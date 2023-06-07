«Интер» легендарно обыграл Пепа в 2010-м: Эйяфьядлайекюдль, тактика Жозе и мем с подглядывающим Бускетсом

Жозе как всегда устроил шоу!

Последней встрече Пепа Гвардиолы с «Интером» – 13 лет назад. Она закончилась для испанского тренера печально.

Дело было весной 2010-го. Гвардиола искрил с великой «Барсой», взявшей требл сезоном ранее. Команда плавно шла к защите титула в Лиге чемпионов. Пока в полуфинале на них не свалился дерзкий «Интер» Моуринью. Даже в первом матче, итальянском, каталонцев считали фаворитами. Но бац! «Барса» сгорела 1:3.

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За три дня до ответной игры на «Камп Ноу» матч пропитали духом реваншизма. Футболисты «Барсы» после игры с «Хересом» в Ла Лиге надели пафосные футболки с фразой на каталанском – Ens hi deixarem la pell, то есть «мы отдадим все силы», дословно переводится как «мы оставим свою кожу там».

«В среду в восемь вечера – все на «Камп Ноу», – надпись на спине.

Пике грозно заявлял: «В среду вечером мы заставим игроков «Интера» ненавидеть свою работу». А фанаты «Барсы» всю ночь шумели перед отелем гостей, чтобы лишить их сна.

На игре развернули баннер с надписью «Ремонтада» – так в Испании называют камбэк.

Не помогло.

«Барса» правда могла отыграться, но забила лишь гол и вылетела. «Интер» вышел в финал, взял Лигу чемпионов и дополнил требл. Это краткое содержание, а с деталями куда интереснее.

Из-за извержения вулкана «Барса» ехала в Милан на автобусе. Того самого непроизносимого вулкана!

«Интер» не выглядел серьезным препятствием. Они пересекались с «Барсой» в группе ЛЧ, и команда Пепа была убедительнее: 0:0 в Милане, 2:0 в Барселоне. В обоих случаях «Барса» душила «Интер» владением и почти ничего не позволяла. Банда Пепа как отлаженный механизм плыла по сезону. Никто не мог ничего поделать с их тики-такой. Особенно феерил в Месси (47 голов во всех турнирах).

Правда, уже перед первым полуфиналом вмешались обстоятельства. Извержение исландского вулкана Эйяфьядлайекюдль парализовало воздушное сообщение в Европе. Самолетом до Милана добираться чуть меньше двух часов, а автобусом пришлось ехать около суток. «Барса» раздробила поездку на две части – сначала из Испании до Канн (и ночь там), потом в Милан.

В «Барселоне» старались не преувеличивать значимость. Спортивный директор Чики Бегиристайн сначала злился, что вулкан дал «Интеру» несправедливое преимущество, но потом взял себя в руки и добавил, что никакая усталость не помешает им победить. Серхио Бускетс вовсе увидел в ситуации хорошее: «Уверен, столько часов, проведенных вместе в автобусе, помогут нам стать сплоченнее и победить «Интер».

Серджи добавил, что с музыкой и сериальчками путь покажется не таким долгим. Да и вообще, по его словам, с физикой у команды все было в порядке, а такие мелочи не должны быть оправданием.

«Барса» бодро начала на «Сан-Сиро» (хотя «Интер» тоже был неплох) и забила первой – когда Максвелл с фланга продрался в штрафную и отдал голевую на Педро. Через 11 минут Уэсли Снейдер с паса Диего Милито сравнял. Во втором тайме «Интер» забил дважды при тотальном доминировании «Барсы»: два удара в створ против шести, владение 70/30. Итог – 3:1.

Сложно вычленить, насколько на поражение «Барсы» повлиял вулкан (очевидно, что для Пепа в подготовке важна каждая мелочь). Для полной картины: «Ливерпуль», который долго добирался к «Атлетико» на первый полуфинал Лиги Европы, тоже проиграл и вылетел.

Суперважный фактор – Жозе Моуринью.

Лекция от Моуринью по первому матчу в Италии: как «Интер» закрыл Месси и пользовался пространством

В мае 2019-го – через девять лет после матча – Жозе разобрал первый полуфинал с «Барселоной» для канала The Coaches’ Voice. Получилась емкая мини-лекция на четыре миллионов просмотров (самое популярное видео на канале).

