Гендиректор «Ростова» опроверг интерес к Гусеву: «Доверяем Альбе и его штабу. Не знаю, откуда идут такие вбросы»

В «Ростове» опровергли интерес к Гусеву.

Гендиректор «Ростова » Андрей Чайка опроверг интерес клуба к бывшему главному тренеру «Динамо » Ролану Гусеву .

Ранее «РБ Спорт» сообщил , что Гусев является основным кандидатом на пост главного тренера команды в случае отставки Джонатана Альбы . В качестве альтернативного варианта рассматривается назначение Сергея Ташуева .

«Информация не соответствует действительности. На сегодняшний день мы доверяем Альбе и всему тренерскому штабу. Они ни о чем не должны думать, кроме игры. Никаких изменений на сегодняшний день нет, не знаю, откуда идут такие вбросы.

Есть результат, будем отталкиваться только от него. У тренерского штаба есть команда и возможности, чтобы доказывать, что они достойны работать в футбольном клубе «Ростов». Никакого Гусева мы не рассматриваем – это неправда», – сказал Чайка.