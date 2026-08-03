Криштиану Роналду пригласил Хабиба и Макгрегора на свою свадьбу (MMAWeekly)

Роналду пригласил на свадьбу Хабиба и Макгрегора.

Криштиану Роналду пригласил на свою свадьбу с Джорджиной Родригес бывших чемпионов UFC Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова .

В списке приглашенных гостей также музыканты Дрейк, Рианна и Дженнифер Лопес, блогер IShowSpeed и телеведущий Пирс Морган.

Свадьба Роналду состоится 8 августа в соборе Фуншала. Вечеринка пройдет в пятизвездочном отеле Savoy Palace.

Свадьба Роналду и Джорджины пройдет в следующие выходные на Мадейре. Пара поженится в соборе Фуншала и отправится на вечеринку в 5-звездочный отель Savoy Palace (Daily Mail)