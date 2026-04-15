Сафонов – первый российский вратарь, сыгравший на ноль на «Энфилде» в ЛЧ. Филимонов пропустил один гол, Черчесов – 5, Селихов – 7

Сафонов – первый российский вратарь, не пропустивший на «Энфилде» в ЛЧ.

Матвей Сафонов стал первым российским вратарем, сыгравшим на ноль на «Энфилде» в Лиге чемпионов.

«ПСЖ », за который выступает Сафонов, прошел «Ливерпуль » в 1/4 финала турнира, выиграв оба матча со счетом 2:0.

До Сафонова только трое российских вратарей играли против «Ливерпуля» на «Энфилде» в ЛЧ.

Александр Филимонов в составе киевского «Динамо » пропустил один мяч в 2001 году (0:1). Станислав Черчесов пропустил 5 мячей в 2002-м, играя за «Спартак» (0:5).

Александру Селихову мерсисайдцы забили 7 мячей в 2017 году в игре против «Спартака» (7:0).