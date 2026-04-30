  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Уайт наступил на эмблему «Атлетико» после матча ЛЧ. Симеоне похлопал защитника «Арсенала» по спине, была небольшая потасовка
Фото
59

Уайт наступил на эмблему «Атлетико» после матча ЛЧ. Симеоне похлопал защитника «Арсенала» по спине, была небольшая потасовка

Бен Уайт наступил на эмблему «Атлетико» после матча Лиги чемпионов.

«Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью 1:1 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Отправляясь в подтрибунное помещение, защитник «канониров» Бен Уайт наступил на эмблему мадридского клуба.

Это не понравилось Джулиано Симеоне, который что-то сказал англичанину.

За спиной Джулиано находился главный тренер команды Диего Симеоне, который тоже подошел к Уайту и похлопал того по спине. После этого между сторонами завязалась небольшая потасовка.

Фото: скриншот трансляции

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?45398 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Marca в X
logoБен Уайт
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoАрсенал
logoАтлетико
logoпремьер-лига Англия
logoДжулиано Симеоне
59 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А им ее перепрыгивать надо что ли? Так не кладите эмблему под ноги
Ответ Portatore di luce
А им ее перепрыгивать надо что ли? Так не кладите эмблему под ноги
Комментарий скрыт
Ответ Portatore di luce
А им ее перепрыгивать надо что ли? Так не кладите эмблему под ноги
Комментарий скрыт
Вообще какая-то странная "традиция", когда клубы расстилают свои огромные эмблемы на выходе из подтрибунки, и все игроки обязаны не наступать на нее
Ответ Aleksey Yashin
Вообще какая-то странная "традиция", когда клубы расстилают свои огромные эмблемы на выходе из подтрибунки, и все игроки обязаны не наступать на нее
Так ща матрасы ущемятся и будущем соперники будут обязаны кланяться, креститься и поклоняться таким коврикам, чтобы конфликтов не было..
Ответ Максим Кочетков
Так ща матрасы ущемятся и будущем соперники будут обязаны кланяться, креститься и поклоняться таким коврикам, чтобы конфликтов не было..
Ты перечислил обычные будни болельщиков Арсенала как раз. Фанаты Атлетико в этом не были замечены. Факт. Тем более что на этом сайте их и так мало.
Я даже не знаю, кто проявляет большее неуважение к символике клуба: Уайт, который прошёл по ней, либо какой-то светлый ум в самом Атлетико, который додумался разместить её в проходе на земле.
Ответ Momos
Я даже не знаю, кто проявляет большее неуважение к символике клуба: Уайт, который прошёл по ней, либо какой-то светлый ум в самом Атлетико, который додумался разместить её в проходе на земле.
У Сити на выходе из подтрибунки тоже эмблема расположена
Была даже в интернете нарезка, как игроки Реала её старательно обходят
Так что, это не уникальная история
Ответ Momos
Я даже не знаю, кто проявляет большее неуважение к символике клуба: Уайт, который прошёл по ней, либо какой-то светлый ум в самом Атлетико, который додумался разместить её в проходе на земле.
Это не уникальная история, так у многих стадионов. А насчёт Атлетико, никогда не слышал таких случаев до, не против Барсы, Реала или других. Похоже этот Уайт важной курицей себя считает. Ведь остальные игроки Арсенала тоже обходили.
Надо эмблему Атлетико на туалетной бумаге в раздевалке гостевой команды разместить, а потом бегать проверять кто "проявил неуважение" и разборки устраивать.
Ответ Полуэктов Пётр
Надо эмблему Атлетико на туалетной бумаге в раздевалке гостевой команды разместить, а потом бегать проверять кто "проявил неуважение" и разборки устраивать.
эта статья - чисто байт на реакцию, по сути и гроша ломаного не стоит
Всё что находится на полу или на земле предполагает, что на это можно наступать.. это становится частью пола или земли..
И если есть какие-то важные символы или знаки, то они никак не должны находиться на земле..
Так у нас в городе некоторые сверхразумы покрасили в цвет георгиевской ленты часть тротуара... и теперь удитвляются, что люди ходят по этому тротуару...
А другие гении изобразили герб республики в центре борцовского ковра....🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤯
Ответ Джон Джонон
Всё что находится на полу или на земле предполагает, что на это можно наступать.. это становится частью пола или земли.. И если есть какие-то важные символы или знаки, то они никак не должны находиться на земле.. Так у нас в городе некоторые сверхразумы покрасили в цвет георгиевской ленты часть тротуара... и теперь удитвляются, что люди ходят по этому тротуару... А другие гении изобразили герб республики в центре борцовского ковра....🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤯
