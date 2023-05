Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Плей-офф в самом разгаре, но болельщики «Хьюстона» как обычно предвкушают сладкий запах следующего драфта и рынка свободных агентов. Напомню, в следующем сезоне у «Хьюстона» 62,2 млн в платежке, это значит, до мягкого потолка влезает около 60 млн свободных денег. То бишь Стоун всерьез взялся за возможность подписания звезды.

И приглашение Име Удоки явно сигнализирует и гиперболизирует слухи о приоритете на выдачу максимально возможного контракта летом 2024-года Джейлену Брауну, у которого истекает контракт после сезона-2023/2024 (30,7 млн в 2023-м). Все зависит от попадания Брауна в символическую сборную НБА, из-за чего у него определится сумма в контракте. А приоритет на сиюминутный обмен объясняется свободным местом в платежке «Хьюстона»: пока свободная «salary cap» «Рокетс» могут принять больше з/п, не уравнивая обмен на +-25%, позже продлив соглашение на бОльшую сумму по правам Берда.

Плюс не забываем о драфте, ведь по результатам предварительной жеребьевки ниже 6-го пика «Рокетс» уже не упадут. Даже не стоит беспокоиться, если «Хьюстон» упадет ниже 3 пика в лотерее: на пресс-конференции по итогам сезона Рафаэль Стоун сказал, что лотерейный пик-2023 (есть еще возможность «свапа» пиков с ЛАК, пик «Рокетс» на 20 месте) при не самом удачном раскладе может быть отдан за хорошего игрока вместе с молодыми уравнителями. Что также усилит команду.

Мы с вами уже оценили начало и середину сезона, но настает пора, когда приходится чертить ватерлинию и рассказать вам обо всех итогах сезона. Честно, это сложно, ведь я уже устал в некоторых моментах натягивать сову на глобус. Постоянные ошибки, идеи Сайласа… 83 очка от «Мемфиса» за половину, 70 очков Дэйма, розыгрыш Никса, притирка Джабари, ожидания следующего сезона, невнятные комбинации Портера, Грина и Шенгюна. Все это только маленькая часть ужасного марафона по просмотру игр «Рокетс».

В общем, подводим итоги непонятного «сливного» сезона.

Стивен Сайлас: что он вообще поменял? Как изменилась игра команды? Его увольнение – правильно?

Проблема в том, что мы не поняли влияния Сайласа. И дело даже не в отношениях с игроками или постановке конкретных задач, а еще и в его влиянии на фронт-офис.

На The Athletic вышел огромный материал, где было по крайней мере несколько тревожных звоночков:

Стоун нарушал тренировочный процесс, пока Стивен всерьез не прекратил это

Сайлас полностью потерял контроль над раздевалкой

Сайлас вообще не мог повлиять на действия Стоуна: конкретнее, его разговор с Гордоном, где он сказал ветерану: «Эрик, твое время не зависит от моего решения»

И все добила смерть отца. Сайлас сам сказал, что данное событие выбило почву у него из-под ног.

Заложник ли Стивен? Однозначно да. Мы увидели трещину в их отношениях с Стоуном в разговоре с Гордоном и в сознательном отказе ГМа от ветеранов: например, зачем было выкупать Дэнни Грина одному богу известно, в плей-офф за «Кавс» он практически не играл. При этом его способности ветерана были бы сверхважны для Исона, Тэйта или Кристофера.

Вынужденная перестройка, адаптация под будущую свободную платежку, состав из одной молодежи, которая не может развиваться как в видеоиграх. Практически 3 сезона у руля молодого и безбашенного коллектива, где все идеи практически исчерпались.

Вообще, Сайласа планировали уволить еще в январе, но смерть отца подкорректировала все планы руководства – дело репутации. Человек вынужденно подстроился под перестройку, вы без его ведома формируете состав, а в такой ситуации увольняете? Нет, бросьте.

Его засунули в инкубатор, где все надеялись на повторение сценариев «Орландо» или «Оклахомы», но надо учитывать и специфику ростера, где есть игроки либо со сверхтяжелыми характерами, как Портер (огромное эго), Смит (жуткий перфекционист), Грин (повернут на свершениях и часто перегорает) или Гаруба, либо специфичные, как Шенгюн и Кристофер, внедряя которых нужно учитывать массу деталей.

И не проблема спихнуть часть обязанностей по развитию на штаб, другое дело собрать воедино клочок неясно чего. Но для того чтобы слепить коллектив нужны менторы, а твой главный ветеран – Тэйт. У тебя взяли Бобана для атмосферы и для того, чтобы Портер и Грин тренировались обыгрывать таких шпал.

Каким образом все это можно поставить на верные рельсы, если нет ни передачи опыта, ни примеров этики? И ты не можешь в моменте что-то подкорректировать, т.к. у руководства уже есть свой четко-сформированный план.

