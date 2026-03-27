У Рафиньи травма двуглавой мышцы бедра. Вингер «Барсы» уже пропускал два месяца из-за этого повреждения

У Рафиньи случился рецидив старой травмы.

Рафинья получил травму двуглавой мышцы бедра во время матча за сборную Бразилии против Франции (1:2), сообщает As.

Вингер «Барселоны» уже пропустил два месяца в этом сезоне из-за такого же повреждения.

Отмечается, что если подтвердится разрыв, Рафинья почти наверняка пропустит матчи четвертьфинала Лиги чемпионов против «Атлетико».

В случае с растяжением или микроповреждении срок восстановления будет меньше, однако его участие в матче Ла Лига против «Атлетико» 4 апреля все равно выглядит крайне маловероятным.

В 20 матчах Ла Лиги в этом сезоне 29-летний футболист забил 11 голов и сделал 3 результативных паса.