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Бурный рост посещаемости в Европе – болельщиков больше, чем до ковида. А что в России?

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Еще три года назад мы тосковали, глядя на пустые трибуны в топовых чемпионатах. Клубы понесли ощутимые убытки из-за отсутствия болельщиков, а игра на какое-то время потеряла шарм. К счастью, футбол быстро забыл ковидные времена – фанаты снова шумят. И, кажется, даже громче, чем прежде. 

Почти во всех лигах рост, солд-ауты выросли вдвое

Мы сравнили среднюю посещаемость пяти топовых европейских лиг и РПЛ (плюс близких нам по статусу Португалии и Нидерландов) в последний полноценный сезон перед пандемией (2018/19) и первый после (2022/23).

Главный вывод: в топ-лигах аудитория стадионов как минимум восстановилась. Исследование Off The Pitch (медиа о футбольной экономике) подтверждает: 11 из 17 ведущих европейских лиг (РПЛ не вошла в выборку) прибавили в посещаемости. Самый выдающийся рост у Дании (на 58 % – с 6,2 тысячи до 9,9 тысячи) и Хорватии (на 40% – с 2,7 тысячи до 3,4 тысячи), но это из-за того, что раньше показатели были очень скромные.

В топ-лигах цифры впечатляют по-настоящему: в Серии А лучшая посещаемость с сезона-1999/2000, в Англии – с сезона-1948/49 (впервые в истории преодолели отметку в 40 тысяч человек). 

Правда, обобщенные данные не учитывают изменения составов лиг (например, кто-то популярный может вылететь или наоборот), расширение стадионов (или снижение вместимости при реконструкции). Поэтому посмотрим процент заполняемости арен.

В Бундеслиге при общем снижении средней посещаемости заполняемость растет. В предковидном сезоне арены вмещали в среднем 49,9 тысячи, в сезоне-2022/23 – 46,5 тысячи. Тогда самый маленький стадион был у «Вольфсбурга» (28,9 тысячи), сейчас – у «Униона» (22 тысячи). Если говорить о клубах, то наибольший количественный прирост у «Фрайбурга» – с 23,9 тысячи до 34,1 тысячи (на 40 %), это связано с переездом на новый 35-тысячный «Европа-Парк-Штадион» (предыдущая арена «Драйзамштадион» вмещала 24 тысячи зрителей). Заполняемость домашних матчей клуба осталась на том же уровне (99 %). 

В Италии выросла как общая посещаемость (на 4,5 тысячи), так и процент заполняемости (почти на 6%). Средняя вместимость стадионов почти та же – 38,2 тысячи (2018/19) против 38,6 (2022/23). Так что Серия А действительно теперь привлекательнее для фанатов, несмотря на ветхость арен.

Есть еще один интересный показатель, фиксирующий тренд – солд-ауты выросли вдвое. 

Интересно, что во Франции 19 из 25 солд-аутов собрал «Ланс» (то есть все домашние матчи сезона), в Англии 12 из 13 – у «Фулхэма» (потому что 25-тысячный домашний «Крэйвен Коттедж» – самый маленький стадион в Лондоне и третий с конца в лиге). В Италии «Интер» и «Наполи» собрали по 7, в Испании – единственный солд-аут у «Жироны» с самым маленьким стадионом в Ла Лиге (вместимость «Монтиливи» – всего 13,3 тысячи). По РПЛ нет структурированных данных о полных продажах билетов, но солд-ауты встречаются даже в эпоху Fan ID. Например, «Краснодар» продал все билеты на «Спартак» и ЦСКА, а «Зенит» в прошлом сезоне – на «Спартак». 

При этом в топ-50 посещаемости европейского футбола нет ни одной российской команды (50-м идет «Эвертон» со средней посещаемостью в 39,1 тысячи). 

В сезоне-2018/19 «Зенит» уверенно входил в топ-20 – между «Гертой» (49,3 тысячи) и «ПСЖ» (46,6 тысячи). В том сезоне зафиксирован клубный рекорд в чемпионатах России (в СССР рекордная посещаемость в далеком 1959 году – стадион им. Кирова в Ленинграде собрал 70,9 тысячи).

Почему посещаемость превзошла доковидную?

Вряд ли причина одна. Есть несколько предположений.

Например, The Athletic считает, что дело в безопасности современных арен и укрепляющихся футбольных традициях, объединяющих разных людей.

