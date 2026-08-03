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  4. На дерби «Локо» и ЦСКА в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России назначен Прокопов. Игру «Спартака» с «Оренбургом» будет судить Заика, встречу «Зенита» и «Балтики» – Новиков

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На дерби «Локо» и ЦСКА в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России назначен Прокопов. Игру «Спартака» с «Оренбургом» будет судить Заика, встречу «Зенита» и «Балтики» – Новиков
РФС назначил судей на 1-й тур Кубка России.

РФС назначил судей на матчи 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27.

4 августа

«Акрон» – «Ростов»: судья – Данил Каширин

Помощники судьи – Максим Белокур, Денис Мирошник; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Вера Опейкина; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гончар.

«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»: судья – Сергей Чебан 

Помощники судьи – Андрей Болотенков, Вячеслав Охрименко; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Александр Колобаев.

«Родина» – «Рубин»: судья – Владимир Москалев 

Помощники судьи – Егор Болховитин, Екатерина Курочкина; резервный судья – Сергей Федотов; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Локомотив» – ЦСКА: судья – Андрей Прокопов 

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Лапочкин.

5 августа

«Спартак» – «Оренбург»: судья – Матвей Заика 

Помощники судьи – Андрей Образко, Дмитрий Маликов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Сергей Карасев; инспектор – Олег Соколов.

«Факел» – «Динамо»: судья – Михаил Плиско 

Помощники судьи – Александр Павлов, Александр Туркин; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Игорь Писанко.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов 

Помощники судьи – Александр Богданов, Михаил Иванов; резервный судья – Олег Гусаков; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Алексей Резников.

«Зенит» – «Балтика»: судья – Никита Новиков 

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Мацюра.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48384 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
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Артем Чистяков судья
Рафаэль Шафеев
Сергей Цыганок
logoПавел Кукуян
logoАлексей Сухой
logoКирилл Левников
Анатолий Жабченко
logoВера Опейкина
logoВладимир Москалев
Павел Шадыханов
logoВасилий Казарцев
logoЯн Бобровский
Иван Абросимов
logoСергей Карасев
Евгений Буланов
Роман Сафьян
Сергей Чебан
Артур Федоров
Инал Танашев

Комментарии

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Зайке надо подготовится и все новые правила изучить так как наши не особо знают )
Да елы палы . Мы от Фролова отойти не успели, а нам карась на вар
ОтветArtem Goncharov_1117263021
Да елы палы . Мы от Фролова отойти не успели, а нам карась на вар
Кстати заметь, Карась на АВАР, уже даже не главный судья, не то что в поле, а даже на ВАР.
Надеюсь , что Батраков на поле не выйдет. Леша , не выходи , тебя предали.
ОтветТайна_1117135054
Надеюсь , что Батраков на поле не выйдет. Леша , не выходи , тебя предали.
Кто, как, и зачем его предал? У тебя какие-то инсайды?
ОтветNathaniel York
Кто, как, и зачем его предал? У тебя какие-то инсайды?
Новости не читал ? Ротенберг заблокировал трансфер в Галатасарай , Локо отказались вести переговоры . Галатасарай прислал письмо по Батракову в Локо — паровозы отказались от диалога: это был не оффер, а вопрос — готов ли кЛуб обсудить трансфер 21-летнего хавбека. Ротенберг ответил, что москвичам это не интересно. Письмо пришло на выходных уже после первых инсайдов, что контакты якобы уже состоялись и с игроком все решено.
Заика из футболиста уже в судьи успел переквалифицироваться 😳
А как правильно писать: пути РПЛ или путя ПРЛ
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