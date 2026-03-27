Капитанская повязка на матч с Никарагуа посвящена Году единства народов России, провозглашенному Путиным

Капитанская повязка на матч с Никарагуа посвящена Году единства народов России.

РФС посвятит BetBoom товарищеские матчи российской сборной Году единства народов России, провозглашенного по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Предложение о Годе единства поступило от атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова на заседании Совета по межнациональным отношениям в Кремле.

Сегодня команда России сыграет со сборной Никарагуа в Краснодаре. Матч начнется в 19:30 по московскому времени. Капитаном россиян будет вратарь Матвей Сафонов .

