В «Голден Стэйт» с осторожным оптимизмом ждут возвращения Карри в конце марта

Стефен Карри может вернуться на площадку до конца марта. Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, после интенсивной тренировки во вторник у звездного разыгрывающего «Голден Стэйт» не возникло отека, что вселяет надежду на скорое возвращение.

«Есть осторожный оптимизм, что Стефен Карри вернется в состав до конца месяца. И это после того, как, по моим данным, во вторник днем в Бостоне он провел интенсивную тренировку на площадке: начал бегать, делать резкие смены направления, двигаться, выдерживать легкие контакты – в общем, снова стал тем самым Стефеном Карри, которого мы знаем.

Однако самое важное – у него нет отека, который наблюдался последние несколько недель или месяц назад, когда, насколько я понимаю, ему потребовалось сделать инъекцию из‑за проблем с коленом.

Теперь главное – наращивать физическую форму и постепенно увеличивать нагрузку на колено, прежде чем он сможет принять решение о возвращении на площадку», – пояснил инсайдер.

Карри уже пропустил 22 матча подряд из-за проблем с коленом. В 39 сыгранных играх сезона он набирал в среднем 27,2 очка, 4,8 передачи и 3,5 подбора.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
надеюсь что он будет прежним.верю что ещё порадует