У Шая целый сезон был Пол, который как только можно кошмарил Гилджес-Александра при разборе ошибок в игре.

У Саггса, Вагнера и Банкеро перед глазами есть Картер, Фульц, Гарри Харрис, был Тэрэнс Росс. Эти люди могут и не быть самыми опытными, но они показывают пример на тренировках и создают конкуренцию (т.к. некоторые из них потом хотят же куда-то уехать, игрой подняв обменную стоимость), тем самым формируя определенную дисциплину и менталитет у молодых. Томьянович подтверждает.

Да даже у ГСВ, у «Вашингтона» в далекие перестроечные годы находились люди, помогающие Карри, Уоллу и остальной молодежи – Эллис, Аренас, Джаннеро Парго, Льюис, тот же Пирс, Белл, Джексон, Радманович, Робинсон.

Кто был у «Рокетс»?

Берк обменян (сейчас вне лиги), Фэйворс отчислен (вне лиги), т.к. на тот момент продлили Бруну. Грин выкуплен, Холидэй тоже. Вуд обменян, ситуация Уолла вообще выбивается из рамок приличия, хотя он готов был играть. При этом нельзя отрицать и очевидного, с точки зрения накопления активов обмен Гордона абсолютно верен, как и с точки зрения передачи знаний – за 1,5 года (для кого-то и вовсе 2) Эрик дал все что мог как КПЖ, так и Грину. Джейлен так и вовсе очень не хотел обмена Эрика, утверждая, как важен Гордон в части развития его навыков.

Но суть полета мысли выводит на абсолютное отсутствие проводников идей, что в случае Сайласа стало еще одной переменной к утяжелению составления процесса.

Плюс давление со стороны СМИ. Трудно сказать, кто из Техасских СМИ действительно поддерживал Сайласа. Особенно в сравнении с успехами того же Мозли или Дэйгнолта. Или «Шарлотт» Клиффорда, на дистанции конца регулярки показавших составом из 10-дневников, G-лигеров и молодежи одну из лучших оборон лиги.

И сложно сказать, как Стивен пытался изменить ситуацию. Да, он стал чуть жестче, в конце сезона практически все игроки вступались за него и пытались вникнуть в идеи. Портер и вовсе сквозь травму пытался помочь команде, говоря, насколько важен финальный рывок в придаче импульса к следующему сезону.

И даже определенные изменения в сравнении с прошлым годом в игре прослеживались: Портер и Грин часто разводились по разные баррикады, Тэйт разгружал на розыгрыше Портера, Кристофер получил минуты. Появились эксперименты, например, из-за микроповреждения Шенгюна Сайлас не стал пихать Гарубу или Бобана в старт, а отдал место на пятерке Джабари – и «смолл-боллом» «Хьюстон» обыграли «Селтикс», сыграв на невнимательности и плохом позиционном нападении Мазуллы, да и к тому же попросту закидали оппонента.

Появлялись симпатичные комбинации:

1. Атака через flat-PnR с хенд-оффом:

2. Атака через хенд-оффы с «Кавс»:

3. Игра в транзишне с «Селтикс»:

4. Позиционное нападение с «Нетс»:

5. Double-drag Грина, Тэйта и Мартина:

«Хьюстон» стал 7-м по Contested 3-points.

По % подборов с сопротивлением в нападении 7-е в лиге (60,2%), по % и количеству подборов с сопротивлением в защите 6-е в лиге (8,1 в среднем и 60,2%).

Но его общее влияние ужасно:

«Хьюстон» 30-е по защите в транзишне (против них играется 22,7 владения в среднем из-за частоты потерь) и против них набирается больше всего очков за владения в транзишне — 1,20 очка в среднем.

«Хьюстон» в защите пропускает больше всего очков за владение в пик-н-ролле — 0,99 очка за владение, при том, что против них играется всего 18 таких владений (20 в лиге по кол-ву пик-н-ролл владений против них). Для сравнения – в прошлом году против них игралось в среднем за игру 16,7 владений, а пропускали они 0,96 очка за игру.

По реализации проходов — 25-е в лиге (46,8%), хотя по их использованию 7-е в лиге. По броскам до 5 футов — 29-е по реализации, при этом 3-е по частоте бросков. По двухочковым броскам с сопротивлением – 29-е в лиге.

22-е по количеству транзишн-владений (16,9), но 29-е по очкам за владение в транзишне (1,07) — ниже только САС.

«Хьюстон» 4-е по использованию пик-н-ролла в лиге (22,4 владения за матч), при этом набирают 0,84 очка за владение (27-е в лиге, практически ужасный показатель). Опять сравниваем: в прошлом году — 0,81 очка за владение при меньшем кол-ве комбинаций (17,8). Те же «Оклахома» и «Орландо» 16-е и 17-е соответственно (0,91 очка за владение)

Худшие по реализации cut’ов в лиге — 1,16 очка за владение.