«Для тех, кто ходит на матчи – это часть общей связи. Близость с людьми, которые тебя окружают. Эти люди могут быть из самых разных слоев общества, но в этот день и в этот момент у них есть общая цель, – говорит Малкольм Кларк, председатель Ассоциации футбольных болельщиков (FSA) и владелец сезонного абонемента «Сток Сити». – Это создает определенный дух и чувство идентичности, которые присущи очень немногим другим вещам». 

За время вынужденной изоляции болельщики явно соскучились по таким впечатлениям.

Важный фактор роста – клубы в поисках заработка теперь ориентируются на семейный отдых и болельщиков всех возрастов, а не только на хардкорную аудиторию. В Англии прошлый сезон стал рекордным по количеству проданных сезонных абонементов для детей до 18 лет.

«Достаточно посмотреть на любой стадион, чтобы увидеть, сколько маленьких детей и женщин теперь посещают игры», – делится Кларк. 

Еще один фактор роста – технологические решения. Клубы давно усвоили, что одного футбола на стадионе недостаточно, люди любят дополнительные услуги. Проектная группа Capgemini в июне провела глобальное исследование запросов аудитории на стадионах топ-клубов, опросив 12 тысяч зрителей старше 18 лет в 11 странах. Среди результатов:

● 68% использовали на трибунах смартфоны для получения статистики матча;

● 65% пользовались 360-градусными повторами, чтобы увидеть игровые эпизоды под лучшим углом (десятки камер на стадионе позволяют просматривать 3D-повторы с любого ракурса и глазами игрока);

● 54% через приложения заказывали еду и напитки прямо на трибуну.

Исследователи считают, что расширение цифровых предложений на стадионе составляет достойную конкуренцию домашнему просмотру и привлекает на трибуны зумеров.

«За последние несколько лет способы потребления спорта полностью изменились, – считает Паскаль Бриер, директор по инновациям Capgemini. – Технологии обеспечивают более высокий уровень погружения и интерактивности в игру… Это дает возможность привлечь внимание следующего поколения болельщиков по всему миру новыми, инновационными и захватывающими способами».

Например, на матчах «Баварии» болельщики на смартфонах могут следить за статистикой матча и узнавать интересные факты – совместный проект клуба и интернет-провайдера T-Mobile. 11 антенн на «Альянц Арене» обеспечивают полное покрытие 5G, а платформа SAP Process Orchestration ищет парковочные места на стадионе, незагруженные входы и свободные кассы.

«Теперь мы точно знаем, что происходит в реальном времени, – уверен IT-директор «Баварии» Михаэль Фихтнер. – Это помогает нам доставлять нашим болельщикам наилучшие впечатления, когда они посещают «Альянц Арену».

«Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» разместили по 38 камер сверхвысокой четкости 5K вокруг стадионов – технология Intel True View позволяет просматривать 3D-повторы на 360 градусов.

Ну и, конечно, есть самое банальное объяснение роста посещаемости – болельщики просто соскучились по стадионному драйву за время пандемии.

Посещаемость в РПЛ сильно просела из-за Fan ID, но есть тренд на восстановление

Средняя посещаемость прошлого сезона до полного введения Fan ID на всех аренах – 10541, после – 7969. Общая – 9426.

Но эти цифры не в полной мере отражают проблему. Учтем посещаемость пяти арен, где работал Fan ID с начала сезона – «Урала», «Пари НН», «Ростова», «Крыльев Советов» и «Сочи».

До последнего доковидного сезона все еще далеко – 16,6 тысячи при 66,4% заполняемости трибун.

Но есть и хорошие новости. В этом сезоне посещаемость матчей с Fan ID (теперь это все игры) выросла до 10597 зрителей, а общий процент заполняемости уже выше прошлого сезона – 31,3% против 29%. 

Кстати, это уровень десятилетней давности.

Чтобы понять «фактор Fan ID», сравним цифры этого сезона РПЛ с матчами кубка, где пока нет паспорта болельщика.

Посещаемость сопоставима – вероятно, сказывается, что интерес к Кубку ниже, чем к РПЛ. Еще одно объяснение: активные фаны топ-клубов игнорируют и кубковые матчи, ведь финал турнира пройдет с Fan ID. 

Глава Миницифры Максут Шадаев в начале ноября рассказал, что паспорт болельщика через «Госуслуги» оформили уже 1,5 млн человек. Последний тур первой части чемпионата суммарно посетили 87,7 тысячи болельщиков. А всего в этом сезоне стадионы РПЛ приняли более 1,5 млн болельщиков (речь о суммарных цифрах, а не уникальных посетителях). 

