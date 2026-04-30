Индзаги о судейском скандале в Серии А: «Интер» потерял несколько очков в прошлом сезоне из-за судейских ошибок. Остается ощущение, что у нас что-то отняли»

Симоне Индзаги выразил удивление из-за судейского скандала в Италии.

Бывший главный тренер «Интера » Симоне Индзаги, возглавляющий «Аль-Хилаль », дал комментарий на тему судейского скандала в Серии А.

Ранее стало известно , что прокуратура Милана обвиняет главу судейского корпуса Серии А Джанлуку Рокки в спортивном мошенничестве и подборе судей, подходящих «Интеру». Позднее Рокки объявил , что временно отказывается от своих полномочий на фоне обвинений.

«Это шокировало меня. «Интер» потерял несколько очков в прошлом сезоне из-за судейских ошибок. Чемпионат, Суперкубок... Удивительно, что нас втягивают в эту историю.

Как вообще можно было подумать о заговоре? Для нас это был ужасный сезон.

Я всегда очень уважал работу арбитров, и не хочу говорить о «Наполи », который честно выиграл скудетто. Но остается ощущение, что у нас что-то отняли.

Я никого не обвиняю и не сомневаюсь в их доброй воле. Скажем так, нам просто не повезло: все было против нас, даже если мы сами были виноваты.

Разочарование все еще не проходит. Проиграть скудетто всего на одно очко – это очень больно», – заявил Симоне Индзаги .