Литвинов о фоле Ндонга: «Если это не пенальти, то что тогда? Все люди видели. Не знаю, какой повтор смотрели на ВАР»

Литвинов о фоле Ндонга: если это не пенальти, то что тогда?.

Полузащитник «Спартака » Руслан Литвинов заявил, что не понял решение арбитра Антона Фролова не назначать пенальти в эпизоде с фолом Усмана Ндонга .

На 65-й минуте матча с «Ахматом » во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:1) защитник грозненцев Усман Ндонг наступил на ахилл Литвинову, когда тот вошел с мячом в штрафную соперника. Главный арбитр игры Антон Фролов не зафиксировал нарушения, ВАР не стал предлагать ему изменить решение.

– Возможный фол на тебе в штрафной «Ахмата». Что там было?

– Вообще не понимаю. Пересмотрел этот момент раз пять в замедленной съемке. Увеличивал, приближал, стоп-кадры смотрел. Не знаю, какой повтор смотрели люди на ВАР. Если это не пенальти, то что тогда пенальти?

Если момент с Ву у нас пенальти… Они говорят, что мяч остановился. Да какая разница: он уже медленно катился, но катился. Движение мяча видно на замедленной съемке. Мяч катится. Если вы тут ставите пенальти и не ставите там… У вас стоп-кадр есть. Все люди видели, – сказал Литвинов.