У Рафиньи травма двуглавой мышцы бедра. Вингер «Барсы» уже пропускал два месяца из-за этого повреждения
У Рафиньи случился рецидив старой травмы.
Рафинья получил травму двуглавой мышцы бедра во время матча за сборную Бразилии против Франции (1:2), сообщает As.
Вингер «Барселоны» уже пропустил два месяца в этом сезоне из-за такого же повреждения.
Отмечается, что если подтвердится разрыв, Рафинья почти наверняка пропустит матчи четвертьфинала Лиги чемпионов против «Атлетико».
В случае с растяжением или микроповреждении срок восстановления будет меньше, однако его участие в матче Ла Лига против «Атлетико» 4 апреля все равно выглядит крайне маловероятным.
В 20 матчах Ла Лиги в этом сезоне 29-летний футболист забил 11 голов и сделал 3 результативных паса.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Ну к Карло вопросов нет, у Рафиньи ума не хватило сказать, тренер на фиг я тебе в товарке?