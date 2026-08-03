Инфантино сегодня созвонится с членами кабинета Трампа и попросит о поддержке на следующих выборах президента ФИФА (Саймон Стоун)

Инфантино ищет поддержки у администрации Трампа.

Глава ФИФА Джанни Инфантино ищет поддержки у администрации президента США Дональда Трампа на фоне утраты доверия футбольных ассоциаций.

Ранее стало известно о планах европейских футбольных ассоциаций отозвать свои письма в поддержку кандидатуры Инфантино на следующих выборах президента ФИФА, намеченных на март 2027 года. Первой страной, отказавшейся от поддержки действующего президента ФИФА, стал Уэльс.

Поводом для недовольства ассоциаций стали планы ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на турнир. Впоследствии Инфантино решил отказаться от этой идеи на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота ЧМ странами – членами УЕФА.

По данным журналиста Саймона Стоуна, сегодня днем Инфантино созвонится с членами кабинета Трампа. Ожидается, что в ходе беседы президент ФИФА обратится за поддержкой своей кандидатуры на предстоящих выборах.