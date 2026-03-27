Мостовой о матче России: «Никарагуа никто не знал, они и стадионов никогда не видели, наверное. Надо забить им 7-8 мячей, сесть в автобус и уехать»
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой уверен, что российская команда одержит уверенную победу в игре с Никарагуа.
BetBoom товарищеский матч сборных пройдет сегодня в Краснодаре в 19:30 по московскому времени.
«Как сборная России может не обыграть у себя дома команду на 150‑м месте в рейтинге? Ну вы что?
Какой Никарагуа? Их никто не знал. Они и стадионов, наверное, никогда не видели.
Здесь не нужно ничего особенного делать, надо выйти, сыграть, забить 7-8 мячей, сесть в автобус и уехать. Главное без пафоса и всяких криках о рекордах», – сказал Мостовой.
Россия занимает 36‑е место в рейтинге ФИФА, Никарагуа располагается на 130‑й строчке.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Пытаюсь вспомнить свое имя и автобус
В который сяду, тупой, как глобус
И как законченный поэт, уеду вдаль