Скип Бэйлесс о Вембаньяме: «Он слишком нестабилен, чтобы стать MVP»

Скип Бэйлесс считает, что Виктор Вембаньяма пока недостаточно стабилен для MVP.

Скип Бэйлесс выразил сомнение, что центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма готов стать MVP из-за нестабильности.

«Когда он заранее настраивается на игру – как это было в четырех из пяти матчей против «Оклахомы» – и решает, что сегодня будет играть, он выкладывается по полной. Но по ходу сезона хватает матчей, где я вообще не понимаю, что он делает.

А вот Шэй Гилджес-Александер проводит на одном уровне каждое владение, каждую игру. И это не выглядит как безумный темп Расселла Уэстбрука – не бросается в глаза. Он просто стабильно играет в одном ритме каждое владение, каждый вечер. Поэтому для меня именно он остается фаворитом, и его команда – тоже», – заявил Бэйлесс.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
В защите он стабильно на топ уровне, а игра в нападении для него не то чтобы так важна, не за счет неё он делает разницу.