***

Средняя посещаемость предковидного сезона РПЛ была самой высокой в истории российских чемпионатов. Рывок впечатлял – на три тысячи больше, чем в сезоне-2017/18. Но подъем оборвала пандемия.

Вероятно, после нее цифры восстановились бы (или ушли вперед) так же быстро, как по всей Европе, мы были близки к новым рекордам. Но в дело вмешались другие факторы.

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Фото: Gettyimages.ru/George Wood, Maja Hitij

50 комментариев
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А в России « Фан уйди»
+48
-1
+47
Ясно же, что проблема Fan ID не в сложности оформления, а в недоверии к нашему государству, которое лезет к людям во все щели - от футбола до постели. И вовсе не с добрыми намерениями, а с контролем, насилием и злобой.
+39
-1
+38
1,5 миллиона оформивших и из них лишь около 90к уникальных зрителей на матчах тура.

Все, что нужно знать об этой распил-системе)
+36
-5
+31
Средняя посещаемость Зенита была почти 50 тысяч без учëта еврокубков. Ростова больше 30. Падение посещаемости Ростова больше чем в 4 раза. Покажите эти цифры депутатам, минспорту и другим сторонникам фан-уйди. Будет интересно какие отмазки в очередной раз придумают. Байден мешает оформлять или что ещё?
+26
-1
+25
А в России "динамика положительная, отмечен существенный отрицательный рост, процедура выдачи собачьего паспорта упростилась в разы".
+22
-2
+20
Ответ Валентин и ыч
Вполне очевидно, что все это делалось ради Самого Главного Болельщика, в силу чего на всех остальных зрителей чиновникам вообще наплевать. Пусть хоть вообще ходить перестанут.
я вас может огорчу, но главному болельщику наплевать и на этот вид спорта и на "фануйди". Делалось это в попытках переписать всё фанатьё, а заодно попилить бюджет на внедрение системы
+16
0
+16
Ответ Phantom Pains
Ясно же, что проблема Fan ID не в сложности оформления, а в недоверии к нашему государству, которое лезет к людям во все щели - от футбола до постели. И вовсе не с добрыми намерениями, а с контролем, насилием и злобой.
Отец и некоторые его товарищи с нашей улицы перестали ходить на футбол после введения FanID и из-за сложности оформления (у них кнопочные телефоны), и из-за нежелания где-то регистрироваться как болельщик («что, и в театр теперь нужна будет регистрация?»)
+10
-1
+9
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
если РПЛ для того, что забрать мои деньги создают мне дополнительные препятствия для покупки билета, то я потрачу свои деньги иначе. значит не так уж и сильно им нужны мои деньги
+8
0
+8
Ответ Андрей Балабаев
Средняя посещаемость Зенита была почти 50 тысяч без учëта еврокубков. Ростова больше 30. Падение посещаемости Ростова больше чем в 4 раза. Покажите эти цифры депутатам, минспорту и другим сторонникам фан-уйди. Будет интересно какие отмазки в очередной раз придумают. Байден мешает оформлять или что ещё?
Вполне очевидно, что все это делалось ради Самого Главного Болельщика, в силу чего на всех остальных зрителей чиновникам вообще наплевать. Пусть хоть вообще ходить перестанут.
+10
-3
+7
Давайте вот без придирок и хохмы на примере Спартака, который являлся и является таки частным клубом. Ввозят фануйди, лишив клуб большой части постоянной аудитории (не только в числе фанатов, остальные сектора тоже потеряли не менее 25% постоянных посетителей, это видно по продажам абонементов и билетов на матчи, где в соперниках не зенит или цска), а попутно заставили почти полностью поменять проходную систему за собственные средства + по политическим мотивам клуб вероятно на долгое время отстранён от еврокубков (даже хотя бы Лиги Конференций), что тоже несёт существенные финансовые потери (но это касается всех претендентов на попадание в еврокубки из РПЛ).
Является ли всё это «поддержкой профессионального спорта» в России, когда из-за позиции государства больше всего из всех крупных клубов пострадал по всем параметрам именно частный клуб? (Опять же тут плевать, как там у Лукойла дела)
+9
-2
+7
Ответ Proline
Комментарий удален модератором
Этот товарищ точно согласился бы)
+7
-1
+6
Прирост посещаемости Милана и Интера прям радует, осталось дождаться новых стадионов, хотя бы ранее 2050 года))
+5
0
+5
Ответ Phantom Pains
Ясно же, что проблема Fan ID не в сложности оформления, а в недоверии к нашему государству, которое лезет к людям во все щели - от футбола до постели. И вовсе не с добрыми намерениями, а с контролем, насилием и злобой.
