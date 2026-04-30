Микель Артета: «Должен смириться с пенальти «Атлетико», хотя в АПЛ бы его не назначили. Но возмущает отмена 11-метрового на Эзе. На этом уровне такого не должно быть»

Микель Артета высказался о судействе в матче против «Атлетико».

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

«Это привилегия – играть в полуфинале Лиги чемпионов. На этом стадионе царила невероятная атмосфера.

Мы хорошо действовали в определенных отрезках матча – это было похоже на то, что мы хотели.

Мы вышли вперед за счет пенальти, но, к сожалению, второй тайм начали немного небрежно, допустили ошибки и дали сопернику импульс. И именно в этот момент они его использовали. Мы знали, что нам придется через это пройти.

Мы разочарованы ситуацией с пенальти [в наши ворота]. В АПЛ это не пенальти. Но я должен смириться с этим, учитывая правила и последовательность. Например, согласен, что была игра рукой в матче «ПСЖ» – «Бавария».

Меня невероятно возмущает, как, черт возьми, пенальти, назначенный на Эзе, был отменен таким образом, когда не было никакой явной и очевидной ошибки. И это изменило ход игры.

И на этом уровне, извините, такого не должно быть», – сказал Микель Артета.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football London
Когда Артета не говорит про доминирование, он ноет про судей. Ну или спит.
Когда этот молчит - Райс ноет про отмену второго пенальти. А аргумент у обоих один и тот же - в АПЛ было бы по другому. Гении.
То, что в АПЛ было бы по другому - это не аргумент, а просто наблюдение.
Аргумент - это то, что там было нарушение и просто в голове не укладывается, как можно было отменить это назначение даже после просмотра повторов, где прям с 30 см судья смотрит на явный фол. Я за Арсенал не болею, но был просто в шоке вчера от этого решения.
Меня забавляют такие слова некоторых тренеров:
На этом уровне нельзя ставить такие пенальти.

А где можно?
В матче Шинник-СКА (Повидлово)?
Есть правила
Арсенал, выходя в полуфинал, может претендовать только на финал, но не на переписывания правил футбола.
Либо пенальти левое, что допустим приму, либо верное, что я склонен принять.

В мире тысячи команд, всех уважать надо.
Не у всех финансовые возможности Арсенала.
Наглеть не надо.
Это относится ко всем грандам.
Все расписал, но 100 % не назначенный пенальти решил не упоминать ?)
А меня забавляет, когда комментирующий выдёргивает фразу из начала вью, фразу из его конца, а затем сводит их воедино и праведно возмущается, зарабатывая плюсики. Артета говорит, что пенальти максимально странный, но готов смириться — таковы правила (как раз то, за отсутствие чего вы ему предъявляете). Точка. Далее он говорит, что пенальти на Эзе отменён после просмотра ВАР, хотя к подобной ошибке не было никаких предпосылок. И подобное недопустимо на подобном уровне. Вторая точка. Два совершенно разных тейка. Оба на 100% справедливых порознь. А вы смешиваете зелёное с квадратным и, в добавок, делаете виноватым Артету.
Пусть расскажет сколько раз его доминаторы по воротам с игры пробили
Ну 10
Мало, хочешь сказать?
В створ? 🤣 их там 2 с учетом пенальти.
Включите ему пожалуйста обзор матчей Барсы с Атлетико 😁 Чисто по приколу, посмотрит руку Ленгле, толчок Ольмо, и я думаю сразу ныть перестанет)
Конечно, перестанет, так шансы есть на финал, а барса бы просто укатала такой арсенал, тем более дома
Барса бы всех укатала, но то Атлетико влетит, то Интеру, то Айнтрахту, то Роме)
И так уже больше 10 лет
Зачем редакторы повторяют посты? Уже ведь писали о том, что в АПЛ, по его мнению, пенальти не назначали бы.
Т.е. Артета не оспаривает, что Эзе сам нырнул.
На повторе же видно, что Ганцко до Эзе не дотянулся и поставил свою ногу рядом с ногой Эзе, а не на неё, поэтому утверждать, что Эзе был сбит, неадекватно.
Артету возмущает, что ВАР вмешался. Т.е. Артета искренне полагает, что раз его игрок смог обмануть главного судью и, пролетая мимо Ганцко в нырке, ещё и ударил Ганцко по ногам, тем самым нарисовав наличие контакта в эпизоде, то ВАР должен был не исправлять ошибку арбитра, а по ФОРМАЛЬНЫМ причинам не вмешиваться.
Что это за мировоззрение такое у Артеты и местных гуннеров???
ВАР - красавчики. Артета - #####!
Пенальти на Дьокереше - тоже результат нырка, но там формализм протокола ВАР помешал вмешаться.
Пенальти за руку тоже левый, но тут ВАР явно учёл обстоятельства первого пенальти матча и придрался к Арсеналу (в конце концов, только что в ворота Баварии поставили пенальти в точно таком же эпизоде). Главный арбитр провалил игру полностью. ВАР попытался ситуацию исправить в меру своих возможностей искусственно ограниченных протоколом ВАР.
Ну там касание от Ганцко бутсой по бутсе было, но оно было вскользь скорее и не было акцентированного наступа. Ну и Эзе, конечно, слишком картинно занырнул
В АПЛ вы с угловых забиваете заталкивая вратарей. В ЛЧ такие голы не засчитали бы. Или про такое ныть нельзя?
Напоминает Зенит и его болельщиков
Будь я Артетой я бы переживал за 0 с игры, а не за пенальти
Напоминает какого то попрошайку. Дай пенальти, дай пенальти...
