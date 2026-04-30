Даниил Кондаков: «Сложился стереотип, что в «Зените» невозможно закрепиться. Это не так! Всем дают шансы, конкуренция сумасшедшая. Количество воспитанников в РПЛ – показатель»
18-летний полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков назвал стереотипом мнение о том, что воспитанникам в петербургском клубе сложно закрепиться.
В этом сезоне Кондаков провел 7 матчей в Мир РПЛ. В среднем он проводит на поле 20 минут.
«Понимаю, что в основе трудно закрепиться. Но до сборов у меня было одно понимание, сейчас оно уже изменилось.
Я знаю, что шанс мне дадут – нужно им просто воспользоваться. И тут уже все зависит от меня. Если я буду показывать необходимый уровень футбола, уверен, буду играть.
Мне кажется, сложился стереотип, что в «Зените» невозможно закрепиться. Но это не так! Всем дают шансы, и конкуренция сумасшедшая.
А если посмотреть на количество наших воспитанников в РПЛ, думаю, это реальный показатель», – сказал Даниил Кондаков.
Я, хоть и за Спартак болею, но желаю ему быть в основе родного клуба, но практика подсказывает, что такое маловероятно(
Что там у него в Краснодаре пошло не так, то ли реально не тянет уровень топа, то ли Краснодар ничем не лучше (кроме стереотипа о том, что играют воспитанниками, лол).
А что касается шансов, я уже не один раз писал, примерно за один и тот же срок (чуть больше года) сгнивший на лавке Набиуллин (помните такого) в Зениту получил больше игровых минут, чем распиаренный Ренан. Хотя кого ни спроси, все скажут что Ренан играл, а Набиуллин грел лавку.