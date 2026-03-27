42

«Бавария» поздравила Нойера: «🐐 исполнилось 40. С днем рождения, Ману!»

«Бавария» поздравила Нойера с 40-летием.

«Бавария» поздравила Мануэля Нойера с 40-летием. 

«🐐 (GOAT – Greatest Of All Time, «Величайшему на все времена» – Спортс’‘) исполнилось 40. С днем рождения, Ману!» – говорится в сообщении клуба. 

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. До этого Мануэль защищал ворота «Шальке», чьим воспитанником он является. 

В составе мюнхенцев Нойер выиграл 31 трофей, среди которых 12 титулов Бундеслиги и 2 победы в Лиге чемпионов. С «Шальке» он взял Кубок Германии в сезоне-2010/11. 

Со сборной Германии Нойер стал чемпионом мира в 2014 году. Тогда же он занял третье место в голосовании за «Золотой мяч», уступив Криштиану Роналду и Лионелю Месси. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Баварии»
logoМануэль Нойер
logoСборная Германии по футболу
logoбундеслига Германия
logoШальке
logoБавария
42 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Меня больше всего удивляет, что несмотря на то, что мне 39, есть ещё относительно много игроков моего возраста, которые играют.

Это позволяет себя чувствовать прям молодым :)
Ответ Uncle John
Меня больше всего удивляет, что несмотря на то, что мне 39, есть ещё относительно много игроков моего возраста, которые играют. Это позволяет себя чувствовать прям молодым :)
Я даже завидую таким. Мне 28, лишнего веса нет, но на поле уже нет той лёгкости, как в 18-23. Радует, что в любительском футболе 80% футболистов старше и многим ещё тяжелее бегать. 😂😂😂
Ответ Uncle John
Меня больше всего удивляет, что несмотря на то, что мне 39, есть ещё относительно много игроков моего возраста, которые играют. Это позволяет себя чувствовать прям молодым :)
Да, мне тоже тяжело слышать: «На поле выходит Иван Иванов, ему 36, настоящий ветеран футбола. Чудо что он еще способен двигаться» 🥲
Легендарный вратарь, лицо эпохи
Чемпион, новатор и просто великий мастер!
С юбилеем!
Живая легенда Баварии! Лучший в своем деле!!👍
Стал топом еще до начала сбора статистики Спортсом, и до сих пор играет!
Как время идёт,казалось ,совсем недавно в Шальке молодой и перспективный был,и вот уже 40,ну с юбилеем легенда,хочется чтобы ещё поиграл
Даже Буффон открыто заявляет о легендарности Нойера.
Как же жаль, что немцу не достался ЗМ в своё время (после победы на ЧМ-2014), ведь именно он является голкипером-новатором.
Ответ Кирилл Лавров
Даже Буффон открыто заявляет о легендарности Нойера. Как же жаль, что немцу не достался ЗМ в своё время (после победы на ЧМ-2014), ведь именно он является голкипером-новатором.
Но всё равно находятся чудики у которых Буффон стопудово лучше
Ответ Тьерри Анри1214
Но всё равно находятся чудики у которых Буффон стопудово лучше
У каждого свое мнение и с ним не поспоришь
40 лет уже. Жесть время летит. Вроде и не настолько давно был переход в Баварию и после этого скандалы с фанатами. Сейчас даже не вспоминают о том, что тогда и фаны Баварии не были в восторге и тем более фаны Шальке. 15 лет прошло уже. Ошалеть.
Вероятно, после завершения карьеры будет являться величайшим вратарем в истории. Яшин в свое время принес революции во игре голкипера, Нойер продолжил, внеся свой стиль игры за пределами штрафной.
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Вероятно, после завершения карьеры будет являться величайшим вратарем в истории. Яшин в свое время принес революции во игре голкипера, Нойер продолжил, внеся свой стиль игры за пределами штрафной.
Ну в истории трудно одного называть величайшим, всё-таеи разные эпохи. Но вторым после Яшина - вполне возможно.
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Вероятно, после завершения карьеры будет являться величайшим вратарем в истории. Яшин в свое время принес революции во игре голкипера, Нойер продолжил, внеся свой стиль игры за пределами штрафной.
Зачильтесь фанаты Нойера. Величайшим ему не быть никогда)) Че такого сделал Нойер, чего не сделал тот же Касильяс?
Ману и начал рано,довольно долго в Шальке играл,ветеранище!!
Меня всегда удивляло, только одно, почему Ману
Читайте новости футбола в любимой соцсети
