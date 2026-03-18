Адриатическая лига. «Сплит» встретится с «Веной», «Борац» примет «Спартак Суботица»

Сегодня в рамках Адриатической лиги пройдут два матча.

«Сплит» сыграет с «Веной». «Борац» примет «Спартак Суботица» Адриатическая лига Регулярный чемпионат Топ-8 Положение команд : Партизан Сербия – 18-1, Дубай ОАЭ – 17-2, Будучность Черногория – 15-4, Црвена Звезда Сербия – 14-5, Цедевита-Олимпия Словения – 12-6, Клуж Румыния – 10-8, Босна Роял Босния и Герцеговина – 9-10, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-11. Плей-аут Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 10-9, Мега Сербия – 8-11, ФМП Сербия – 7-12, Задар Хорватия – 7-12, КРКА Словения – 7-12, Илирия Словения – 7-12, Борац Чачак Сербия – 7-12, Вена Австрия – 6-13, Сплит Хорватия – 4-15, Студентски центар Черногория – 4-15. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.