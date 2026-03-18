Патрик Беверли: «Кейд Каннингем – темнокожая версия Дончича»
Патрик Беверли: Кейд Каннингем – темнокожая версия Дончича.
Патрик Беверли сравнил лидера «Детройта» Кейда Каннингема с разыгрывающим «Лейкерс» Лукой Дончичем.
«Я уже говорил это раньше – и в этом нет никакого неуважения к Кейду, это лишь показывает, насколько он хорош. Я думаю, он – темнокожая версия Луки Дончича. Атлетичная версия Луки.
У Кейда такой же рост и телосложение, способность держать защитника на бедре при розыгрыше пик‑н‑ролла, умение играть в пост‑ап, читать ситуацию в пике и ролле, пробираться к кольцу и уверенно исполнять бросок», – отметил Беверли.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Pat Bev, Youtube