24-е по скрин-ассистам и 24-е по очкам после скрин-ассистов.

29-е по реализации спот-ап бросков (0,98 очка за владение – у «Хоукс» такие же показатели, но меньше бросков) — хуже только «Шарлотт». При том, что создают уйму спейсинга, пространства и движения без мяча, но все равно не попадают.

И по % реализованных кэтч-н-шут бросков последние в лиге (eFG — 48,9%);

Смешалось и то, что Стивен в чистую проигрывал почти все тренерские дуэли:

В овертайме «Индиане» Карлайла, когда поставил на защиту с огненным Халибертоном Никса (Тайрис попал 2 трехи и набрал еще несколько очков в овертайме)

Или Споэльстре, когда израсходовал все «челленджи» и тайм-ауты, нормально не объяснив финальное владение: зачем-то поставил размен, а не персональную оборону, в итоге Никс и Грин ошиблись, а Хирро тупо навесил Батлеру под клатч-аллей-уп

Или Майку Брауну, когда израсходовал абсолютно все тайм-ауты, и не убрал наевшегося Гордона за несколько секунд до конца матча. Эрик после потери в атаке ожидаемо накосячил в защите, при разнице в +2 очка сфолив на дуге на Фоксе. Фокс попал 3 штрафных

Постараться стать хуже, нежели в прошлом году, жестко.

И все это умножаем на полный провал в отношении развития конкретных игроков, кардинальных тактических или статистических изменений практически не было видно.

Например, Дейшен Никс. Такое чувство, что играл по протекции, хотя по школьникам был одним из самых талантливых разыгрывающих США. И бог с ним, что потом он получил травму, когда начинал за «Игнайт». Год абсолютно странного развития, где никто не понимал, как он получает минуты. Ну и Дейшен Никс – сложный игрок, габариты которого позволяли использовать его не только на позиции разыгрывающего, а например на позиции легкого форварда, ведь он очень грамотно действовал при switch: когда бигмен пытался смениться на защитника, Никс резко перехватывал мяч. Как эти зачатки реализовал Стивен – вопрос риторический: Никс один из худших игроков НБА по +/-.

А может Гаруба прибавил? Естественно – да, при работе с ассистентами, тем же Батистом или Лукасом, да. Тактически? Это не заметно. Увеличились ли его минуты? Ну, с 9 до 12. Но общего прогресса мы не наблюдаем.

Лучший розыгрыш Шенгюн показал в январе, но это была вспышка, после которой мяч опять отошел в руки Портера, а статистика турка просела.

Лучший месяц турка – январь. Потом все

У Грина добавилось время с мячом и количество бросков, но стал ли он меньше терять мяч? Стала ли его эффективность лучше? Сомнительно.

Розыгрыш Портера, а также его игра на заслонах вызывает много вопросов, но опять: как на это повлиял Сайлас, если большую часть работы с ним проделывал Лукас и Абдельфаттах? Да, Портер начал играть 3 изоляции в среднем и набирать 1,02 очка за владение (это, например, лучше Ленарда (1,01 очка за владение), Тэйтума, Янга, Морэнта, Пула, Деджонте и Джамала Мюррея — практически у всех (кроме Кавая) тут меньше 1,0 очка за владение) и в сравнении с прошлым годом показал прогресс (прошлый год – 2,1 попытки, 0,8 очка за владение). Но опять – сколько тут влияния Сайласа, а не упражнений Лукаса?

И да, вплоть до МВЗ Смита считали одним из худших новичков лиги.

Забавный факт: Грин и Портер начали показывать лучшую эффективность, когда Абдельфаттах все-таки добился изменения, которое месяц внедрял в плейбук Сайласа с уменьшением нагрузки на пик-н-ролле при размене (страховать стали Исон, Джабари или Джош).

И да, микро-изменения все-таки были: например, игра Мартина или Исона, практически ставшая оплотом стабильности.

И «толкушки» Портера на заслонах со временем худо-бедно улучшались.

1. Предотвратил попадание после pistol-screen’а Уайта и Брауна:

2. Прошел заслон Уильямса к Михайлюку с «Шарлотт», но Свят все равно попал (при этом бросок был сверхтяжелым):

3. Игра на заслоне с Митчеллом и Алленом (1):

4. Игра на заслоне с Митчеллом и Алленом (2):

5. Игра на заслоне с Альдамой и Бейном в матче с «Гриззлис»:

Грин вроде бы стал лучше играть пик-н-ролл, Шенгюн разыгрывать, Смит бросать с ведения и создавать себе бросок.

