«Милуоки» предложил Яннису Адетокумбо досрочно завершить сезон, но он отказался

Руководство «Бакс» предложило Яннису досрочно завершить, но игрок отказался.

Яннис Адетокумбо отказался досрочно завершить сезон, несмотря на предложение «Милуоки». Как сообщает The Athletic, руководство клуба призвало двукратного MVP пропустить оставшиеся матчи, но греческий форвард твердо отверг эту идею.

«Бакс» отстают от зоны плей-ин на 7 побед за 14 игр до конца регулярного сезона. В воскресенье Яннис травмировал левое колено в матче с «Индианой», однако МРТ не выявила серьезных повреждений. Тем не менее клуб исключил его из заявки на игру с «Кливлендом» и обновил статус травмы, добавив ушиб кости. Ожидается, что форвард пропустит как минимум неделю.

В этом сезоне Адетокумбо уже пропустил 32 матча из-за проблем с икроножной мышцей, пахом, голеностопом и коленом. В 36 играх он в среднем набирал 27,6 очка, 9,8 подбора и 5,4 передачи.