  • Индзаги о судейском скандале в Серии А: «Интер» потерял несколько очков в прошлом сезоне из-за судейских ошибок. Остается ощущение, что у нас что-то отняли»
Симоне Индзаги выразил удивление из-за судейского скандала в Италии.

Бывший главный тренер «Интера» Симоне Индзаги, возглавляющий «Аль-Хилаль», дал комментарий на тему судейского скандала в Серии А.

Ранее стало известно, что прокуратура Милана обвиняет главу судейского корпуса Серии А Джанлуку Рокки в спортивном мошенничестве и подборе судей, подходящих «Интеру». Позднее Рокки объявил, что временно отказывается от своих полномочий на фоне обвинений.

«Это шокировало меня. «Интер» потерял несколько очков в прошлом сезоне из-за судейских ошибок. Чемпионат, Суперкубок... Удивительно, что нас втягивают в эту историю.

Как вообще можно было подумать о заговоре? Для нас это был ужасный сезон.

Я всегда очень уважал работу арбитров, и не хочу говорить о «Наполи», который честно выиграл скудетто. Но остается ощущение, что у нас что-то отняли.

Я никого не обвиняю и не сомневаюсь в их доброй воле. Скажем так, нам просто не повезло: все было против нас, даже если мы сами были виноваты.

Разочарование все еще не проходит. Проиграть скудетто всего на одно очко – это очень больно», – заявил Симоне Индзаги.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: La Gazzetta dello Sport
Купили арбитра, что бы проиграть матч:)) И самое забавное это всегда всплывает тогда, когда Интер идёт на первом месте:))
И вся каша пошла,как с Бастони начали разборки о его симуляции...все хотят подковырнуть Интер
Да очевидно было что судьи заинтересованы в том чтобы Интер не выиграл скудетто! За последние 6 сезонов Интер безоговорочно лучшая команда в 5 из них и должны были брать скудетто, но чтобы взять приходится отрываться на 12-19 очков, в противном случае же судьи делали "свою" работу чтобы Интер обошли хотя бы на 1 очко как было трижды за это время
Минусуйте сколько влезет но в каждом из сезонов были ошибки в решающей стадии сезона против Интера, благодаря которым Милан и Наполи взяли свои чемпионства!
Согласен! А все кто против Интера пускай минусуют!
Расследуя судейские скандалы главное случайно на Договоринтус не выйти.
Индзаги лучший.
Это ж надо умудрится с таким закомплексованным мусором в составе 2 раза в финал ЛЧ выходить.
Щас в Аравии по новой схеме играет. Экспериментирует еще и бабки за это получает.
Надеюсь он вернется в Интер.
