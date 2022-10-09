Флагман в группе Трусовой – не Трусова! Сейчас это Самоделкина, которую не взяли в сборную на сезон

15-летняя Софья Самоделкина – возможно, одна из самых недооцененных фигуристок российской сборной. Точнее, она даже вне сборной.

В этом сезоне ее не включили во взрослую команду и формально оставили в юниорах, хотя по возрасту и уровню она готова бороться с лучшими. Доказательства – серебро и золото российского Гран-при, уверенный выход в финал.

У ее тренера, к слову, похожая история. Когда-то про Светлану Соколовскую говорили «к ней приходят заканчивать», а теперь у нее топ-группа: Трусова, Кондратюк, Самарин и еще больше десятка классных спортсменов.

И Самоделкина вполне подходит на роль лидера.

Соколовская «обалдела» от трансфера Самоделкиной к ней, а прежняя группа попрощалась философским постом без адресата

До апреля-2022 Софья тренировалась в ЦСКА у Сергея Давыдова и считалась одной из сильнейших юниорок мира, несмотря на сложный пубертат. Только за сезон-2018/19 она вытянулась на 13 см и прибавляет до сих пор.

«Я изменилась внешне и внутренне. Сейчас мы со всем тренерским штабом боремся с этим, стараемся что-то сделать», – с самоиронией рассказывала Соня в эфире Первого канала на контрольных прокатах в сентябре. К тому же при таких изменениях терять было что.

У Давыдова ей поставили тройной аксель и почти все квады. Правда, на соревнованиях Самоделкина показала только сальхов, тулуп и лутц – флип и риттбергер покорились лишь на тренировках. Но и без них у Сони сверхсложный контент: год назад она заявляла по два (а иногда по три) квада в произвольной и заходила на триксель в короткой. Суммарная базовая стоимость прокатов доходила до 113,92 балла – больше набирали только Валиева, Трусова и Акатьева .

Зато возникали проблемы с исполнением: за весь прошлый сезон было лишь три выступления без грубых ошибок. Однако и так Самоделкина внешне легко обыгрывала большинство сверстниц и даже соперниц постарше. На чемпионате России-2022 среди взрослых она уступила только Валиевой, Трусовой, Щербаковой и Петросян.

Наталья Бестемьянова восхищалась Софьей и ругала арбитров: «Абсолютно фантастическая девочка: по хореографии, по линиям, по стабильности и по высоте прыжков. Ну радоваться ведь надо! Зачем зажимать будущее? Какими-то скрупулезными манипуляциями у Самоделкиной нашли недокруты и не заметили недокрутов в четверных лутцах у Трусовой».

Давыдов тактично прикрывал эту тему: вроде как место в тройке им и не нужно – его ученица боролась не за путевку на Олимпиаду (куда все равно не проходила по возрасту), а за два чистых проката – и справилась.

В начале весны-2022 Софья проговорилась о травме. А чуть позже «Р-Спорт» выдал инсайд: фигуристка теперь катается в группе Светланы Соколовской.

Тогда этот переход выглядел странно – даже Соколовская, признавалась , что «обалдела». Ведь со стороны казалось, что работа с Давыдовым складывается здорово: полное взаимопонимание, Софья – лидер группы. Да и выбор нового шефа вызывал вопросы: у Соколовской раскрывались в основном парни, а вот девушки почти ничего не выигрывали.

О причинах разрыва ни спортсменка, ни прежние тренеры не рассказывали. Только поблагодарили друг друга в соцсетях, пожелав удачи. А группа Давыдова опубликовала многозначительный пост (без конкретного адресата) о том, что ученики иногда перерастают учителя и «счастье – быть частью их успеха».

Расплакалась из-за непопадания в сборную, а сейчас один из фаворитов Гран-при и ЧР

Несмотря на достойный сезон, Самоделкину не включили ни в основу, ни в резерв сборной – по документам она до сих пор числится в юниорской команде, но катается на одном льду с мастерами спорта, а не КМС.

В отсутствие международных стартов эти различия – пожалуй, условность; но важна позиция федерации. Она для стала шоком для Самоделкиной: «Я сначала так расплакалась! Не ожидала, что так будет. Не знала всех тонкостей, что все турниры учитываются. Потом с тренером проанализировали, и я поняла, что где-то не добрала очков на соревнованиях».

Зато теперь Самоделкина точно одна из самых заметных россиянок, и дело не только в двух медалях Гран-при.

Она повзрослела и окрепла – показала, что может собраться даже после крупных срывов, как на этапе в Сочи: два падения в короткой тогда отбросили на 5-е место – и в КиК села абсолютно разбитая Соня. А в произвольной выдала почти безошибочный, вдохновенный прокат под Ave Maria – чистое искусство.

