матча со счетом 2:0. 

До Сафонова только трое российских вратарей играли против «Ливерпуля» на «Энфилде» в ЛЧ.

Александр Филимонов в составе киевского «Динамо» пропустил один мяч в 2001 году (0:1). Станислав Черчесов пропустил 5 мячей в 2002-м, играя за «Спартак» (0:5).

Александру Селихову мерсисайдцы забили 7 мячей в 2017 году в игре против «Спартака» (7:0). 

Черчесов не пропускал голы, он просто не смог предотвратить голевые моменты оппонентов
😂
Не не смог, а принял все усилия предотвратить голевые моменты оппонентов, но те продемонстрировали высокую точность реализации.
И где же те, кто говорил про Сафонова, что он просто на лавке в ПСЖ посидит? Как же я рад за Матвея. Гордость страны. А ведь его изо всех сил пытались выбить из колеи. Его бывшая с алиментами и судами. Где Матвей и где ты? Мужиик.
Гордость страны - это простые труженики, от которых зависит жизнеобеспечение всей страны и военные, которые защищают страну, а не миллионеры футболисты и прочие артисты.
И те, и другие являются гордостью страны. Сафонов вообще-то у огромного количества людей конкуренцию выиграл, чтобы до такого уровня дорасти. Он же наш.
Сейчас вылезет Дасаев и начнёт принижать достижения Матвея, как он это любит делать.
Кому то не по ### на мнение Дасаева?
Дасаеву ))
Вот так бы еще в финале ЛЧ
он там серию пенальти затащит
Во-первых,я вас приветствую! Во-вторых,не пропустил 5,а оборона не справилась.
Не не справилась, а ошиблась. )
Не ошиблась, а допустила тактические просчёты.
Селихов психологическую травму тогда получил 🤣
по сути карьеру завершил
Ливерпуль -Анжи 1-0 следовательно Габулов пропустил 1 гол.
А сколько там Харин за Челси не пропускал в АПЛ?
Кстати Черчесов в 93м там на ноль отыграл! Правда это была не ЛЧ
Рыжиков пропустил один гол в 2015 году , тогда матч закончился в ничью 1 : 1
Да, только играли они тогда в Лиге Европы. Здесь же речь про ЛЧ.
Габулов за Анжи тоже 1 гол. Когда Ливерпуль 1-0 выиграл
«ПСЖ» был намного сильнее «Ливерпуля» по итогам двух матчей. Сафонов совершил несколько важнейших сэйвов». Стивен Уорнок о победе парижан в 1/4 финала ЛЧ
14 апреля, 21:27
Сафонов провел 4-й сухой матч в сезоне ЛЧ – против «Ливерпуля» в ответном матче 1/4 финала. У Матвея 16 игр без пропущенных мячей за два сезона в «ПСЖ»
14 апреля, 21:11