Начинает Жозе с расстановки и составов. Добравшись до полузащиты «Интера», он делает паузу. «Мы использовали разные схемы в центре поля по ходу матча. Мы анализировали наши слабости и возможности, чтобы нанести урон сопернику. Полуфинал – это два матча. И мы понимали, что вторая встреча в Барселоне будет гораздо труднее», – говорит тренер. Моуринью показывает на доске, что основную связку в центре образовали Мотта, Камбьяссо и Снейдер. Пандев и Это′О играли по краям. Милито на острие. Жозе объясняет, что иногда Пандев опускался глубже в полузащиту, а Это′О поднимался к Милито, чтобы насыщать центр поля. «Барса» что тогда, что сейчас играла в одной расстановке – 4-3-3 с треугольником в центре поля из Бускетса, Хави и Сейду Кейта (Иньеста пропускал матч). «А здесь играл этот парень, – показывает португалец на правый фланг атаки. – Забыл его имя... Ааа, Месси. Этот парень».

Главный вопрос в разборе – как играть против Месси. А точнее – как нейтрализовать его и не дать играть. Проблем добавлял Дани Алвес, постоянно подключавшийся к атакам.

«Мы анализировали и пытались предсказать игру «Барсы». В том числе пытались предвидеть проблемы. Ибру перекрывали центрбеки. Месси играл справа, но у него была свобода блуждать между зонами. Дани Алвес играл справа и все время подключался к атакам, создавая численное преимущество. Получалась ситуация, при которой Месси мог перемещаться между линиями, помогая Алвесу [с пространством].

Наше решение – опека Месси [левым защитником] Дзанетти. Но если Месси уходит в центр, Алвес получает свободу на правом фланге. Тогда Пандев берет на себя функции левого защитника. Такое решение казалось очевидным», – сказал Моуринью.

По словам Жозе, основной задачей было не оставлять Месси одного при перемещении между линиями. Его постоянно должен кто-то держать. Закрепить Дзанетти за Лео – как вариант, да. Но не единственный. Если Месси резко смещался в центр, Дзанетти вел его до определенного участка, где передавал центрхаву Камбьяссо, а сам возвращался на фланг.

Если вдруг Камбьяссо не было на месте, Дзанетти продолжал вести Месси. Фланг прикрывал Пандев. Главное – ни при каких обстоятельствах не оставлять Месси одного. Дзанетти, Мотта, Камбьясо – каждый отвечал за зону, где Лео мог прорваться. Если аргентинец убегал на левый фланг, его вел Мотта. А Мотту прикрывал оттянувшийся Снейдер.

«Это была комбинация идей, но в основном все сводилось к тому, чтобы не дать Месси играть», – суммирует Жозе.

План сработал. «Помню, как после игры в Италии журналисты использовали слово gabbia, что в переводе означает «тюрьма для Месси», – вспоминает Моуринью и показывает на доске, как примерно эта тюрьма выглядела (фишка под пальцем Жозе – Месси).

Моуринью суммирует оборонительный подход «Интера» в том матче: играть компактно и не давать «Барсе» много пространства. Жозе не собирался забирать владение, но поставил цель максимально нейтрализовать «Барсу» с мячом.

«Нам нужна была психологическая стойкость, чтобы принять, что соперник владеет мячом больше нас. Пусть они владеют мячом, но создают минимум моментов», – подводит итог тренер.

Вторая часть плана связана с атакой. «Интер» должен был побеждать дома, а для этого нужны голы. Тут Жозе оттолкнулся от манеры «Барсы». Каталонцы играли высоко, а главное – крайние защитники Максвелл и Алвес постоянно бегали в атаку, оставляя много свободного пространства. Замысел Моуринью – молниеносно атаковать это пространство и бежать забивать. Но! На деле все куда сложнее. Жозе говорит, что «Барса» всегда старалась мгновенно вернуть мяч за счет мощного прессинга. Так команда Пепа на зачатке пресекала контратаки.

«Интер» оборонялся компактно. И наготове всегда было три-пять игроков на атакующих позициях, чтобы ринуться вперед. Отдельно Жозе подчеркивает, что у него были быстрые, качественные и хорошо обученные футболисты. В пример он привел Майкона, игравшего на фланге Максвелла: «Майкон был феноменален в тот вечер, атакуя пространство против футболиста, которого мы очень хорошо знали. Максвелл очень силен с мячом, но без мяча, когда надо отрабатывать в защите, чуть слабее.

Думаю, наш план сработал. Сложно аргументировать, когда твоя команда владеет мячом 30% времени. Но мы были острее . У нас было больше моментов, реальных моментов. После 3:1 у нас было больше шансов забить четвертый. Мы полностью контролировали ситуацию», – суммирует Моуринью.

«Ограбление!» В Барселоне возбудились из-за судейства, а Жозе напомнил, как Эвребе убил «Челси»

Матч в Милане запомнился не только бодрой игрой «Интера», но и судейством португальца Олегариу Бенкеренса. К арбитру было две жирные претензии. Решение засчитать третий гол Милито (подозрение на офсайд). И неназначенный пенальти после того, как Снейдер снес Алвеса в штрафной.

