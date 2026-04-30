  • Даниил Кондаков: «Сложился стереотип, что в «Зените» невозможно закрепиться. Это не так! Всем дают шансы, конкуренция сумасшедшая. Количество воспитанников в РПЛ – показатель»
Даниил Кондаков: «Сложился стереотип, что в «Зените» невозможно закрепиться. Это не так! Всем дают шансы, конкуренция сумасшедшая. Количество воспитанников в РПЛ – показатель»

18-летний полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков назвал стереотипом мнение о том, что воспитанникам в петербургском клубе сложно закрепиться.

В этом сезоне Кондаков провел 7 матчей в Мир РПЛ. В среднем он проводит на поле 20 минут.

«Понимаю, что в основе трудно закрепиться. Но до сборов у меня было одно понимание, сейчас оно уже изменилось.

Я знаю, что шанс мне дадут – нужно им просто воспользоваться. И тут уже все зависит от меня. Если я буду показывать необходимый уровень футбола, уверен, буду играть.

Мне кажется, сложился стереотип, что в «Зените» невозможно закрепиться. Но это не так! Всем дают шансы, и конкуренция сумасшедшая.

А если посмотреть на количество наших воспитанников в РПЛ, думаю, это реальный показатель», – сказал Даниил Кондаков.

Как количество воспитанников связано с «закреплением» в составе? Как раз это показатель того, что воспитанники конкурентны только в командах, которые не претендуют на призы.
а что, претендует разве ? )
Ну мы посмотрим, где ты через пару лет будешь!
Я, хоть и за Спартак болею, но желаю ему быть в основе родного клуба, но практика подсказывает, что такое маловероятно(
К слову сказать - Даниил из Курска. Его отец всю карьеру в Авангарде провел. В 11/12 лет сначала в Краснодар уехал, а потом почти сразу в Зенит. Надеюсь, что за клуб родного города хотя бы на излете карьеры сможет поиграть.
В Спартак уйдет или Локо , можно в Динамо или ЦСКА выбор большой, на крайняк в Сочи или Оренбург пристроят
Посмотрим что он скажет через 3-4 года, после просиженных на скамейке лет под бразилом, которого летом купят.
через 3-4 года у нас будет во всю лимит работать, так что многим паспортистам место в составе будет обеспечено. надеюсь, что кандаков будет попадать в него заслуженно, а не благодаря лимиту
Достаточно посмотреть на опыт Козлова. Предлагали ему - сгоняй в Ростов, сделай небольшой шаг вперед по сравнению с Балтикой, потом если все будет круто, возвращайся в Зенит. Не, хочу быть владычицей морскою, хочу сразу в топ.
Что там у него в Краснодаре пошло не так, то ли реально не тянет уровень топа, то ли Краснодар ничем не лучше (кроме стереотипа о том, что играют воспитанниками, лол).
А что касается шансов, я уже не один раз писал, примерно за один и тот же срок (чуть больше года) сгнивший на лавке Набиуллин (помните такого) в Зениту получил больше игровых минут, чем распиаренный Ренан. Хотя кого ни спроси, все скажут что Ренан играл, а Набиуллин грел лавку.
Еще ни один молодой игрок , который не подошел Зениту , не заиграл в клубах топ5 РФПЛ … Козлов хороший пример … Он просто не уровень топ 5 вот и все ! Играть будет неплохо в командах с 6 места и вниз , но не более того … все остальное игра агентов .. Зенит никого просто так не отпускает , если не стали подписывать или легко отпустили , значит не нужен и скорее всего серьезно не прибавит уже …
К слову о Ренане.На данный момент арендами принес Зениту 5+млн€ и на Transfermarkt прямо сейчас стоит 10 млн €.
Хороший парень, удачи ему. "Просто воспользоваться" ☺️
Мне показалось что не Семак гнобит молодёжь, а недалёкие комментаторы Спортса...
Стереотип? А кто из воспитанников закрепился последним и в каком году это было?
Ну нам-то не рассказывай. Все знают, что Семак гнобит воспитанников.
Ну да, за 8 лет Семак столько воспитанников раскрыл!!
Они фантики, что ли, чтобы их раскрывать?
То есть сейчас мы наблюдаем выступление Кондакова в старте ради пиара, чтобы доказать, что воспитанники есть и играют?)) спалился Штирлиц
У Шилова кресты были?
Кресты
