Криштиану Роналду пригласил Хабиба и Макгрегора на свою свадьбу (MMAWeekly)
Роналду пригласил на свадьбу Хабиба и Макгрегора.
Криштиану Роналду пригласил на свою свадьбу с Джорджиной Родригес бывших чемпионов UFC Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.
В списке приглашенных гостей также музыканты Дрейк, Рианна и Дженнифер Лопес, блогер IShowSpeed и телеведущий Пирс Морган.
Свадьба Роналду состоится 8 августа в соборе Фуншала. Вечеринка пройдет в пятизвездочном отеле Savoy Palace.
Свадьба Роналду и Джорджины пройдет в следующие выходные на Мадейре. Пара поженится в соборе Фуншала и отправится на вечеринку в 5-звездочный отель Savoy Palace (Daily Mail)
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Василий Осколков
Источник: MMAWeekly
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