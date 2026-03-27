  • Капитанская повязка на матч с Никарагуа посвящена Году единства народов России, провозглашенному Путиным
РФС посвятит BetBoom товарищеские матчи российской сборной Году единства народов России, провозглашенного по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Предложение о Годе единства поступило от атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова на заседании Совета по межнациональным отношениям в Кремле.

Сегодня команда России сыграет со сборной Никарагуа в Краснодаре. Матч начнется в 19:30 по московскому времени. Капитаном россиян будет вратарь Матвей Сафонов.

Фото: t.me/teamrussia

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
Что у людей в голове? В футбольном матче с американской командой говорить отединстве народов России. Можно еще на показе фильма Бойцовский клуб говорить про Год семьи в России
Оба персонажа на повязке одной национальности. Это про единство одного народа внутри себя?
Ну а что, надо было нарисовать более 190 "персонажей" истории? 🤷🏻
Можно было бы подобрать более подходящий символ. Хотя если Пожарский из польских евреев как Ходорковский .... Еще есть версия что фамилии заканчивающиеся на -ин являются мордовскими. Предупреждаю сразу это из разряда колхозной этнографии.
