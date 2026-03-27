Овчинников про балет: «Столько генсеков поумирало, когда был маленький. В стране объявляли трехдневный траур – по ТВ показывали балет, симфонические концерты. Так полюбил и то и другое»

Овчинников о любви к балету: из детства, его показывали, когда генсеки умирали.

Бывший вратарь «Локомотива » и сборной России Сергей Овчинников рассказал, что любит ходить на балетные постановки.

– Вычитали, что в театре последний раз вы были в три года.

– Что за бред? Хожу раз в два месяца, а то и чаще. В основном на балет.

А в три года бабушка привела меня в театр кукол Образцова на спектакль «Потерянная калоша». В какой-то момент на сцену вышел Ежик и спросил: «Кто взял калошу?» И я выкрикнул из зала: «Это Заяц!»

– Смешно. Но почему именно балет?

– Когда был маленький, столько генсеков поумирало. Начиная с Брежнева, который скончался 10 ноября, в мой день рождения. Следом Андропов, Черненко... В стране объявляли трехдневный траур, по ТВ показывали балет да симфонические концерты. Так полюбил и то и другое.

– Надо же.

– Вот Слуцкий и Онопко – театралы. А мне обычные спектакли не близки. Запомнился разве что «Слишком женатый таксист» в Сатире. Легкий, с юмором. От остальных, мягко говоря, не в восторге. Зато балет обожаю.

– Лучший на вашей памяти?

– Из последних – «Анна Каренина» Бориса Эйфмана. Мне нравятся все его постановки. Когда приезжаю в Питер, часто хожу и в Мариинку. Как-то «Щелкунчика» там смотрел.

– А в Большом?

– Пока нет. Я и был-то там один раз. Не люблю, когда много народу. Вот в Мариинке уютненько. Особенно в ложе. Знаете, как я театр оцениваю?

– Как?

– По креслам. Они почти везде неудобные. Ложи – не в счет. А в партере у меня колени постоянно упираются в спинку, сразу начинают болеть. Мучение!

– Самое тяжелое испытание в этом смысле?

– Год назад друзья пригласили в Кремлевский дворец съездов. Название балета уже вылетело из головы. Помню одно – три действия и два антракта. Шесть часов! Какая-то современная интерпретация. Мы ушли, не выдержав и половины, – сказал Овчинников.