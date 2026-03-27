  • Овчинников про балет: «Столько генсеков поумирало, когда был маленький. В стране объявляли трехдневный траур – по ТВ показывали балет, симфонические концерты. Так полюбил и то и другое»
Овчинников про балет: «Столько генсеков поумирало, когда был маленький. В стране объявляли трехдневный траур – по ТВ показывали балет, симфонические концерты. Так полюбил и то и другое»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников рассказал, что любит ходить на балетные постановки.

– Вычитали, что в театре последний раз вы были в три года.

– Что за бред? Хожу раз в два месяца, а то и чаще. В основном на балет.

А в три года бабушка привела меня в театр кукол Образцова на спектакль «Потерянная калоша». В какой-то момент на сцену вышел Ежик и спросил: «Кто взял калошу?» И я выкрикнул из зала: «Это Заяц!»

– Смешно. Но почему именно балет?

– Когда был маленький, столько генсеков поумирало. Начиная с Брежнева, который скончался 10 ноября, в мой день рождения. Следом Андропов, Черненко... В стране объявляли трехдневный траур, по ТВ показывали балет да симфонические концерты. Так полюбил и то и другое.

– Надо же.

– Вот Слуцкий и Онопко – театралы. А мне обычные спектакли не близки. Запомнился разве что «Слишком женатый таксист» в Сатире. Легкий, с юмором. От остальных, мягко говоря, не в восторге. Зато балет обожаю.

– Лучший на вашей памяти?

– Из последних – «Анна Каренина» Бориса Эйфмана. Мне нравятся все его постановки. Когда приезжаю в Питер, часто хожу и в Мариинку. Как-то «Щелкунчика» там смотрел.

– А в Большом?

– Пока нет. Я и был-то там один раз. Не люблю, когда много народу. Вот в Мариинке уютненько. Особенно в ложе. Знаете, как я театр оцениваю?

– Как?

– По креслам. Они почти везде неудобные. Ложи – не в счет. А в партере у меня колени постоянно упираются в спинку, сразу начинают болеть. Мучение!

– Самое тяжелое испытание в этом смысле?

– Год назад друзья пригласили в Кремлевский дворец съездов. Название балета уже вылетело из головы. Помню одно – три действия и два антракта. Шесть часов! Какая-то современная интерпретация. Мы ушли, не выдержав и половины, – сказал Овчинников.

Овчинников: Я хочу смотреть балет, пусть танцуют лебеди...
Ответ London-D
На "Озере")?
Ответ London-D
👍👍👍👏👏👏
Любит"Лебединое озеро"?
Я хочу смотреть балет, пусть танцуют лебеди
Была такая традиция. Лебединым озером страна и закончилась
Там большое интервью, в целом интересное.
Но чувствуется,что конечно Сергей явно себя(и свое мнение-местами спорное)очень любит и ценит.
Все ответы сводятся: вот я ,вот тогда, вот там узнают ,все уважают, вот там по русски говорили только со мной, так как уважают" ну и таком стиле(что в общем то нормально)
И этот юмор - видно,это он сам над собой может пошутить типа"сейчас в ворота,да я туда давно даже не смотрю" а если просто человек так пошутит не ровен час и в лоб даст.
Но интервью советую. Неплохое:)
Эйфман😫

Это примерно как человек сказал бы что является меломаном и шарит в музыке, а любимым исполнителей назвал Ирину Аллегрову
Ответ ulysses24
Я считаю себя меломаном и считаю, что шарю в музыке. Но моя любовь к Кори Тейлору не мешает мне считать, что Ирина Алегрова - тоже кайф. Есть время, место и настроение для "people = shit", а бывает и для "Угнала тебя, угнала..."
А гонку на лафетах?😏
Из этих "гонок на лафетах" мне больше всего запомнились "траурные почётные караулы".

Туда эти длинноногие военнослужащие шли медленно и печально, неся в руках подушечки с государственными наградами усопшего. Игралась траурная музыка.
Назад же бойцы возвращались под бодрые марши, с горящими глазами, закидывая ноги на уровень пояса.
Ответ Дмитрий Рабко
Конечно. Когда Глава умирает, это всегда большая радость для его подданных.
И, как правило, фильм "Р.В.С.".
Готов смотреть по ТВ концерты и балеты хоть месяц, уже так заждался этого момента
