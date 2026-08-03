Литвинов о фоле Ндонга: «Если это не пенальти, то что тогда? Все люди видели. Не знаю, какой повтор смотрели на ВАР»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что не понял решение арбитра Антона Фролова не назначать пенальти в эпизоде с фолом Усмана Ндонга.
На 65-й минуте матча с «Ахматом» во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:1) защитник грозненцев Усман Ндонг наступил на ахилл Литвинову, когда тот вошел с мячом в штрафную соперника. Главный арбитр игры Антон Фролов не зафиксировал нарушения, ВАР не стал предлагать ему изменить решение.
– Возможный фол на тебе в штрафной «Ахмата». Что там было?
– Вообще не понимаю. Пересмотрел этот момент раз пять в замедленной съемке. Увеличивал, приближал, стоп-кадры смотрел. Не знаю, какой повтор смотрели люди на ВАР. Если это не пенальти, то что тогда пенальти?
Если момент с Ву у нас пенальти… Они говорят, что мяч остановился. Да какая разница: он уже медленно катился, но катился. Движение мяча видно на замедленной съемке. Мяч катится. Если вы тут ставите пенальти и не ставите там… У вас стоп-кадр есть. Все люди видели, – сказал Литвинов.
Комментарии
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Но это очень смешная шутка))
Я знаю. Тут же уронили, по-моему, Самородова и через секунду стали показывать повторы в трансляции. Несколько раз подряд, а про Литвинова вспомнили потом
в италии бы эти два клуба были бы опущены в 3 дивизион
sport24.ru
soccer.ru
Баян заявил, что в 2018–2019 годах предлагал судьям от 50 до 250 тысяч рублей, чтобы те создавали условия для победы «Чайки». Первый помощник арбитра Алексей Линкин сообщил, что дважды получал перевод от Антона Фролова. Даже если это не доказали, но не может просто так директор Чайки взять и указать именно на Фролова и он кстати на АВАР был вместе с Карасевым на супер кубок. Как вот после этого верить, что не проплачен он был).
Если чисто обзом смотреть, то все как бы и хорошо.. тьфу