Но. Определенно Стивен Сайлас хороший человек. Однако как тренер он не показал ровным счетом ничего: мы увидели редкостные вспышки пик-н-ролл-атаки и позиционного нападения. Какого-то внедрения гибридной защиты с «drop», заступом или разменом, но какой в этом смысл, если бэккорт все равно оказывается крайне минусовым в защите (DBPM Портера и Грина: -0,8 и -2,1) и не может ни перекрывать линии передач, ни искусственно усложнять броски, а получает за все это Шенгюн? Действительно весомых изменений, повлиявших на театр действий, мы не увидели.

Кажется, Стивен просто сломался. От объективных факторов. И кое-как, но подготовил и чему-то научил игроков. Да, малому, но заложил базу.

Пришло время двигаться дальше, 3 года достаточный срок. Потому его увольнение полностью оправданно.

Грин и Портер: старая песнь о новом

Формируя мнение о «динамичном бэккорте будущего» нужно учитывать множество нюансов и издержек. Вы никогда не услышите четкого мнения об этих двоих, т.к. взгляд и позиции комментаторов всегда будут колебаться из крайности в крайность.

Истина, я думаю, где-то посередине, но для начала предлагаю вспомнить несколько очевидных примеров:

Уолл – Бил

Карри – Томпсон

Лиллард – Макколлум

Гарлэнд – Митчелл

Если вам этого мало, есть Паркер и Джинобили, Роуз и Брукс в «Чикаго», Пол и Кроуфорд, когда более ведущий на мяче игрок играл в старте, а реактивные слэшер-шутеры играли в роли «шестых».

Мы видим реальные ситуации, показывающие очевидное отсутствие патового расклада.

Да, у нас есть истории Марбери и Фрэнсиса, Фокса и Халибертона, Ирвинга и Дончича, Драгича и Бледсо, когда идеи с бойким «бэккортом» в тот или иной момент не сработали в силу различных причин: полное дублирование функций друг друга, отсутствие подходящего состава, тренера, состояние франшиз и исторический контекст, столкновение характера и реальности.

Однако перед глазами море случаев, дающих веру: Карри и Томпсон выиграли все что можно, здоровому Уоллу и Билу покорился рубеж второго раунда, практически идентичным Макколлуму и Лилларду финал конференции.

Да, в их случаях были защита Клэя, Била и живого Уолла, но кто сказал, что Грина или Портера-младшего нельзя научить защищаться?

Портер вовсе целый сезон демонстрирует задатки классного защитного на мяче (Портер 16-й в лиге по перехватам за игру и учился у Уолла):

Но тем же Макколлуму с Лиллардом уровень защиты не мешал около 6-7 лет держать конкурентоспособное состояние.

И еще – ПТБ, сезон 2015/16:

A. Aminu - D. Lillard - C. McCollum - M. Plumlee - N. Vonleh — -0,2 (54 игры, 11,3 минуты в таком лайн-аппе);

A. Aminu – D. Lillard – M. Harkless – C. McCollum – M. Plumlee — +2,0 (36 игр, 8,1 минуты);

«Вашингтон», сезон 2014/15:

P. Pierce – K. Humphries – M. Gortat – J. Wall – B. Beal — +0,1 (33 игры, 9,6 минуты);

P. Pierce – Nene – M. Gortat – J. Wall – B. Beal — +1,6 (41 игра, 14,6 минут в среднем);

Сезон 2015/16:

M. Gortat – J. Dudley – J. Wall – B. Beal – O. Porter Jr. — +1,9 (31 игра, 7,4 минуты в среднем);

M. Gortat – J. Wall – M. Morris – B. Beal – O. Porter Jr. — +1,7 (18 игр, 11 минут);

K. Humphries – M. Gortat – J. Wall – B. Beal – O. Porter Jr. — -2,5 (11 игр, 12,6 минут);

«Хьюстон»:

K. Porter Jr. – J. Green – K. Martin Jr. – A. Sengun – J. Smith Jr. — -1,6 (47 игр, 9,4 минуты);

K. Porter Jr. – J. Green – K. Martin Jr. – A. Sengun – T. Eason — +1,3 (35 игр, 2,1 минуты);

K. Porter Jr. – J. Green – A. Sengun – J. Smith Jr. – T. Eason — -0,3 (15 игр, 4 минуты);

K. Porter Jr. – J. Green – K. Martin Jr. – J. Smith Jr. – T. Eason — +0,4 (14 игр, 3,8 минуты);

K. Porter Jr. – J. Green – J. Tate – A. Sengun – T. Eason — +1,8 (8 игр, 1,6 минуты в таком лайн-аппе);

И напомню, ПТБ с такой связкой зашли в плей-офф, «Уизардс» тоже – в сезоне 2014/15. У «Вашингтона» вовсе был экс-чемпион Пол Пирс и непоколебимый олд-скул тренер Ренди Уитман (сделавший в 2013/14 году с 29–53 баланс 44–48). А «Хьюстон»? Являются третий год почти худшей командой лиги без менторов, а тренировал их Сайлас. При этом колоссальной разницы нет, и в будущем не будет. Как мы видим, Грин и Портер могут иметь в подходящем лайн-аппе с шутерами и катерами/хенд-офферами положительный +/-.

