Мостовой о матче России: «Никарагуа никто не знал, они и стадионов никогда не видели, наверное. Надо забить им 7-8 мячей, сесть в автобус и уехать»

Мостовой: России нужно забить 7-8 голов Никарагуа, сесть в автобус и уехать.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой уверен, что российская команда одержит уверенную победу в игре с Никарагуа.

BetBoom товарищеский матч сборных пройдет сегодня в Краснодаре в 19:30 по московскому времени.

«Как сборная России может не обыграть у себя дома команду на 150‑м месте в рейтинге? Ну вы что?

Какой Никарагуа? Их никто не знал. Они и стадионов, наверное, никогда не видели.

Здесь не нужно ничего особенного делать, надо выйти, сыграть, забить 7-8 мячей, сесть в автобус и уехать. Главное без пафоса и всяких криках о рекордах», – сказал Мостовой.

Россия занимает 36‑е место в рейтинге ФИФА , Никарагуа располагается на 130‑й строчке.