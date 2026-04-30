Микель Артета: «Должен смириться с пенальти «Атлетико», хотя в АПЛ бы его не назначили. Но возмущает отмена 11-метрового на Эзе. На этом уровне такого не должно быть»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).
«Это привилегия – играть в полуфинале Лиги чемпионов. На этом стадионе царила невероятная атмосфера.
Мы хорошо действовали в определенных отрезках матча – это было похоже на то, что мы хотели.
Мы вышли вперед за счет пенальти, но, к сожалению, второй тайм начали немного небрежно, допустили ошибки и дали сопернику импульс. И именно в этот момент они его использовали. Мы знали, что нам придется через это пройти.
Мы разочарованы ситуацией с пенальти [в наши ворота]. В АПЛ это не пенальти. Но я должен смириться с этим, учитывая правила и последовательность. Например, согласен, что была игра рукой в матче «ПСЖ» – «Бавария».
Меня невероятно возмущает, как, черт возьми, пенальти, назначенный на Эзе, был отменен таким образом, когда не было никакой явной и очевидной ошибки. И это изменило ход игры.
И на этом уровне, извините, такого не должно быть», – сказал Микель Артета.
У «Арсенала» и «Атлетико» голы только с пенальти. Кто удивлен?
Аргумент - это то, что там было нарушение и просто в голове не укладывается, как можно было отменить это назначение даже после просмотра повторов, где прям с 30 см судья смотрит на явный фол. Я за Арсенал не болею, но был просто в шоке вчера от этого решения.
На повторе же видно, что Ганцко до Эзе не дотянулся и поставил свою ногу рядом с ногой Эзе, а не на неё, поэтому утверждать, что Эзе был сбит, неадекватно.
Артету возмущает, что ВАР вмешался. Т.е. Артета искренне полагает, что раз его игрок смог обмануть главного судью и, пролетая мимо Ганцко в нырке, ещё и ударил Ганцко по ногам, тем самым нарисовав наличие контакта в эпизоде, то ВАР должен был не исправлять ошибку арбитра, а по ФОРМАЛЬНЫМ причинам не вмешиваться.
Пенальти на Дьокереше - тоже результат нырка, но там формализм протокола ВАР помешал вмешаться.
Пенальти за руку тоже левый, но тут ВАР явно учёл обстоятельства первого пенальти матча и придрался к Арсеналу (в конце концов, только что в ворота Баварии поставили пенальти в точно таком же эпизоде). Главный арбитр провалил игру полностью. ВАР попытался ситуацию исправить в меру своих возможностей искусственно ограниченных протоколом ВАР.