И сложно на самом деле сказать, что «дайнемик-дуо» не сочетаются. Кажется, их неправильно использовали. Очень понравилось, как в конце сезона один из «дуо» уводил сильного защитника, после чего шел размен под легкий проход/бросок.

И я бы на самом деле сделал некую рокировку и отдал больший задел на пик-н-ролл и возможность первого броска для Грина, нежели Портеру.

Почему?

Первое: angle-ролл Грина и Шенгюна (у Портера такой «химии» с турком нет):

Второе: посмотрите, как Кевин Портер может двигаться без мяча и предлагать себя в спейсинге, там реально мощные цифры: у него 48,9% точности из угла при 11,7% от общего числа трехочковых.

Третье: принятие решений и первый шаг Джейлена Грина мощнее. Понятно, что Портер-младший играл с травмой, но резкость и завершение с контактом Грина лучше, что более полезно в клатчевых ситуациях и игровых моментах на потоке. Это вообще одна, по-моему, из двух вещей, развитию которой можно гордиться в сезоне.

Вот пара эпизодов Грина в завершении:

А если с более серьезным сопротивлением? Пожалуйста.

При этом их пик-н-ролл в большинстве случаев инертен, по сезону у Джейлена Грина — 0,87 очка за владение при 9,9 попытках (0,81 очка при 5,2 попытках — прошлый год), у Кевина Портера — 0,84 очка за владение при 8,5 попытках (прошлый год: 0,82 очка за владение при 6,9 попытках). Важно понимать: Пул, Шредер и даже Девонте Грэм за владение набирают больше.

Если брать отдельные персоналии, то сначала затронем Грина.

Рик Хиггинс говорил, что он повзрослел, стал лучше играть на команду. Его просмотр игр после избиений мог занять практически полдня, что продолжает сообщать о его желании и стремлении совершенствоваться.

Но что формально улучшилось, кроме уже в сотый раз пихаемого мною пик-н-ролла? Может понимание, как идти кость в кость?

За владение в «айзо» – 0,94 очка, показатель средний по лиге, но при кол-ве его попыток (2,6) – это хорошо.

У него 98,1 percentile, когда самостоятельно создавал трехочковый. Грин также попадал с 93,5 percentile по метрике One on One Talent и 97,1 percentile по метрике Rim Shot Creation. Это обнадеживает.

Но кажется, что для 2-го сезона все же как-то невзрачно. И игра в «клатче» также вызывает много вопросов.

Тем не менее, Букера штормило 5 лет, Зака Лавина аналогично, пока они не зашли в плей-офф. Вероятно, Грин повторяет их сценарий.

Кевин Портер также подвергся довольно странному прогрессу: цифры как бы выросли, но что за этим стоит?

Проценты на уровне средних по лиге, при том что могли быть и выше, если бы не провальный январь:

Прошу обратить внимание на соотношение передач/потерь после All-Star

Главный успех Портера – это взросление. Я продолжу вещать, что его ситуация уникальна и сложна. Понимаете, не могу вспомнить примеров в лиге, когда эдакий мамкин «бэдбой» будет разнимать стычку Джабари и Грина, жертвовать минутами для Джоша Кристофера и после назначения Удоки единственным приходить на пресс-конференцию. И делать все для команды. Смешно, но его отсутствие действительно сказывалось на движении мяча «Рокетс».

Его розыгрыш до сих пор странная штука: сначала он идет в топе по потерям, но потом возвращается после травмы и через боль начинает играть от остатков мозгов. Он то делает против «Селтикс» 13 + 14 ассистов + 6 подборов при 1 потере, то в матче с САС отдает 13 передач на 4 потери, но потом случается около 5–6 матчей с тем же количеством передач на 2–3–4 потери.

При этом опять же, МОРЕ моментов при высоком темпе заставляют верить в его потенциал плеймейкера:

Но если задавать конкретные вопросы, снова появляются сноски: может ли он создавать спейсинг в движении с мячом? При определенном темпе. Может ли создавать гравитацию? Да, но сколько ошибок он допустил на дабл-тимах не сосчитать. В чем его фишка? Качественная игра на подборах и после этого разгон атаки с «тройной угрозой». Способствовала ли этому команда и тренер? 16-й темп и последние места по реализации почти всех типов бросков.

И сам Портер в конце лиги по реализации с хенд-оффа, ниже среднего играет пик-н-ролл. Он создает моменты, но с них мажут, потому что уже ни раз отмечали его «горячие картошки» и буквальное подсовывание мяча тиммейту.

