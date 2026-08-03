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  4. Криштиану Роналду пригласил Хабиба и Макгрегора на свою свадьбу (MMAWeekly)

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Криштиану Роналду пригласил Хабиба и Макгрегора на свою свадьбу (MMAWeekly)
Роналду пригласил на свадьбу Хабиба и Макгрегора.

Криштиану Роналду пригласил на свою свадьбу с Джорджиной Родригес бывших чемпионов UFC Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.

В списке приглашенных гостей также музыканты Дрейк, Рианна и Дженнифер Лопес, блогер IShowSpeed и телеведущий Пирс Морган.

Свадьба Роналду состоится 8 августа в соборе Фуншала. Вечеринка пройдет в пятизвездочном отеле Savoy Palace.

Свадьба Роналду и Джорджины пройдет в следующие выходные на Мадейре. Пара поженится в соборе Фуншала и отправится на вечеринку в 5-звездочный отель Savoy Palace (Daily Mail)

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
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Опубликовал: Василий Осколков
Источник: MMAWeekly
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Комментарии

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Какая свадьба без драки
ОтветЭван Бакстер
Какая свадьба без драки
Тем более реванш все хотели увидеть.
ОтветЭван Бакстер
Какая свадьба без драки
И какая свадьба с дагестанцами без стрельбы...
На элитной свадьба элитная драка должна быть!
Получается продинамил всех своих преданных фанатов на спортсру?
Ответheadmaster
Получается продинамил всех своих преданных фанатов на спортсру?
Ригоберка думаю как нибудь проберется на торжество
Ответyrok77
Ригоберка думаю как нибудь проберется на торжество
В торте?
Перспективная ветка)
И рассадить их за один стол или по разным углам?
ОтветSkip
И рассадить их за один стол или по разным углам?
После 23-00 они сами найдут друг-друга все дело времени ))
ОтветT622222
После 23-00 они сами найдут друг-друга все дело времени ))
Чё так поздно ? Можно и раньше начать
Свадьба будет транслироваться pay-per-view, я так понимаю?
Брюса Баффера и Херб Дина не забыть бы пригласить
Хочет продать рекордное количество ppv - хитрец
Тут некий ригоберка просил пригласить хотя бы обслугой. Он не может пропустить свадьбу кумира. Тем более он считает, что на месте Джорджины должен быть он сам
ОтветName_1117078294
Тут некий ригоберка просил пригласить хотя бы обслугой. Он не может пропустить свадьбу кумира. Тем более он считает, что на месте Джорджины должен быть он сам
Да он бы жизнь отдал, лишь бы пятку Роналду лизнуть))
ОтветAleksandr Dubovik
Да он бы жизнь отдал, лишь бы пятку Роналду лизнуть))
Не только жизнь, и не только пятку😂😂
Криштиану: "Одним из конкурсов тамады будет драка бойцов ММА")
ОтветИван Иванов_1117151974
Криштиану: "Одним из конкурсов тамады будет драка бойцов ММА")
Криш не потянет такой перфоманс
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