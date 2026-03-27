  • У Рафиньи травма двуглавой мышцы бедра. Вингер «Барсы» уже пропускал два месяца из-за этого повреждения
39

У Рафиньи травма двуглавой мышцы бедра. Вингер «Барсы» уже пропускал два месяца из-за этого повреждения

У Рафиньи случился рецидив старой травмы.

Рафинья получил травму двуглавой мышцы бедра во время матча за сборную Бразилии против Франции (1:2), сообщает As. 

Вингер «Барселоны» уже пропустил два месяца в этом сезоне из-за такого же повреждения.

Отмечается, что если подтвердится разрыв, Рафинья почти наверняка пропустит матчи четвертьфинала Лиги чемпионов против «Атлетико».

В случае с растяжением или микроповреждении срок восстановления будет меньше, однако его участие в матче Ла Лига против «Атлетико» 4 апреля все равно выглядит крайне маловероятным.

В 20 матчах Ла Лиги в этом сезоне 29-летний футболист забил 11 голов и сделал 3 результативных паса.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
39 комментариев
Очень вовремя (((
Анчелотти играл одним составом, когда работал в клубе. В сборной ситуация будет такая же. Товарищеские матчи - зло.
Анчелотти играл одним составом, когда работал в клубе. В сборной ситуация будет такая же. Товарищеские матчи - зло.
Товарняк между Бразилией и Францией уже классика. Там должны все лучшие играть.
Товарняк между Бразилией и Францией уже классика. Там должны все лучшие играть.
Матчей становится все больше, какие сильнейшие? Ну давайте загоняем в товарняках и второсортных турнирах всех игроков, а чемпионаты и ЛЧ будем смотреть без динамики и как лавочники мяч гоняют.
Рафинья рецидив старой травмы - это кошмар для Барсы..
Печально, а ведь неплохую форму набрал в последних матчах...🤦
Все таки организм человека не настолько силен, ,не очень защищен, а Рафинье избежать рецедива
Спасибо сборные . Лучший игрок Барселоны посмотрит важные матчи по телевизору , а не на футбольном поле . Нафига нужны эти товарищеские матчи ?
А лечить будет небось Барселона, а не федерация Бразилии?
Ну к Карло вопросов нет, у Рафиньи ума не хватило сказать, тренер на фиг я тебе в товарке?
Пора ФИФА уже прекратить тормозить матчи клубных чемпионатов в счет никому не нужных товарняков посреди сезона
Не напрасно съездил...
Пора искать среди молодых. Говорят, там два сильных поколения.
