«Бавария» поздравила Нойера: «🐐 исполнилось 40. С днем рождения, Ману!»

«Бавария » поздравила Мануэля Нойера с 40-летием.

«🐐 (GOAT – Greatest Of All Time, «Величайшему на все времена» – Спортс’‘) исполнилось 40. С днем рождения, Ману!» – говорится в сообщении клуба.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. До этого Мануэль защищал ворота «Шальке», чьим воспитанником он является.

В составе мюнхенцев Нойер выиграл 31 трофей, среди которых 12 титулов Бундеслиги и 2 победы в Лиге чемпионов. С «Шальке » он взял Кубок Германии в сезоне-2010/11.

Со сборной Германии Нойер стал чемпионом мира в 2014 году. Тогда же он занял третье место в голосовании за «Золотой мяч», уступив Криштиану Роналду и Лионелю Месси.