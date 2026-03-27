  • Мостовой о матче России: «Никарагуа никто не знал, они и стадионов никогда не видели, наверное. Надо забить им 7-8 мячей, сесть в автобус и уехать»
10

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой уверен, что российская команда одержит уверенную победу в игре с Никарагуа.

BetBoom товарищеский матч сборных пройдет сегодня в Краснодаре в 19:30 по московскому времени.

«Как сборная России может не обыграть у себя дома команду на 150‑м месте в рейтинге? Ну вы что?

Какой Никарагуа? Их никто не знал. Они и стадионов, наверное, никогда не видели.

Здесь не нужно ничего особенного делать, надо выйти, сыграть, забить 7-8 мячей, сесть в автобус и уехать. Главное без пафоса и всяких криках о рекордах», – сказал Мостовой.

Россия занимает 36‑е место в рейтинге ФИФА, Никарагуа располагается на 130‑й строчке.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Я под забором, в хоккейной маске
Пытаюсь вспомнить свое имя и автобус
В который сяду, тупой, как глобус
И как законченный поэт, уеду вдаль
Ответ Дмитрий Рабко
Это что хокку?
Ответ Mirnyi.
Нет. Выдержка из песни "Пилота" "Братишка". Она ещё звучала во втором "Брате".
Закройте кто нибудь рот этому придурку с тремя классами образования
Забить и отъехать
Я уверен, что Мостовой и про государство такое никогда не слышал
Диву даёшься сколько желчи в этом человеке.
точно не помню, а Мостовой был в составе например в матчах с Кипром 1-1 или про проигрышах Исландии в конце 90-х...по идее не футбольные страны, но мы не побеждали )
Материалы по теме
Тренер сборной Никарагуа: «Россия – одна из лучших сборных Европы. Огромная ответственность. Хочется сделать шаг вперед – где еще, как не в этом матче?»
вчера, 16:40
Булыкин о матче с Никарагуа: «Я был бы не против вызова в сборную, точно не испортил бы картину в атаке. Соперник не столь грозный – пару голов бы накидал, думаю»
вчера, 10:47
Ловчев не уверен, что Россия обыграет Никарагуа и Мали: «В нашу сборную и тех, кого вызывают, не особо верю. Футболисты должны сражаться, но игра команды далека от идеала»
вчера, 09:45
Колосков о матче с Никарагуа: «Особой мотивации у России быть не может – это очередная товарищеская игра с непонятным соперником. Понятия не имею, что это за команда»
25 марта, 12:30
Агент Тюкавина: «Костя – настоящий рыбак. Самый крупный улов был на Мальдивах – тихоокеанский парусник около 50 кг»
11 минут назад
У Рафиньи травма двуглавой мышцы бедра. Вингер «Барсы» уже пропускал два месяца из-за этого повреждения
32 минуты назад
Овчинников про балет: «Столько генсеков поумирало, когда был маленький. В стране объявляли трехдневный траур – по ТВ показывали балет, симфонические концерты. Так полюбил и то и другое»
39 минут назад
«Бавария» поздравила Нойера: «🐐 исполнилось 40. С днем рождения, Ману!»
56 минут назад
«Барсе» нравится вингер «Осасуны» Муньос. У «Реала» есть приоритетное право выкупа и 50% от суммы перепродажи игрока
сегодня, 10:08
Товарищеский матч. Россия против Никарагуа. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 10:01
Наши парни в деле: сборная России бьется с Никарагуа. Ставьте и забирайте фрибет 7777 рублей от Лиги Ставок!
сегодня, 10:00
ЦСКА может подписать Пестрякова из «Акрона» летом благодаря связям с агентом Андреевым. Клуб предлагал 5+1 млн евро за хавбека в прошлом году (Legalbet)
сегодня, 09:46
Овчинников про питание: «У американцев основа диеты: когда ешь, что любишь, не поправляешься – там такое количество эндорфинов. Я могу есть окрошку ежедневно»
сегодня, 09:40
Депутат Горелкин: «Вряд ли создание российского аналога EA Sports FC станет сверхсложной задачей»
сегодня, 09:36Игры
Деограсия о России: «Я гулял один по городу, и никогда не возникало проблем. Была бы возможность, я бы вернулся. РПЛ – малоизвестная лига, но там отличный уровень и хорошие игроки»
14 минут назад
Капитанская повязка на матч с Никарагуа посвящена Году единства народов России, провозглашенному Путиным
54 минуты назадФото
Скалони о вызове Престианни после скандала с Винисиусом: «Мы не говорили об этом. Джанлука хорошо проявляет себя и может помочь Аргентине»
сегодня, 10:15
Буффон о Нойере: «Он произвел на меня большое впечатление в нашем первом матче. Сможет играть еще 5 лет, не надо торопиться с решением»
сегодня, 09:57
Миколенко об 1:3 от Швеции и невыходе Украины на ЧМ: «Пришел поблагодарить тех, кто досмотрел это позорище. Хотел извиниться, но после боя не за что. Стыдно, что беззубо сыграли»
сегодня, 09:22
Антони мечтает поехать на ЧМ с Бразилией: «Я тщательно слежу за собой, чтобы быть готовым на 100%»
сегодня, 09:12
Воробьев о рыбалке: «Тюкавин еще слабенький. Я езжу по спортивным водоемам, ловлю трофейную рыбу – карп 13 кг был один раз»
сегодня, 09:09
Анчелотти о Винисиусе против Франции: «Он не забил, но был опасен. Изначально он не играл слева, но я поменял их с Мартинелли местами для контроля обороны справа»
сегодня, 08:28
Семин о Кордобе: «Сильнейший легионер РПЛ. Такие украшают наш чемпионат»
сегодня, 08:15
«Всегда говорю: «Ребята, я не взяточник, откаты мне не нужны». Это мало кого устраивает, но меня так воспитали». Овчинников об увольнении из «Кубани»
сегодня, 08:13
