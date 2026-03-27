Овчинников про балет: «Столько генсеков поумирало, когда был маленький. В стране объявляли трехдневный траур – по ТВ показывали балет, симфонические концерты. Так полюбил и то и другое»
Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников рассказал, что любит ходить на балетные постановки.
– Вычитали, что в театре последний раз вы были в три года.
– Что за бред? Хожу раз в два месяца, а то и чаще. В основном на балет.
А в три года бабушка привела меня в театр кукол Образцова на спектакль «Потерянная калоша». В какой-то момент на сцену вышел Ежик и спросил: «Кто взял калошу?» И я выкрикнул из зала: «Это Заяц!»
– Смешно. Но почему именно балет?
– Когда был маленький, столько генсеков поумирало. Начиная с Брежнева, который скончался 10 ноября, в мой день рождения. Следом Андропов, Черненко... В стране объявляли трехдневный траур, по ТВ показывали балет да симфонические концерты. Так полюбил и то и другое.
– Надо же.
– Вот Слуцкий и Онопко – театралы. А мне обычные спектакли не близки. Запомнился разве что «Слишком женатый таксист» в Сатире. Легкий, с юмором. От остальных, мягко говоря, не в восторге. Зато балет обожаю.
– Лучший на вашей памяти?
– Из последних – «Анна Каренина» Бориса Эйфмана. Мне нравятся все его постановки. Когда приезжаю в Питер, часто хожу и в Мариинку. Как-то «Щелкунчика» там смотрел.
– А в Большом?
– Пока нет. Я и был-то там один раз. Не люблю, когда много народу. Вот в Мариинке уютненько. Особенно в ложе. Знаете, как я театр оцениваю?
– Как?
– По креслам. Они почти везде неудобные. Ложи – не в счет. А в партере у меня колени постоянно упираются в спинку, сразу начинают болеть. Мучение!
– Самое тяжелое испытание в этом смысле?
– Год назад друзья пригласили в Кремлевский дворец съездов. Название балета уже вылетело из головы. Помню одно – три действия и два антракта. Шесть часов! Какая-то современная интерпретация. Мы ушли, не выдержав и половины, – сказал Овчинников.
Но чувствуется,что конечно Сергей явно себя(и свое мнение-местами спорное)очень любит и ценит.
Все ответы сводятся: вот я ,вот тогда, вот там узнают ,все уважают, вот там по русски говорили только со мной, так как уважают" ну и таком стиле(что в общем то нормально)
И этот юмор - видно,это он сам над собой может пошутить типа"сейчас в ворота,да я туда давно даже не смотрю" а если просто человек так пошутит не ровен час и в лоб даст.
Но интервью советую. Неплохое:)
Это примерно как человек сказал бы что является меломаном и шарит в музыке, а любимым исполнителей назвал Ирину Аллегрову
Туда эти длинноногие военнослужащие шли медленно и печально, неся в руках подушечки с государственными наградами усопшего. Игралась траурная музыка.
Назад же бойцы возвращались под бодрые марши, с горящими глазами, закидывая ноги на уровень пояса.