Абсолютно верно.
Я не оформляю фанайди не потому, что мне сложно, а потому что не понимаю, зачем мне нужен этот контроль над собой.
+6
-1
+5
В России три кита
+4
0
+4
Вывод: наши фанаты "релоцировались" по европам и делают на тамошних стадионах аншлаги. Другую часть выкосил ковид. Или что?
+4
-1
+3
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
За какие пять минут, дядя?
+4
-1
+3
Ответ a2wai
1,5 миллиона оформивших и из них лишь около 90к уникальных зрителей на матчах тура. Все, что нужно знать об этой распил-системе)
Верно подмечено. После ЧМ построили стадионы, народ начал бы ходить, клубы привлекли бы спонсоров. Это же не дело, если клубы выйдут на самоокупаемость… Откуда чиновникам пилить тогда на футболе?
+3
-1
+2
Это потому что европа замерзает, и все идут греться на стадионы 🤣
И вообще Европа загибается очевидно же, что последнее перед смертью проедают, а вот Россия процветает.
+2
0
+2
Ответ Валентин и ыч
Вполне очевидно, что все это делалось ради Самого Главного Болельщика, в силу чего на всех остальных зрителей чиновникам вообще наплевать. Пусть хоть вообще ходить перестанут.
Это делалось ради фсбэшно-мвдэшного лобби, которое у нас невероятно сильно. У них лишь один интерес - побольше контроля.
+2
0
+2
Казалось бы все было для роста посещаемости. Новые арены после ЧМ, конец эпидемии, люди соскучились по массовому болению и просто спокойно выдохнули. Живи и радуйся после всех ковидных потрясений.
Но нет. Любимое государство не дает расслабиться. Закончился ковид, началась спецоперация.
В итоге следствия введения фан-айди и всеобщего каждодневного нескончаемого психодогического дискомфорта у населения, беспросветного напряжения от событий в стране, всё это и сказалось на провале в посещаемости.
+3
-1
+2
Добейте выживших Фан-айди
+2
0
+2
Кто у Баварии эти новых 6 болельщиков?
+1
0
+1
Ответ unreality
Я жестко против Фанайди, но твой коммент - популистская ерунда с целью набрать плюсцов, не более. Разумеется. там наверняка есть те, кого "попросили оформить". Но там дофига таких, которые сделали это на всякий случай, а на футбол выбираются пару раз в год. Поэтому такой % в принципе вполне нормальный. А просадка из-за посещаемости это активные фанаты, либо товарищи, которые также принципиально это не делают, но до этого ходили регулярно.
Вот как раз те, кто ходит пару раз в год, с этим заморачиваться вообще не станут. Возня ради чего? Они эти пару раз по ящику посмотрят
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Это все от бездуховности.
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Бундеслига по солд-аутам где-то в космосе, конечно…
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Ответ pin4anen
Кто у Баварии эти новых 6 болельщиков?
Бенлые россияне. Думают они и дали дали такой рост посещаемости.
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Ответ Виктор Никитин
так-то по солдаутам статистика такая себе, ибо где-то считают только проданные билеты, а где-то же реальную посещаемость.. у Сити например продаваемость билетов уже давно почти 100% всегда, но вот если посмотреть на именно посещаемость то там часто и не пахло 100%
Добрый день! Все верно. Но сейчас уже почти во всех топ лигах считают не только билеты, но и все годовые абонементы (даже если люди не приходят на стадион).
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вы всё врети. У нас все равно лучше, там они все скоро замерзнут и умрут от инфляции
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Общий процент заполняемости вырос на 2 процента за год до 31! Ещё лет 20-30 - ух, заживём! ))
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Ответ Иля
Добить не получилось: посещаемость кубка не контрастирует с посещаемостью РПЛ (как было в прошлом году, например, в Ростове). Если бы болельщики реально протестовали бы против фануйди, то на кубок был бы биток. И, при условии отсутствия файеров и крупных беспорядков, это было бы лучшей иллюстрацией тупости принимавших закон... Но к большому сожалению у людей куча отговорок на этот счет ((
Так нужно показатели по Кубку сравнивать с показателями по Кубку. В топовом по посещаемости РПЛ сезоне 18/19 средняя посещаемость Кубка была 5371 человек. А в текущем сезоне 11686. Почувствуйте разницу Фан Айди (конечно не один он виноват).
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