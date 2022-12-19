Мечта Аргентины сбылась. Я почувствовал это в Буэнос-Айресе

Кирилл Артеменко – друг Sports.ru, которого вы уже знаете по этим аргентинским заметкам. Он прожил в Аргентине весь этот месяц, когда сборная шла к титулу чемпионов мира.

Смотреть финал он ходил в тот же самый бар в Буэнос-Айресе, где болел за команду Лео Месси весь турнир.

Вот его впечатления из самой счастливой страны на свете, которой все остальные страны сейчас завидуют.

***

Чемпионат мира захватывал Аргентину постепенно. Я ходил в один и тот же бар, поэтому видел: к нескольким постоянным посетителям с каждым матчем добавлялось все больше и больше людей. Например, когда аргентинцы играли с Мексикой, людей было не очень много, я спокойно нашел место и сел. Начиная с четвертьфинала, сесть уже было невозможно.

Во время решающих матчей, на финале особенно, народ просто стоял вокруг бара прямо на проезжей части.

В самом баре к финалу раздобыли второй телевизор. Изначально была плохонькая плазма, а в воскресенье уже два экрана: где-то нашли второй большой. Вообще в Аргентине с техникой напряженка, так что это поступок !

Еще из признаков того, как футбол захватил вообще всех: друзья присылали видео из весьма респектабельного ресторана, там сидели леди – и давали друг другу пять и победно вскидывали руки, когда забивала Аргентина. Конечно, они не обливали друг друга пивом, но с первого взгляда признать в них футбольных болельщиц точно не получилось бы.

***

Хоть к понедельнику Буэнос-Айрес и зажил повседневной жизнью, люди вышли на работу – празднования то там, то тут на улицах все равно продолжаются.

Только что по пути в аэропорт мы проезжали базу, где обычно живет и тренируется сборная Аргентины – там вскоре как раз ждут чемпионов. Около нее уже много веселых и дружелюбных полицейских, все они готовы к тому, что вот-вот все шоссе рядом заполнит счастливая толпа. Наш таксист уже настроился, что будет стоять в дикой пробке, потому что ему встречать других людей в аэропорту, а все вокруг будет забито болельщиками.

Город всю ночь пел.

При этом футбольные гуляния не выглядят устрашающими. В толпе празднующих очень много людей с колясками, а сильно пьяных – мало . Все чуть навеселе и очень счастливые.

***

В парке Лас Эрас в центре Палермо, разбитом несколько десятилетий назад на месте бывшей тюрьмы и страшно популярном сегодня в любое время суток, за полчаса до финала нет никого: ни родителей с колясками, ни собак с хозяевами, ни загорающих.

На лавке у фонтанчика сидит только тучный мужчина. Это тренер по настольному теннису, который ведет в парке муниципальные занятия для детей. Весь матч он сидит один, склонившись над папкой с бумагами.

Вокруг после каждого года или опасного момента ревут улицы. После награждения он выходит из парка и идет по тротуару навстречу потоку людей, поющих «Мучачос».

Он дарит детям в футболках Месси рисунки с кубком мира, которые он нарисовал один за другим цветными карандашами, пока шел финал.

***

Толпа у маленького бара за углом плачет и смеется.

Девушки сгрудились у экрана, где плачет вратарь Мартинес. Титр на экране – «герой финала».

Вдруг в плотной толкучке образуется брешь. Теперь в кругу – бабушка на инвалидной коляске, которую поближе к экрану подвез взрослый сын (они в конце видео). Люди жмут ей руки, поздравляют, целуют, поют Abueela, abueeela. Бабушка смотрит награждение вместе со всеми.

На бабушку падают клочки пивной пены, которую разбрызгивает кто-то, смяв пластиковый стакан над головой. Бабушка смеется.

***

Аргентинцы всегда вместе с приветствием спрашивают, как у тебя дела.

Ты не сразу понимаешь, что отвечать необязательно: всем и так ясно, что все хорошо. Тодо бьен. Светит солнце, цветут деревья, рождаются дети.

На вопрос сияющего соседа в лифте я в этот раз улыбаюсь и говорю: а как у тебя дела? Он говорит: все великолепно! Добавляет: я тоже очень рад видеть твою улыбку!

И выходит в город, где сегодня поют и танцуют все: старые, молодые, родители с колясками, собаки в футболках Месси, дети в футболках Месси.

Мечта Аргентины сбылась .

Автор: Кирилл Артеменко, сооснователь и гендиректор медиакомпании «Бумага» (читать «Бумагу» сейчас можно с помощью этого VPN, смотреть любые трансляции на русском из-за границы – тоже).

Фото: автора; REUTERS/Martin Villar, Juan Pablo Barrientos, Agustin Marcaria