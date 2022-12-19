Мечта Аргентины сбылась. Я почувствовал это в Буэнос-Айресе
Кирилл Артеменко – друг Sports.ru, которого вы уже знаете по этим аргентинским заметкам. Он прожил в Аргентине весь этот месяц, когда сборная шла к титулу чемпионов мира.
Смотреть финал он ходил в тот же самый бар в Буэнос-Айресе, где болел за команду Лео Месси весь турнир.
Вот его впечатления из самой счастливой страны на свете, которой все остальные страны сейчас завидуют.
***
Чемпионат мира захватывал Аргентину постепенно. Я ходил в один и тот же бар, поэтому видел: к нескольким постоянным посетителям с каждым матчем добавлялось все больше и больше людей. Например, когда аргентинцы играли с Мексикой, людей было не очень много, я спокойно нашел место и сел. Начиная с четвертьфинала, сесть уже было невозможно.
Во время решающих матчей, на финале особенно, народ просто стоял вокруг бара прямо на проезжей части.
В самом баре к финалу раздобыли второй телевизор. Изначально была плохонькая плазма, а в воскресенье уже два экрана: где-то нашли второй большой. Вообще в Аргентине с техникой напряженка, так что это поступок!
Еще из признаков того, как футбол захватил вообще всех: друзья присылали видео из весьма респектабельного ресторана, там сидели леди – и давали друг другу пять и победно вскидывали руки, когда забивала Аргентина. Конечно, они не обливали друг друга пивом, но с первого взгляда признать в них футбольных болельщиц точно не получилось бы.
***
Хоть к понедельнику Буэнос-Айрес и зажил повседневной жизнью, люди вышли на работу – празднования то там, то тут на улицах все равно продолжаются.
Только что по пути в аэропорт мы проезжали базу, где обычно живет и тренируется сборная Аргентины – там вскоре как раз ждут чемпионов. Около нее уже много веселых и дружелюбных полицейских, все они готовы к тому, что вот-вот все шоссе рядом заполнит счастливая толпа. Наш таксист уже настроился, что будет стоять в дикой пробке, потому что ему встречать других людей в аэропорту, а все вокруг будет забито болельщиками.
Город всю ночь пел.
При этом футбольные гуляния не выглядят устрашающими. В толпе празднующих очень много людей с колясками, а сильно пьяных – мало. Все чуть навеселе и очень счастливые.
***
В парке Лас Эрас в центре Палермо, разбитом несколько десятилетий назад на месте бывшей тюрьмы и страшно популярном сегодня в любое время суток, за полчаса до финала нет никого: ни родителей с колясками, ни собак с хозяевами, ни загорающих.
На лавке у фонтанчика сидит только тучный мужчина. Это тренер по настольному теннису, который ведет в парке муниципальные занятия для детей. Весь матч он сидит один, склонившись над папкой с бумагами.
Вокруг после каждого года или опасного момента ревут улицы. После награждения он выходит из парка и идет по тротуару навстречу потоку людей, поющих «Мучачос».
Он дарит детям в футболках Месси рисунки с кубком мира, которые он нарисовал один за другим цветными карандашами, пока шел финал.
***
Толпа у маленького бара за углом плачет и смеется.
Девушки сгрудились у экрана, где плачет вратарь Мартинес. Титр на экране – «герой финала».
Вдруг в плотной толкучке образуется брешь. Теперь в кругу – бабушка на инвалидной коляске, которую поближе к экрану подвез взрослый сын (они в конце видео). Люди жмут ей руки, поздравляют, целуют, поют Abueela, abueeela. Бабушка смотрит награждение вместе со всеми.
На бабушку падают клочки пивной пены, которую разбрызгивает кто-то, смяв пластиковый стакан над головой. Бабушка смеется.
***
Аргентинцы всегда вместе с приветствием спрашивают, как у тебя дела.
Ты не сразу понимаешь, что отвечать необязательно: всем и так ясно, что все хорошо. Тодо бьен. Светит солнце, цветут деревья, рождаются дети.
На вопрос сияющего соседа в лифте я в этот раз улыбаюсь и говорю: а как у тебя дела? Он говорит: все великолепно! Добавляет: я тоже очень рад видеть твою улыбку!
И выходит в город, где сегодня поют и танцуют все: старые, молодые, родители с колясками, собаки в футболках Месси, дети в футболках Месси.
Мечта Аргентины сбылась.
Автор: Кирилл Артеменко, сооснователь и гендиректор медиакомпании «Бумага» (читать «Бумагу» сейчас можно с помощью этого VPN, смотреть любые трансляции на русском из-за границы – тоже).
Я смотрел этот легендарный финал с аргентинцами на трибуне. И видел Месси на плечах Агуэро
Вся Аргентина сходит с ума. Как же они ждали этой победы!
Фото: автора; REUTERS/Martin Villar, Juan Pablo Barrientos, Agustin Marcaria
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