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  4. Литвинов о фоле Ндонга: «Если это не пенальти, то что тогда? Все люди видели. Не знаю, какой повтор смотрели на ВАР»

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Литвинов о фоле Ндонга: «Если это не пенальти, то что тогда? Все люди видели. Не знаю, какой повтор смотрели на ВАР»
Литвинов о фоле Ндонга: если это не пенальти, то что тогда?.

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что не понял решение арбитра Антона Фролова не назначать пенальти в эпизоде с фолом Усмана Ндонга.

На 65-й минуте матча с «Ахматом» во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:1) защитник грозненцев Усман Ндонг наступил на ахилл Литвинову, когда тот вошел с мячом в штрафную соперника. Главный арбитр игры Антон Фролов не зафиксировал нарушения, ВАР не стал предлагать ему изменить решение.

– Возможный фол на тебе в штрафной «Ахмата». Что там было?

– Вообще не понимаю. Пересмотрел этот момент раз пять в замедленной съемке. Увеличивал, приближал, стоп-кадры смотрел. Не знаю, какой повтор смотрели люди на ВАР. Если это не пенальти, то что тогда пенальти?

Если момент с Ву у нас пенальти… Они говорят, что мяч остановился. Да какая разница: он уже медленно катился, но катился. Движение мяча видно на замедленной съемке. Мяч катится. Если вы тут ставите пенальти и не ставите там… У вас стоп-кадр есть. Все люди видели, – сказал Литвинов.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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logoУсман Ндонг
logoЧемпионат.com
Антон Фролов судья

Комментарии

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Самое забавное, что мало кто удивится, если в КДК признают, что судья был прав в этом эпизоде
Ответfunnynerd21
Самое забавное, что мало кто удивится, если в КДК признают, что судья был прав в этом эпизоде
Конечно правильно. Вчера новые рекомендации пришли, что если бутса слетает, то виноват игрок, что не завязал
ОтветОпа, Митяй
Конечно правильно. Вчера новые рекомендации пришли, что если бутса слетает, то виноват игрок, что не завязал
Ахах
они смотрели повтор фильма "Тихий дон"
ОтветАРТУР АЛИЕВ
они смотрели повтор фильма "Тихий дон"
Я не согласен с позицией спартаковцев.
Но это очень смешная шутка))
Не знаю, какой повтор смотрели люди на ВАР.
Я знаю. Тут же уронили, по-моему, Самородова и через секунду стали показывать повторы в трансляции. Несколько раз подряд, а про Литвинова вспомнили потом
ОтветОпа, Митяй
Не знаю, какой повтор смотрели люди на ВАР. Я знаю. Тут же уронили, по-моему, Самородова и через секунду стали показывать повторы в трансляции. Несколько раз подряд, а про Литвинова вспомнили потом
Там Щетинин был, но факт да, показывали повторы фола Бабича))
ОтветГде ваше прошлое?
Там Щетинин был, но факт да, показывали повторы фола Бабича))
Я не всех игроков Терека знаю) Да простит меня Рамзат Ахматович
как минимум должны были смотреть. По факту чистый пеналь
Хочется услышать комментарии г-на Мажича. Позорище.
ОтветDuncan MacLeod
Хочется услышать комментарии г-на Мажича. Позорище.
Нет оснований не доверять судьям в поле и на варе
играли против ахмата, не удивительно. это было всегда и будет. им (и зениту) ничего не грозит

в италии бы эти два клуба были бы опущены в 3 дивизион
ОтветВаня Шипитко
играли против ахмата, не удивительно. это было всегда и будет. им (и зениту) ничего не грозит в италии бы эти два клуба были бы опущены в 3 дивизион
Комментарий скрыт
Ответegorov.bsp
Комментарий скрыт
Ну почитай про Юве, как их в Серию С принудительно опустили.
В апреле 2024 года сообщалось, что Антон Фролов входил в список судей, которые, по заявлению бывшего исполнительного директора клуба «Чайка» Олега Баяна, получали от него деньги за обеспечение необходимого результата в футбольных матчах.
sport24.ru
soccer.ru
Баян заявил, что в 2018–2019 годах предлагал судьям от 50 до 250 тысяч рублей, чтобы те создавали условия для победы «Чайки». Первый помощник арбитра Алексей Линкин сообщил, что дважды получал перевод от Антона Фролова. Даже если это не доказали, но не может просто так директор Чайки взять и указать именно на Фролова и он кстати на АВАР был вместе с Карасевым на супер кубок. Как вот после этого верить, что не проплачен он был).
В обзоре от матч тв нет вообще этого момента.. момент с рукой тоже не показали, что катящийся мяч был
Если чисто обзом смотреть, то все как бы и хорошо.. тьфу
Клоун, а не судья, ему в первой лиге судить нельзя, позор пусть идёт учиться заново!
ОтветSe-Al
Клоун, а не судья, ему в первой лиге судить нельзя, позор пусть идёт учиться заново!
Учится поздно он понял вкус денег - только к стенке .
ОтветSe-Al
Клоун, а не судья, ему в первой лиге судить нельзя, позор пусть идёт учиться заново!
Там к сожалению совести не учат 🤷
Слепые кроты
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