И да, задатки видения площадки, адаптации под типы защит соперника, игра в изоляциях, желание бороться и доказывать по-прежнему очень подкупают. Попробуйте вякнуть, что он не отрабатывает и бросает играть: безвыходная ситуация 1 в 2, концовка, Портер сохраняет команду в игре.

Правда, нельзя из темпового разыгрывающего-слешера лепить кабриолитет, как бы Сайлас не хотел перестроить КПЖ с игрока-флоу.

Нельзя из маленького волчонка воспитать покладистую собаку, как бы грубо не звучало.

Подытоживая, Коршуновский «стритбол» совместился, лично для меня, с фундаментальными и точечными приобретениями в игровом арсенале «дайнемик-дуо».

Хотя, в целом неуверенно. Даже несмотря на обнадеживающие примеры.

Как расценивать сезон Шенгюна

Я бы мог вам нарезать около тысячи обыгрышей Шенгюна и сделать около ста гиф его креативных передач. По ходу сезона его с кем только не сравнивали. Пол Джордж в подкасте вовсе сказал, что Шенгюн очень напоминает Мэджика. Чувствуется, что его возмужание статистически опережает практически всех идентичных ему бигменов.

А по факту? Борьба за конкуренцию с Бруну, действительно один сильный месяц, всплеск трехочкового. Все спрашивают: «Почему не играют через Шенгюна? Почему не использует Грина, КПЖ и остальных в роли завершающих?»

Ответ на поверхности: если перекрыть потенциальные зоны забеганий или поставить плотную опеку при размене (или drop), Шенгюн в зоне-top просто будет бесполезен. Отдать некуда, краску могут насытить. Нет гравитации, т.к. угрозы броском нет.

Шенгюн в очередной раз заставил нас схватиться за голову, потому как снова купил нас оригинальным и самобытным баскетболом, где габариты и неповоротливость компенсировались недюжинным интеллектом и хитростью на подборах. И если брать по сезону, то по Win Shares из основы у турка самый высокий показатель (5,2).

Смешно, но он вправду даже стал лучше играть по игроку с мячом и в подстраховке, когда сопровождает защитника. И когда команда делает ice (вытеснение соперника при пик-н-ролле к углу или wing-пространству) Шенгюн действительно может подчищать, а иногда даже перехватывать.

Switch, принял Барретта, опекаемого Портером

P.S. Еще был момент в матче с ЛАЛ против Дило, там он вышел на страховку, когда Портер передал ему игрока. Шенгюн отвесил смачный блок-шот

И радует, что он научился правильно распределять вес при проходе с контактом: теперь его не отталкивают, словно котенка, он научился давить не только пятой точкой в пост-апе, чего мы не наблюдали годом ранее.

Перевернутые пик-н-роллы, самостоятельный разгон, видение площадки – это также весомая часть шлифовки, слепящей глаза.

Шенгюн и Мартин – перевернутый PnR

Но нестабильность, потеря позиции и частые упущения гардов или бигменов (3-й в лиге по фолам), неумение подстроиться под бэккорт в роли рим-раннера, игра лишь через drop, ограничивающая защитный потенциал команды – 29-й def.rating, все еще не сулят чего-то положительного.

Думаю, Удоке стоит попробовать турка в роли «шестого», как делал Сайлас в начале сезона. Может, это развяжет Шенгюна и к нему полностью отойдет розыгрыш запасной/полу основной пятерки. И может его защитные недостатки не будут так сильно заметны на фоне удержания или упора на отыгрыш.

И не забудем, что в запасных пятерках часто играют защитники-слэшеры, ориентирующиеся на скоринг в проходах. С такими игроками банально проще взять обязанности по расстановке и подносу снарядов на себя.

Смит, Исон и Вашингтон: оцениваем прогресс новичков

На конечной пресс-конференции Рафаэль Стоун сказал: «После выбора Джабари я пригласил его на ужин, потому что хотел узнать его получше, посмотреть на общее состояние. И когда мы пришли, сели и завели диалог, я смотрю на его глаза (смеется) и понимаю, что он вообще не готов. Так что его сезон прошел гораздо лучше, чем планировался».

В этих словах ощущается вся полнота картины. Весь сезон мы наблюдали, как Смит борется: с ожиданиями, с требованиями и конкуренцией внутри как лиги, так и организации.

Кто-то скажет, что Смит для 3-пика провел ужасный год. Однако я с этим категорически не соглашусь.

Дело даже не в сравнении с остальными, а в обстоятельствах, вводных и точечных улучшениях.

Буквально каждый хает его бросок, но посмотрите на итоговые цифры по дистанции – и да, они не кажутся ужасными, когда видишь каким типам бросков он научился.

