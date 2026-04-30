Даниил Кондаков: «Сложился стереотип, что в «Зените» невозможно закрепиться. Это не так! Всем дают шансы, конкуренция сумасшедшая. Количество воспитанников в РПЛ – показатель»

Даниил Кондаков: в «Зените» всем дают шансы, конкуренция сумасшедшая.

18-летний полузащитник «Зенита » Даниил Кондаков назвал стереотипом мнение о том, что воспитанникам в петербургском клубе сложно закрепиться.

В этом сезоне Кондаков провел 7 матчей в Мир РПЛ. В среднем он проводит на поле 20 минут.

«Понимаю, что в основе трудно закрепиться. Но до сборов у меня было одно понимание, сейчас оно уже изменилось.

Я знаю, что шанс мне дадут – нужно им просто воспользоваться. И тут уже все зависит от меня. Если я буду показывать необходимый уровень футбола, уверен, буду играть.

Мне кажется, сложился стереотип, что в «Зените» невозможно закрепиться. Но это не так! Всем дают шансы, и конкуренция сумасшедшая.

А если посмотреть на количество наших воспитанников в РПЛ , думаю, это реальный показатель», – сказал Даниил Кондаков.