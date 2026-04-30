Уайт наступил на эмблему «Атлетико» после матча ЛЧ. Симеоне похлопал защитника «Арсенала» по спине, была небольшая потасовка
Бен Уайт наступил на эмблему «Атлетико» после матча Лиги чемпионов.
«Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью 1:1 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Отправляясь в подтрибунное помещение, защитник «канониров» Бен Уайт наступил на эмблему мадридского клуба.
Это не понравилось Джулиано Симеоне, который что-то сказал англичанину.
За спиной Джулиано находился главный тренер команды Диего Симеоне, который тоже подошел к Уайту и похлопал того по спине. После этого между сторонами завязалась небольшая потасовка.
Фото: скриншот трансляции
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?45398 голосов
Да!
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Marca в X
59 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Была даже в интернете нарезка, как игроки Реала её старательно обходят
Так что, это не уникальная история
И если есть какие-то важные символы или знаки, то они никак не должны находиться на земле..
Так у нас в городе некоторые сверхразумы покрасили в цвет георгиевской ленты часть тротуара... и теперь удитвляются, что люди ходят по этому тротуару...
А другие гении изобразили герб республики в центре борцовского ковра....🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤯
Подумаешь эмблема под ногами, кому она вообще интересна