Вот попадания с ведения:

Завершения с отклонением из high-post:

И да, я не зря упоминал об перфекционизме: Джабари старается сделать все идеально, но результат зачастую плачевен. Стивен Сайлас пытался объяснять притирки новичков на конкретных примерах его бывших подопечных, или игроков Пола Сайласа, но это не способствовало прогрессу. И как обычно за дело принялся Лукас: дед поставил Смиту конкретные задачи по норме броска и сосредоточил Смита на реально-выполнимых целях, по типу трех попаданий из-за дуги, или в небольшом количестве передач, удачных действий в защите.

В итоге Смит научился попадать с ведения после подбора, на средней при опеке, начал четче разгонять нападение, более концентрировано играть без мяча. Иногда даже получалось играть «смолл-болл» пятерку.

Разгон нападения:

И по статистике сложно вспомнить новичков, которые за сезон-новичка попадали два баззер-биттера. Тем более габаритов Джабари. Тем более с разворота или с ведения. Только Кевин Дюрэнт в 2007, игравший за «Сиэттл» и прибивший «Атланту». Руди Гэй и Кевин Мартин таким хвастались только на 2-й сезон в лиге.

НОП:

«Индиана»:

Да, он не лучший скриннер, корнер-шутер, плохо попадает после айзо, но с его приходом «Хьюстон» добился какой-то стабильности на подборе.

Да, его бросок или проход, или пас, или игра без мяча, или количество фолов (в топ-20 лиги) продолжают смущать, но мы видим улучшение этих компонентов, из-за чего и продолжаем верить в Смита. И все-таки Смит индивидуально сильный защитник.

И даже демонстрирует какие-то задатки «скриннера» (не «каттера»): посмотрите, как он увел Бриджеса от Портера, сменив того на более удобного для КПЖ Финни-Смита.

Касательно уровня Тари Исона сообщают:

Провел 81 матч в сезоне

17-й по общим подборам в атаке (96), 12-й по % подборов в атаке, 16-й по общему числу перехватов и 5-й по % steals в лиге

На равне с Гарубой лучший по Def.rating в команде (115)

Учитывая весь хаос «Рокетс» на площадке Исон действительно выделялся: этикой, хаслом и энергичной защитой, амбициозностью (говорил о том, что хочет добиться попадания в Зал Славы), готовностью к требованиям ассоциации, да и не только. Чего команде, и конкретно Шенгюну, в прошлом году не хватало только с одним Тэйтом.

При этом бросок, дриблинг и пас Тари бурлят нестабильностью. Замечено, что как только Тари в начале игры не ловит ритм или 1–2 раза ошибается, то понимаешь – сегодня его игра не пойдет: сразу выстрелы невпопад, плохие айзо, ужасающие передачи на боллхендлера под пик-н-ролл или пик-н-попы.

Прогресс Тари отчетлив, и многие в лиге выражают ему респект (например, Дрэймонд, или Удока, отметивший его одним из первых талантов «Хьюстона»), но некоторые недостатки точно бросаются в глаза: он вообще не прибавил в розыгрыше. Механика джамперов моментная. Бросок также нестабилен (34,6% из-за дуги; TS% 51,6%, это на 6% ниже среднего по лиге).

Он лидер по deflections, но часто выбрасывается на соперников. Некоторые его игры против звезд, например Морэнта, Бриджеса или Карри по защите вышли абсолютно провальными.

И количество подборов в атаке объясняется промахами после своих же попытках в roll.

Исон – одна из главных надежд «Рокетс», показавшая потенциал в суматохе и кавардаке команды. Но не надо переоценивать его перфоманс. Все по-прежнему сигнализирует о пути Кавая, но работы непочатый край.

Тайтай Вашингтон – это вообще странно.

Его игра в G-лиге выглядела потрясающе, но, когда он возвращался на уровень НБА, мы все также видели безобидного специфичного разыгрывающего, которому не хватает броска как из статики, как после пик-н-ролла, как с ведения. Защитника с нехваткой скоростного дриблинга и скорости в проходе. Человека одной позиции. Человека, лишь задатками и антропометрией показавшего способности неплохого специалиста на периметре.

И нахваливаемый флоатер не работал. И навыки б/х в пик-н-ролле на уровне НБА.

Я не думаю, что у него нет будущего в лиге, он слишком хорош для Европейского или иного баскетбола, но такому человеку нужно время для демонстрации задатков и плотная работа при его использовании, ставка на него.

Но сложно сказать, зачем это «Хьюстону».

Куикли показал больше задатков за «Никс» в 1-м сезоне, Марио Чалмерс также показал более впечатляющие цифры. Естественно, их ростеры разительно отличались от «Хьюстонских», но мы не поняли и не увидели Вашингтона. 1–2 действительно неплохих игры смешалась с пятью проходными и остальными просто плохими. И его не чехлили, в отличие от Кристофера. От того вдвойне странно, что пошло не так.

