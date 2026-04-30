Микель Артета: «Должен смириться с пенальти «Атлетико», хотя в АПЛ бы его не назначили. Но возмущает отмена 11-метрового на Эзе. На этом уровне такого не должно быть»

Микель Артета высказался о судействе в матче против «Атлетико».

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета поделился мыслями после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико » (1:1).

«Это привилегия – играть в полуфинале Лиги чемпионов. На этом стадионе царила невероятная атмосфера.

Мы хорошо действовали в определенных отрезках матча – это было похоже на то, что мы хотели.

Мы вышли вперед за счет пенальти, но, к сожалению, второй тайм начали немного небрежно, допустили ошибки и дали сопернику импульс. И именно в этот момент они его использовали. Мы знали, что нам придется через это пройти.

Мы разочарованы ситуацией с пенальти [в наши ворота]. В АПЛ это не пенальти. Но я должен смириться с этим, учитывая правила и последовательность. Например, согласен, что была игра рукой в матче «ПСЖ» – «Бавария».

Меня невероятно возмущает, как, черт возьми, пенальти, назначенный на Эзе, был отменен таким образом, когда не было никакой явной и очевидной ошибки. И это изменило ход игры.

И на этом уровне, извините, такого не должно быть», – сказал Микель Артета .

