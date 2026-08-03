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Гендиректор «Ростова» опроверг интерес к Гусеву: «Доверяем Альбе и его штабу. Не знаю, откуда идут такие вбросы»
В «Ростове» опровергли интерес к Гусеву.

Гендиректор  «Ростова» Андрей Чайка опроверг интерес клуба к бывшему главному тренеру «Динамо» Ролану Гусеву.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Гусев является основным кандидатом на пост главного тренера команды в случае отставки Джонатана Альбы. В качестве альтернативного варианта рассматривается назначение Сергея Ташуева.

«Информация не соответствует действительности. На сегодняшний день мы доверяем Альбе и всему тренерскому штабу. Они ни о чем не должны думать, кроме игры. Никаких изменений на сегодняшний день нет, не знаю, откуда идут такие вбросы.

Есть результат, будем отталкиваться только от него. У тренерского штаба есть команда и возможности, чтобы доказывать, что они достойны работать в футбольном клубе «Ростов». Никакого Гусева мы не рассматриваем – это неправда», – сказал Чайка.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoРостов
logoСергей Ташуев
logoРолан Гусев
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoДинамо Москва
Андрей Чайка
logoДжонатан Альба

Комментарии

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Я бы ещё поверил про Тедеева, но Гусев 🤦‍♀️
ОтветАлексеич (Ростов-Дон)
Я бы ещё поверил про Тедеева, но Гусев 🤦‍♀️
Вот. А Зануда против.
Привет, Алексеич!
ОтветАлександр Панфилов
Вот. А Зануда против. Привет, Алексеич!
Зануда всегда против. 😂 Привет, Яковлич!
Гусев ждёт, когда из Динамо уволят Шварца.
ОтветPertinax Gandi
Гусев ждёт, когда из Динамо уволят Шварца.
Точно добра и удачи Шварцу не жалает!
ОтветPertinax Gandi
Гусев ждёт, когда из Динамо уволят Шварца.
Туркмен пусть лучше едет в Ашхабад, и там пытается тренировать местные команды!
Макаров же сказал, что Гусь никого не возглавит в рпл
ОтветVatikan
Макаров же сказал, что Гусь никого не возглавит в рпл
Побольше недалёких слушай, обиженный в Крыльях уже косячит.
с чего бы, Ростов пока нормально идёт, админ ресурса у Гуся тоже нет
Альба крутой. Ему бы в Локо или Динамо какие-нибудь... чтобы работать с нормальным составом, а не выжимать из игроков хоть что-то.
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