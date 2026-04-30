Маунт считает, что «МЮ» может выиграть АПЛ в следующем сезоне: «Мы показали, на что способны в матчах с сильными командами: «Ман Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал»
Мэйсон Маунт заявил о желании выиграть АПЛ с «Манчестер Юнайтед».
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт поделился о том, могут ли манкунианцы выиграть АПЛ в следующем сезоне.
«Я уже выиграл Лигу чемпионов, поэтому моя цель – выиграть АПЛ. Сможем ли мы это сделать? Да, думаю, сможем.
Возможно, это кажется немного далекой перспективой, но нужно обладать таким настроем, чтобы выкладываться как команда.
Мы уже показали, на что способны в матчах с сильными командами: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал». Мы уже справлялись с ними.
Теперь речь идет о том, чтобы сделать это на более высоком уровне – в Лиге чемпионов – и делать это более стабильно в АПЛ.
Надеюсь, в следующем сезоне я буду играть в этом огромную роль. Это моя цель – я хочу выиграть АПЛ», – сказал Мэйсон Маунт.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
35 комментариев
Пока увидели как вы справляетесь с игрой один раз в неделю. Что будет когда добавится ЛЧ это другой вопрос. Пока рановато мечтать.
Да какой там матч в неделю. К Лидсу почти месяц готовились и проиграли на Олд Траффорд.😤😤😤
Проиграли из-за левого удаления
Да-да. Через сезон АПЛ, через два ЛЧ
Для титула АПЛ ещё рано говорить но впервые за все годы после ухода САФ виден свет в конце туннеля , будем надеятся что наконец выйдет из этого туннеля.
А что сейчас особенного происходит ? При Сульшере занимали второе место. При Тен Хаге были третьими и брали кубки. Итог все равно был один. Что сейчас отличительного ?
А про Моуринью чего тактично умолчал? 2е место, кубок ЛЕ, внутренние кубки
"Надеюсь, в следующем сезоне я буду играть в этом огромную роль" - сказал Маунт и вылетел с травмой на 2 месяца, ударившись мезинцем о тумбочку
Чисто эмоциональный подъем (=временный) и стечение обстоятельст (соперники не в форме в этот период или немотивированные). По факту игры как не было так и нет. В следающем сезоне откатятся назад в середину таблицы.
U United toje spad vse eti goda voobwe to ))
Зря вы так ребята, именно МЮ не хватает сегодня футболу
Настрой это хорошо, но для победы в АПЛ вам ребята предстоит ещё очень много работы. Неплохой отрезок этого сезона ещё не о чем не говорит, при наличии дополнительных игр в ЛЧ будет еще сложнее в АПЛ.
"Мы показали"- особенно ты) и "огромную роль" он получит если только уйдёт или сломается Бруну, но в очередной раз, скорее, сломается сам Маунт
Маунт забыл, что ещё надо обыгрывать остальных, , а не сливать
сам Маунт мало чем помог МЮ
