Эриксен перешел в «МЮ». За него боролись 5 клубов АПЛ, решающий фактор – личный разговор с тен Хагом

Еще одна десятка в «Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» потихоньку просыпается: на этой неделе Эрику тен Хагу подвезли левого защитника «Фейеноорда» Тирелла Маласию, а в пятницу объявили о втором трансфере – и это Кристиан Эриксен.

Контракт с 30-летним датчанином подписали на 3 года – до лета 2025-го.

«Манчестер Юнайтед» – особенный клуб, мне не терпится начать. Я имел честь играть на «Олд Траффорд» много раз, но сделать это в красной футболке «Юнайтед» – потрясающее чувство. У меня все еще есть большие амбиции. Я знаю, что могу достичь многих вещей, это идеальное место для продолжения моего пути», – первые слова Кристиана в новом клубе.

За Эриксена боролись пять клубов АПЛ. Мог вернуться к Конте

Несмотря на риски, связанные со здоровьем Эриксена (вы же не забыли, что случилось с ним на Евро?), претендентов было много:

• «Брентфорд». Именно там Кристиан успешно вернулся в футбол этой весной. В клубе мощная датская диаспора, сохранить Эриксена очень хотели. Полузащитник видел это одним из приоритетных вариантов, но все-таки выбрал «МЮ».

• «Тоттенхэм». Тут было бы две красивых истории – возвращение в бывший клуб и воссоединение с Антонио Конте, с которым вместе взяли чемпионство в Италии. Но не срослось.

• Еще в мае сообщали о том, что к Кристиану присматриваются «Эвертон» и «Лестер», но так не дошло до конкретики.

Возвращение в «Интер» даже не рассматривалось, потому что в Италии запрещено играть с кардиостимулятором – прибор, буквально вживленный в тело Эриксена.

Выбрал «МЮ» после разговора с тен Хагом. Тренер хотел именно Кристиана

Эриксен все-таки выбрал «Манчестер Юнайтед» – дело в Эрике тен Хаге. Английские инсайдеры сообщают, что именно разговор с тренером стал решающим фактором в пользу «МЮ».

Кристиан знаком с тен Хагом, зимой полузащитник набирал форму с молодежкой «Аякса». Когда коуч весной увидел, в какой форме находится Эриксен после возвращения в футбол, то сделал его первым в списке желаемых трансферов.

Футболист тоже в восторге от перспективы совместной работы: «Я видел работу Эрика в «Аяксе» и знаю уровень детализации и подготовки, которым он и его команда уделяют внимание каждый день. Он фантастический тренер. Поговорив с ним, я еще больше жду будущего под его руководством».

Cудя по списку трансферных целей «МЮ», тен Хагу важно, чтобы футболисты понимали принципы игры «Аякса». В шорт-лист подписаний входили защитники амстердамского клуба Тимбер и Мартинес, нападающий Антони и полузащитник «Барсы» Френки Де Йонг.

Эриксен играл в «Аяксе» с 16 лет – так что с адаптацией к стилю тен Хага проблем не будет.

Где будет играть Эриксен: любимую позицию занял Бруну, но датчанин может и на фланге, и в центре поля

Эриксен – это настоящее усиление, если датчанин сохранит мощную весеннюю форму. Зимой подписался с «Брентфордом» и за 11 матчей в АПЛ забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Добавим к этому два гола и голевую передачу за 6 матчей в сборной Дании.

Главному вопрос: как тен Хаг разместит на поле сразу трех футболистов, привыкших играть на позиции десятки – Бруну, Ван де Бека и Эриксена?

Чаще всего тен Хаг использовал в «Аяксе» схему 4-2-3-1, в «МЮ» последние годы она тоже была основной – так что исходим из того, что встраивать трех плеймейкеров будут именно в нее. Позиция десятки наверняка будет большую часть времени занята Фернандешем.

В разборе The Athletic предложили две позиции для Эриксена:

• Левый фланг полузащиты. Кристиан и так в поисках моментов регулярно сваливается налево, плюс есть опыт игры на фланге в «Тоттенхэме»;

• Один из центральных полузащитников. Более атакующий вариант и вполне приемлемый для Эриксена. В «Интере» он играл центрального полузащитника в тройке, но обычно под ним еще был опорник. Может стать этаким глубинным плеймейкером.

У Эриксена отличные пасы верхом. Навык пригодится не только при исполнении стандартов, но и при забросах из глубины – Криштиану такие точно оценит, если останется в «МЮ».

Есть еще экстравагантный вариант, в котором на поле размещаются все три плеймейкера: Фернандеш становится ложной девяткой, Эриксен уходит налево, а Ван де Бек играет на позиции атакующего полузащитника.

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Кристиан точно приходит заряженным, сразу после возвращения в футбол заявил главную цель – поездка на ЧМ-2022. Хорошая игра за «МЮ» точно сыграет в пользу Эриксена.

Фото: East News/Mark D Fuller/Focus Images/Sipa USA, Daniel Hambury/Focus Images/Sipa USA, Ulrik Pedersen/CSM/Sipa USA; REUTERS/Athit Perawongmetha