Это уже новая, опытная Самоделкина. Баланс между техникой и компонентами по-прежнему выдержан, но не менее важно, что Соня сильна в презентации.

Она вообще умеет встраиваться в образ, а их спектр впечатляет. В этом году в произвольной она чистый, светлый ангел с балетной пластикой – легкое нежно-розовое платье подчеркивает хрупкость и мягкость линий.

В короткой, наоборот, жесткая и волевая – катается под мистический кавер Дианы Анкудиновой на Can’t Help Falling in Love. Под стать ему темные макияж и костюм.

До этого была «Кармен». В исполнении Самоделкиной не то чтобы страстная цыганка – скорее, задорная девчонка еще до встречи с Доном Хосе и Эскамильо. Поэтому и платье у нее не традиционного красно-черного цвета, а насыщенного фиолетового.

А еще она каталась под тему о первой любви из фильма «Лето 42-го». И под микс из «Метели» Свиридова и «Маскарада» Хачатуряна – музыку чемпионов, для которой к тому же нужна немалая выносливость из-за быстрого вальсового темпа.

Для этой программы пошили серебристо-белое платье с летящей юбкой и рукавами.

Каждый сезон, каждую программу Самоделкина разная. Ее постановщики – хоть у Давыдова, хоть у Соколовской – берутся за новые сложные задачи, при этом не забывая про технику. В Сочи в короткой программе она замахнулась на самый трудный прыжковый набор из тех, что когда-либо заявляли девушки: тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной риттбергер – пока безуспешно .

План на этап в Самаре выглядел так же, но программа снова не склеилась: падение с трикселя и не тот каскад, который хотелось.

Упорство в заявке может впечатлять или нет, но точно кое-что говорит о характере Сони. А падения с ультра-си сейчас – вероятно, следствие травмы и опять же пубертата. Что именно случилось с ногой, неизвестно; но, по словам Самоделкиной, пришлось много пропустить.

Догонять надо по ходу сезона.

Называла Трусову любимой фигуристкой. Теперь обыгрывает ее на Гран-при (и ставит между ними границы)

Еще Самоделкину выделяют совсем не детские мудрость и непосредственность. Она не боится тяжелых вопросов, любит пошутить и честно делится тем, что на душе.

• Рассказывает, как переживала из-за скачков роста и как молилась , чтобы перенесли Игры в Пекине-2022: «Да я молитвы по ночам читаю, чтоб это случилось! Просто я так думаю: «Блин, следующая Олимпиада в 2026 году. Это мне будет 17-18 лет. Ну какие могут быть пять четверных в этом возрасте, ну серьезно!».

• Как болела за Евгению Медведеву и Даню Милохина в «Ледниковом периоде», как долго перестраивалась под систему Соколовской и как мечтает построить каток. Иногда она устраивает стримы в соцсетях и подолгу отвечает на вопросы фанатов. Говорит обо всем: от любимой косметики до отношения к другим фигуристам.

• Серьезно рассуждает о поднятии возрастного ценза: «Когда взрослеешь, начинаешь понимать, что с возрастом это все дается намного тяжелее. Я, скорее, тоже за повышение. Должны быть какие-то рамки».

• А еще без обиняков говорит о том, как тяжело фигуристкам держать вес: «Сейчас, когда приходится жестко себя ограничивать, я даже спать ложиться стала рано, часов в восемь. Иначе есть хочется так сильно, что невозможно об этом не думать».

Новый виток вопросов Соне – сравнения с Александрой Трусовой. Год назад Самоделкина называла ее любимой фигуристкой – и тогда между ними остро ощущалась разница в возрасте и статусе. Теперь они катаются в одной группе, соперничают на льду (причем Соня на обоих этапах выше) и борются с изменившейся формой.

Но Самоделкина ставит границы : «Саша – отдельный человек, я – другой человек. Когда нас сравнивают по каким-то критериям – это делать возможно, но, когда совсем «сводят», это может быть неприятно. Но меня это не сбивает».

Несмотря на скомканную подготовку (травма, пубертат, смена тренера), Самоделкина уверенно вышла в финал Гран-при России: набрала 34 очка из 36 возможных и сейчас идет второй вслед за Камилой Валиевой. Финал весной, а ближайшая цель – чемпионат страны в декабре – главное, чтобы не подвело здоровье.

Использованы цитаты Championat.com, «Матч ТВ», «Спорт-Экспресса».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Владимир Песня, Александр Вильф ; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press; instagram.com/