Возможно, Тайтаю не хватило завершающего большого (как в «Кентукки»), все-таки Гаруба это про другое, а Бруну ушел в момент очередного отзыва Вашингтона из G-лиги, и мало сыграл с ним. Возможно, его надломила вера тренера в Никса. Возможно, отсутствие ментора (Портеру самому нужен наставник).

В целом его прогресс непонятен.

Остальные

Отмечу Мартина-младшего и его эволюцию в проходе (3-й в лиге по % 2-pt FG – 67,9%). О его игре в roll и на очках второго шанса писал. Он, кстати, стал 11-м по eFG (61,7%) и 17-м по Offensive rating в лиге (125,8).

Усман Гаруба все также остается одним из лучших игроков «Хьюстона» по защите, его оборона против Эмбиида, Ньянга и Макси вышла поразительной, даже несмотря на отрицательный +/-. Сложно его добиться, когда рядом бьют через Камински или Вашингтона. Или Грина с Джабари (для Смита вышел ужасный матч).

И хочется отметить его прогресс в трехочковом: в игре с «Селтикс» он вышел в 4-й четверти и два владения подряд в пик-н-попе попал. По сезону него 40,7% из-за дуги, правда на 0,8 попытках.

Ах да, ну и его игра в формате растягивающего пасующего на пик-н-попе также преобразилась.

Что интересно, на вводной пресс-конференции Име Удоки наставник сказал, что хочет добавить бросающего винга в пару к Шенгюну. Оттого возможно мы увидим увеличение минут под матч-апы с турком/новоявленными ветеранами (если подпишут).

Джош Кристофер весь сезон бушевал: то G-лига, то трудности с бедром, то полностью проигранная конкуренция и неподходящая роль в качестве плеймейкера. Его 23,6% из-за дуги ужасают, он стал хуже в зонной обороне, полностью потерял в уверенности. Но под конец сезона вырулил хотя бы на некоторые игры с 10+ очками – с ЛАЛ, «Наггетс», «Уизардс».

Считаю, что его проблема по-прежнему в неправильной эксплуатации: в последние 2 месяца его игра на перехватах существенно преобразилась, как и в игре без мяча. И снова появился хасл. Из него надо лепить некого Тони Аллена, т.к. чисто функционально Джош схож с ним. И суммировать с броском. Но никак не использовать его в качестве б/х, он аксиоматически плох в принятии решений на мяче.

Бобан классный мужик, давший молодежи необходимую атмосферу и спокойствие на скамейке, о чем говорили не одно СМИ.

Камински пришел в обмене, оставили его как ментора. Играл мало. Говорят, вроде что-то даже передал Шенгюну и Гарубе.

Джейшон Тэйт выступал также в роли ментора, но его преображение и новая роль вторичного слэшер-разыгрывающего дала много поводов для оптимизма. У него просели цифры по броску и он стал систематически перебирать фолы, однако его зрелость и желание конкурировать бесспорно подкупают. И контракт делает ценным активом.

Есть также два игрока на двусторонних – Дариус Дэйс и Тревор Хаджинс.

И выделю Дэйса. Ему 24 года, но он играл вместе с Исоном в «LSU», проведя 4 года в университете. Он чем-то похож на Тари, но менее хасловый, при этом более габаритный и умный растягивающий винг. Достаточно посмотреть на список наград Дэйса в конференции SEC (был лучшим по реализации двухочковых, в топе по блокам, стилам, подборам, вошел в сборную ALL-SEC) и понять, что лучше было наиграть его, а не Никса.

По итогам сезона он вошел во 2-ю сборную G-лиги и стал первым в «Вайперс» по Defensive Win Shares — 0,0097 (отражает вклад в защиту).

Cтатистика Дариуса в G-лиге

Стивен Сайлас давал ему шансы и Дэйс провел 4 игры в основе: за 3:31 минуты с «Сиксерс» попал 2 из 3 броска из-за дуги, а за 17 минут с «Окс» показал неплохие задатки «роллера».

Ходят слухи, что летом Стоун планирует конвертировать его контракт из двустороннего в гарантированный.

Выводы

Мы заканчиваем трехсерийный триллер о «танкинге» «Рокетс».

Получается, свою маленькую цель о рассказе всех сезонных промежутков выполнил.

Скажу честно: наблюдать за бардаком Сайласа было утомительно.

Однако пришел Име Удока, много слухов о подписании действительно классных СА, типажа Кэма Джонсона, Дрэймонда Грина или Диллона Брукса.

Есть хорошие пики в 2023-году.

Будем надеяться, что Стоун, Удока и игроки правильно распорядятся открывшимися возможностями.