всё что знать нужно о гениях ты уже написал...там школы класса три от силы и то со спец уклоном...
Надо эмблему в штрафной рисовать. И драться каждые две минуты. Почему до этого ещё никто не додумался?
Ответ Сильвестр с талоном
Надо эмблему в штрафной рисовать. И драться каждые две минуты. Почему до этого ещё никто не додумался?
Сразу на всю длину ворот сделать вместо сетки, чтобы мыслей не возникало забивать голы😁
Ответ Сильвестр с талоном
Надо эмблему в штрафной рисовать. И драться каждые две минуты. Почему до этого ещё никто не додумался?
Идея для медиалиги прямо😂
Они бы эмблему ещё больше сделали, чтобы только с разбега перепрыгнуть можно было
Симоне же неадекват, помним как фанат ему фак показал и он полез драться.
Подумаешь эмблема под ногами, кому она вообще интересна
Ответ Arthritis
Симоне же неадекват, помним как фанат ему фак показал и он полез драться. Подумаешь эмблема под ногами, кому она вообще интересна
Всем кроме Уайта, раз уж все обходили, только он нет. И до этого, даже принципиальные соперники как Реал, всегда обходят, насколько я видел. Да и таких новостей не слышал, этот важный курица Уайт первый, видимо.
Ответ vova123456
Всем кроме Уайта, раз уж все обходили, только он нет. И до этого, даже принципиальные соперники как Реал, всегда обходят, насколько я видел. Да и таких новостей не слышал, этот важный курица Уайт первый, видимо.
Зря обходили, если в клубе не хватает ума догадаться, что не нужно под ногами размещать эмблему клуба, то это не проблема гостей, а вина хозяев
А если в раздевалке на всем полу эмблему нарисовать, то пол - это лава?
Эмблема в качестве коврика по пути - специально, для проверки на "неуважение" )))
Ответ Lanc
Эмблема в качестве коврика по пути - специально, для проверки на "неуважение" )))
Небольшое психологическое давление на соперника. На ком-то может и сработать.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
6 минут назадLive
«Тун» впервые за свою 128-летнюю историю выиграл чемпионат Швейцарии. Клуб из города с населением 44 тысячи человек играл во 2-й лиге в прошлом сезоне
10 минут назад
«Сассуоло» – «Милан». 2:0 – Лорьянте забил и ассистировал Берарди, Томори удалили на 24-й. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
Часть раздевалки «Реала» недовольна совместным отпуском Мбаппе с актрисой Экспосито в Италии. В команде считают, что Килиан должен сосредоточиться на восстановлении (El Mundo)
13 минут назад
«Акрон» – «Краснодар». Дзюба и Кордоба в старте. Онлайн-трансляция
21 минуту назадLive
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Акрона», «Ахмат» примет «Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
21 минуту назадLive
Исак не сыграет с «МЮ» из-за травмы паха. Форвард «Ливерпуля» должен вернуться до конца сезона
28 минут назад
Мусаев перед матчем с «Акроном»: «Краснодар» третий сезон борется за золото – нужно наслаждаться моментом. Никакого давления быть не должно»
32 минуты назад
Томори удалили в 1-м тайме матча с «Сассуоло». Защитник «Милана» получил желтые за фолы на 9-й и 24-й минутах
39 минут назадФото
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Бруну, Виртц, Шешко, Собослаи играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
47 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Осинькин о 3:1 с «Оренбургом»: «Не могу сказать, что «Сочи» играл как «Барселона», но матч неплохой в плане контроля. Мы стали не только лучше комбинировать, но и обороняться»
5 минут назад
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов про 1:3 с «Сочи» и хет-трик Кравцова: «Один футболист похоронил нас. Надо спросить, что он делал, чем питался – тоже будем пользоваться»
25 минут назад
Валерий Газзаев: «ЦСКА в плачевном состоянии: осенью Кисляком и Глебовым восхищались, а во что они превратились сейчас? Кроме чести, в Кубке терять уже нечего»
41 минуту назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» принимает «Майнц»
51 минуту назадLive
Кравцов сделал 1-й хет-трик в карьере и 3-й в истории «Сочи» после Кокорина и Кассьерры. 23-летний хавбек трижды забил «Оренбургу»
сегодня, 13:16
Энрике о 2:2 с «Лорьяном» после 5:4 с «Баварией»: «Вернуться к работе в Лиге 1 после такой игры – вызов с точки зрения мотивации. Разочарован, потому что «ПСЖ» были нужны три очка»
сегодня, 13:04
Чемпионат Франции. «Лилль» принимает «Гавр», «Лион» сыграет с «Ренном»
сегодня, 13:00Live
Лига PARI. «Факел» сыграет с «Енисеем», «Торпедо» в гостях у «Чайки»
сегодня, 13:00Live
«Интер» – «Парма». «Нерадзурри» станут чемпионами, если не проиграют. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 12:56
«Эспаньол» – «Реал». «Барса» станет чемпионом, если «Мадрид» не выиграет. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 12:55
Рекомендуем