«По ТВ было ясно видно, что Милито находился в офсайде. Надеюсь, на ответный матч назначат беспристрастного судью», – говорил Пике после первого полуфинала.

Больше игроков возбудились газеты. Каталонская Sport написала про «грабеж по-итальянски» и утверждала, что «португальский арбитр, друг Моуринью, засчитал третий гол «Интера», хотя был офсайд, и проглотил пенальти на Алвесе». Другой обозреватель Sport написал, что «арбитр был большим врагом, чем «Интер». И емко подвел итог фразой «грабеж на «Сан-Сиро».

Утренняя Mundo Deportivo вышла с надписью «Ограбление!» Там тоже упомянули моменты с Милито и Алвесом. И добавили, что каталонцам «потребуется вся магия «Камп Ноу» в ответной встрече. В El Periódico de Catalunya не подбирали слов, написав, что «Барса» рухнула после, а «Интер» отыгрался благодаря «паршивому судейству».

Остудить всех решил Моуринью, напомнив, как судья Эвребе убивал его «Челси» против «Барсы» в полуфинале ЛЧ: «Год назад «Челси» плакал, а «Барселона» смеялась вместе с рефери. Они смеялись, потому что он лишил моих ребят из «Челси» их законного места. У «Барсы» короткая память. Почему они не могут вести себя как чемпионы и принять поражение от команды, которая сегодня была лучше?»

Ответный матч на «Камп Ноу»: «Интер» припарковал самолет, 76% владения «Барсы», из-за Бускетса удалили Мотту (тот самый мем с подглядывающим через руки Серджи)

«Что бы ни случилось в Милане, в Испании мы можем проиграть 0:10», – с осторожностью добавлял Жозе после победы в первом матче. Перед ответкной игрой было тревожно за «Интер». «Барса» хотела мести, как и почти 100 тысяч на «Камп Ноу». У Жозе сразу что-то пошло не так. В старте должен был выйти Пандев, но македонец травмировался на разминке (его заменил Кристиан Киву). «Интер» вышел с пятью защитниками, двумя хавбеками и Снейдером, который играл под Это’О и Милито.

На 28-й минуте команда Моуринью получила еще один удар. Тиаго Мотта отмахнулся от Бускетса.

Серджи картинно схватился за лицо (хотя рука Мотты коснулась шеи) и катался по полю.

А сквозь руки наблюдал за реакцией арбитра.

Еще до удаления «Интер» выглядел гораздо пассивнее, чем в первом матче. А оставшись вдесятером, просто отбивался. Но делал это круто. Вальтер Самуэль, Киву и Лусио доминировали в единоборствах, а Камбьяссо блокировал Месси и пасы Хави-Иньесты.

Владение «Барсы» – 76%, она 15 раз била по воротам («Интер» лишь один). Кроме как «автобусом» тактику Моуринью не назовешь. Но Жозе не согласен: «В тот день мы не парковали автобус. Мы припарковали [самолет] Airbus A340с расправленными крыльями».

К 84-й минуте «Барса» продавила «Интер», но этого оказалось мало. После игры Моуринью назвал это поражение самым красивым в карьере.

Кстати, в добавленное время Боян заколотил второй, но бельгиец Франк Де Блекере отменил гол из-за спорной игры рукой.

«Не начинай вечеринку, игра еще не закончена». История легендарного фото Моуринью и Гвардиолы

Когда «Интер» остался вдесятером, Гвардиола подозвал Златана и начал установку. Вдруг к Пепу сзади подошел Моуринью, положил руку на плечо и что-то сказал с улыбочкой.

«Когда Бускетс валялся почти без сознания, я был между нашей скамейкой, их скамейкой и местом, где удалили Мотту. Уголком глаза я видел, как скамейка «Барсы» праздновала победу.

Гвардиола подозвал Ибрагимовича, чтобы поговорить о тактике, тактике игры 11 на 10... А я просто сказал ему: «Не начинай вечеринку, игра еще не закончена», – рассказал Жозе в интервью La Gazzetta dello Sport в 2020-м, через 10 лет после матча.

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Сразу после свистка игроки «Барсы» рухнули на газон, а «Интер» праздновал – пока фанаты бросали в них бутылки с трибун. Жозе в своем стиле стал носиться по полю и махать указательным пальцем.

Португалец взбесил Виктора Вальдеса, они чуть не подрались.

Потом на «Камп Ноу» включили разбрызгиватели для полива газона. Но «Интер» это не остановило.

«Вода была для того, чтобы смыть нашу кровь, – сказал Моуринью. – Мы оставили всю свою кровь на поле».

Фото: East News/AP Photo/Victor R. Caivano, imago sportfotodienst/EAST NEWS; Gettyimages.ru/Michael Regan / Staff, Claudio Villa / Stringer, Julian Finney / Staff, Sean Gallup / Staff ; twitter.com