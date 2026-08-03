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  4. Инфантино сегодня созвонится с членами кабинета Трампа и попросит о поддержке на следующих выборах президента ФИФА (Саймон Стоун)

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Инфантино сегодня созвонится с членами кабинета Трампа и попросит о поддержке на следующих выборах президента ФИФА (Саймон Стоун)
Инфантино ищет поддержки у администрации Трампа.

Глава ФИФА Джанни Инфантино ищет поддержки у администрации президента США Дональда Трампа на фоне утраты доверия футбольных ассоциаций.

Ранее стало известно о планах европейских футбольных ассоциаций отозвать свои письма в поддержку кандидатуры Инфантино на следующих выборах президента ФИФА, намеченных на март 2027 года. Первой страной, отказавшейся от поддержки действующего президента ФИФА, стал Уэльс.

Поводом для недовольства ассоциаций стали планы ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на турнир. Впоследствии Инфантино решил отказаться от этой идеи на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота ЧМ странами – членами УЕФА.

По данным журналиста Саймона Стоуна, сегодня днем Инфантино созвонится с членами кабинета Трампа. Ожидается, что в ходе беседы президент ФИФА обратится за поддержкой своей кандидатуры на предстоящих выборах.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Саймона Стоуна
logoДжанни Инфантино
logoФИФА
logoПолитика
logoДональд Трамп
logoУЕФА

Комментарии

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Т.е. буквально из-за Трампа вляпался в историю и хочет у него поддержки попросить? Видать, продуло на сквозняке лысую голову...
ОтветBuzya
Т.е. буквально из-за Трампа вляпался в историю и хочет у него поддержки попросить? Видать, продуло на сквозняке лысую голову...
В Сиэттле продувает конкретно стадион;)
Абонент временно недоступен...
ОтветИван Чеховъ
Абонент временно недоступен...
Попробуйте перезвонить позже
ОтветИван Чеховъ
Абонент временно недоступен...
Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке
Потом Трамп позвонит Путину, чтобы узнать можно ли ему помочь Инфантино
ОтветВлад Безруков
Потом Трамп позвонит Путину, чтобы узнать можно ли ему помочь Инфантино
Путин порещает с Лукашенко и отменят его кандидатуру!
Ответxm
Путин порещает с Лукашенко и отменят его кандидатуру!
В Ростов заберут, почетным президентом)
Наивный лысый чудик, ЧМ прошел, он больше не интересен Трампу, меняй хозяина, звони на другой номер
Ответselso99
Наивный лысый чудик, ЧМ прошел, он больше не интересен Трампу, меняй хозяина, звони на другой номер
Вряд ли там сейчас возьмут трубку если вернут хотя бы сборную.
Ответselso99
Наивный лысый чудик, ЧМ прошел, он больше не интересен Трампу, меняй хозяина, звони на другой номер
а он это ещо понЯл
- Донни, у меня проблемы, никому не понравилась наша схема!
- Кто это? Откуда у вас этот номер? Не звоните сюда больше!
Если это действительно правда, то гнать его из ФИФА как можно скорее. Пусть руководит этим, американским сокером.
Это новость ИА Панорама, или Инфантино реально позвонит Трампу жаловаться на УЕФА?
Ответkk.abb
Это новость ИА Панорама, или Инфантино реально позвонит Трампу жаловаться на УЕФА?
Спросите у Саймона Стоуна.
Фифа отстраняла раньше некоторые сборные из-за вмешательства политиков в футбол.
А теперь сам фифовский глава зовёт политиков?
Чудны дела твои, Боже...
Ваш звонок очень важен для нас….
В Уэльсе найдут химическое оружие?
ОтветВиталя Белорогов
В Уэльсе найдут химическое оружие?
газы от овец и коз
Ответcatcher69
газы от овец и коз
Там щас говядину выращивают вроде в большом количестве. Валийская говядина прям модная.
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