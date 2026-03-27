«Бавария» поздравила Нойера: «🐐 исполнилось 40. С днем рождения, Ману!»
«Бавария» поздравила Нойера с 40-летием.
«Бавария» поздравила Мануэля Нойера с 40-летием.
«🐐 (GOAT – Greatest Of All Time, «Величайшему на все времена» – Спортс’‘) исполнилось 40. С днем рождения, Ману!» – говорится в сообщении клуба.
Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. До этого Мануэль защищал ворота «Шальке», чьим воспитанником он является.
В составе мюнхенцев Нойер выиграл 31 трофей, среди которых 12 титулов Бундеслиги и 2 победы в Лиге чемпионов. С «Шальке» он взял Кубок Германии в сезоне-2010/11.
Со сборной Германии Нойер стал чемпионом мира в 2014 году. Тогда же он занял третье место в голосовании за «Золотой мяч», уступив Криштиану Роналду и Лионелю Месси.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Баварии»
Это позволяет себя чувствовать прям молодым :)
Чемпион, новатор и просто великий мастер!
С юбилеем!
Как же жаль, что немцу не достался ЗМ в своё время (после победы на ЧМ-2014), ведь именно он является голкипером-новатором.